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Воюющие с Россией США крупно подставляют своих главных союзников - политолог

26 августа 2021, 22:20  •  95 • Политика
Власти США, которые вот уже восьмой год продолжают вести санкционную войну против России, в то же самое время крупно подставляют своих главных союзников в Европе. Такое мнение высказал политолог Юрий Самонкин.
По его словам, Брюссель все эти годы шёл на поводу у Вашингтона, развернув свои собственные санкции против России. Изменений во внешней политике Москвы Запад так и не добился, зато сильно испортил отношения с крупнейшим игроком на международной арене и понёс колоссальные экономические потери от русских контрсанкций.
Сегодня руководство ЕС готово жертвовать своими экономическими интересами, лишь бы противостоять России. Примером этому может служить попытка некоторых европейских стран заблокировать "Северный поток - 2", в котором континент явно заинтересован.
Отношения России и Европы в перспективе можно развивать, если Брюссель перестанет идти на поводу у Вашингтона и признает свою суверенную позицию по многим вопросам,
- рассказал Самонкин "Народным новостям".
Эксперт также напомнил, что Россия играет большую роль не только для европейской экономики, но и для сферы безопасности. Ещё французский генерал Шарль де Голль писал, что обеспечить безопасность Европы без участия России невозможно.

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