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Воюющий на стороне Киева чеченский командир со связями в ИГ дал интервью Times

27 декабря 2018, 16:39  •  123 • Украина
Британская газета The Times опубликовала интервью с Муслимом Чеберлоевским, командиром чеченского батальона, сражающегося против антиправительственных сил в Восточной Украине. Некоторые члены подразделения не скрывают, что проходили боевую подготовку в лагерях «Исламского государства»*. Однако в материале не упоминается, что чеченец участвовал в подпольном движении, организовавшем ряд терактов в России. С подробностями — корреспондент RT Илья Петренко.
 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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