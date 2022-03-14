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Воюют под кайфом: На позициях ВСУ найдены бульбуляторы
14 марта 2022, 15:40 • 350 • Политика
Украинские военные и националисты употребляют наркотики прямо на огневых точках. Доказательства найдены на брошенных позициях ВСУ.
На позициях ВСУ находят доказательства того, что украинские военные и националисты ведут боевые действия после употребления наркотиков. В местах их расположения нашли бульбуляторы.
- говорится в ролике.
Ранее сообщалось, что националисты вводили себя в состояние безумия специальными наркотиками. Донецкие военные обнаружили под Мариуполем лабораторию по производству этих веществ, брошенную украинскими силовиками во время отступления. "Боевые" наркотики пользуются большой популярностью у террористов на Ближнем Востоке: употребляя их, они не испытывают чувства страха.
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