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Воюют под кайфом: На позициях ВСУ найдены бульбуляторы

14 марта 2022, 15:40  •  350 • Политика
Украинские военные и националисты употребляют наркотики прямо на огневых точках. Доказательства найдены на брошенных позициях ВСУ.
На позициях ВСУ находят доказательства того, что украинские военные и националисты ведут боевые действия после употребления наркотиков. В местах их расположения нашли бульбуляторы.
Люди употребляли, не отходя от огневых точек, - видимо, для храбрости,
- говорится в ролике.
Ранее сообщалось, что националисты вводили себя в состояние безумия специальными наркотиками. Донецкие военные обнаружили под Мариуполем лабораторию по производству этих веществ, брошенную украинскими силовиками во время отступления. "Боевые" наркотики пользуются большой популярностью у террористов на Ближнем Востоке: употребляя их, они не испытывают чувства страха.

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