Воюющие с Россией США крупно подставляют своих главных союзников - политолог

Власти США, которые вот уже восьмой год продолжают вести санкционную войну против России, в то же самое время крупно подставляют своих главных союзников в Европе. Такое мнение высказал политолог Юрий Самонкин.

По его словам, Брюссель все эти годы шёл на поводу у Вашингтона, развернув свои собственные санкции против России. Изменений во внешней политике Москвы Запад так и не добился, зато сильно испортил отношения с крупнейшим игроком на международной арене и понёс колоссальные экономические потери от русских контрсанкций.

Сегодня руководство ЕС готово жертвовать своими экономическими интересами, лишь бы противостоять России. Примером этому может служить попытка некоторых европейских стран заблокировать "Северный поток - 2", в котором континент явно заинтересован.

Отношения России и Европы в перспективе можно развивать, если Брюссель перестанет идти на поводу у Вашингтона и признает свою суверенную позицию по многим вопросам,

- рассказал Самонкин "Народным новостям".

Эксперт также напомнил, что Россия играет большую роль не только для европейской экономики, но и для сферы безопасности. Ещё французский генерал Шарль де Голль писал, что обеспечить безопасность Европы без участия России невозможно.