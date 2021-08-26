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Воюющие с Россией США крупно подставляют своих главных союзников - политолог
26 августа 2021, 22:20 • 95 • Политика
Власти США, которые вот уже восьмой год продолжают вести санкционную войну против России, в то же самое время крупно подставляют своих главных союзников в Европе. Такое мнение высказал политолог Юрий Самонкин.
По его словам, Брюссель все эти годы шёл на поводу у Вашингтона, развернув свои собственные санкции против России. Изменений во внешней политике Москвы Запад так и не добился, зато сильно испортил отношения с крупнейшим игроком на международной арене и понёс колоссальные экономические потери от русских контрсанкций.
Сегодня руководство ЕС готово жертвовать своими экономическими интересами, лишь бы противостоять России. Примером этому может служить попытка некоторых европейских стран заблокировать "Северный поток - 2", в котором континент явно заинтересован.
- рассказал Самонкин "Народным новостям".
Эксперт также напомнил, что Россия играет большую роль не только для европейской экономики, но и для сферы безопасности. Ещё французский генерал Шарль де Голль писал, что обеспечить безопасность Европы без участия России невозможно.
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