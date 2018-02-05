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ВОЗ: Алкоголь провоцирует семь видов агрессивного рака

05 февраля 2018, 12:39  •  127 • В мире
ВОЗ предупредила об опасности алкоголя, который повышает риск онкологических заболеваний.
Стало известно о том, что Всемирная организация здравоохранения обнародовала официальное предупреждение о том, что есть прямая связь между употреблением алкоголя и целым рядом онкологических заболеваний.
Отметим, что данное предупреждение было приурочено к Всемирному дню борьбы с раком. Ранее ученые уже установили, что алкоголь может вызывать как минимум семь агрессивных видов опухолей - это рак кишечника, рак молочной железы, а еще пищевода, гортани, печени, ротовой полости и горла.
В сообщении ВОЗ говорится о том, что главным канцерогеном в алкоголе является этанол. Именно он разрушает нормальные клетки организма, давая возможность появляться клеткам-клонам, которые и повышают риск злокачественного перерождения.
Так, к примеру, по статистике, риск рака молочной железы у женщины повышается в два раза, если она выпивает четыре бокала вина в день. Страшнее употребления алкоголя является только сочетание табака и спирта одновременно, уверяют медики.

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