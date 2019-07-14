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Войти можно, но сложно: Впервые открытая египетская пирамида оказалась "по зубам" не всем посетителям

14 июля 2019, 00:39  •  71 • В мире
В Египте впервые открыли для посетителей уникальную "ломаную" пирамиду фараона Снофру. Однако войти в нее оказалось хоть и можно, но сложно - не всем потенциальным посетителям из-за своего сложного внутреннего устройства древнее строение оказалось "по зубам".
Одну из самых древних египетских пирамид, некогда выстроенную для фараона Снофру, открыли для посещений. До этого пирамида прошла через работы по реставрации.
Первыми в уникальное сооружение смогли войти иностранные дипломаты, приглашенные на его открытие египетским министерством по делам памятников древности. Однако им предстояло настоящее испытание, уготованное еще древними зодчими.
Так, на входе-выходе гостям пирамиды приходится преодолевать крутой подъем в сто метров по деревянным ступеням. Двигаться приходится почти на четвереньках в узком пространстве, передает РИА Новости. В итоге, посмотрев на "пионеров", некоторые посетители следующей группы вообще отказались от приглашения в пирамиду.
Главный северный вход в пирамиду расположен на высоте 12 метров. К нему с земли ведет деревянная лестница. А затем внутрь усыпальницы круто спускается узкий 80-метровый каменный коридор высотой чуть больше метра. Далее через такие же узкие коридоры посетитель попадает в шахту, из которой возможно подняться дальше, на самый верх по деревянной лестнице.
Сотрудники министерства рассказали РИА Новости, что, помимо сооружения новых прочных лестниц, в пирамиде были проведены работы по закреплению каменных блоков, очистке внутренних помещений, появилась новая система внутреннего освещения.
Пирамида Снофру (IV династия фараонов, строилась для правителя Снофру примерно в 2596 году до нашей эры) расположена в комплексе Дахшур под Каиром. Она знаменита своей необычной неправильной формой и тем, что имеет два входа: традиционный северный и загадочный западный.

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