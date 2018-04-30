|
Войско с пропеллерами. Боевые Карлсоны ВСУ
30 апреля 2018, 08:40 • 37 • Аналитика
Украинский ВПК успешно осваивает выпуск техники первой половины ХХ столетия. Киевские СМИ отрапортовали об очередной «перемоге» военно-промышленного комплекса страны.
Согласно их сообщениям, украинская авиакомпания «Хорс» разработала для ВСУ «уникальные современные летательные аппараты – гирокоптеры».
Сообщается, что команда украинских разработчиков исследовала возможности гирокоптера и усовершенствовала его для нужд ВСУ. В настоящий момент новая разработка проходит этап государственных испытаний для получения сертификата на производство этих аппаратов.
«До конца июля мы завершим проведение ведомственных испытаний с целью принятияна вооружение или допуска к эксплуатации указанных аппаратов. После чего данные боевые машины будут использоваться в десантно-штурмовых войсках с целью доставки материально-технических средств, доставки личного состава, эвакуации раненых ив будущем мы предполагаем его, как средство огневого поражения», — приводит УНИАН слова заместителя командующего десантно-штурмовых войск ВСУ Юрия Галушкина.
Он рассказал, что уже организовано обучение военнослужащих на гирокоптерах. Четыре военнослужащих, двое из десантно-штурмовых и двое из сухопутных войск, уже имеют сертификаты международного образца, который позволяет им быть пилотами.
Причем до конца года в десантно-штурмовых войсках планируется формирование гирокоптерного воздушного подразделения.
Данная инициатива получила личное одобрение Петра Порошенко, которому были продемонстрированы действия гирокоптеров по разведке и эвакуации раненых в ходе батальонных тактических учений.
Гирокоптер, он же гироплан, он же автожир – воздушное судно, внешне напоминающее вертолет с двумя пропеллерами, один из них – подъемный, вращается за счет встречного воздуха и поднимает машину вверх. Двигатель приводит в движение несущий винт только при старте, чтобы сократить взлетное расстояние. Второй винт – толкающий.
В качестве одного из главных достоинств указывается безопасность машины, в случае отказа двигателя он приземлится за счет винта, который вращает воздух.
Впрочем, для гирокоптера крайне опасны низкие температуры и связанное с ними обледенение, которое может остановить вращение несущего винта.
Гирокоптер может зависать подобно вертолету, но для его взлета и посадки все же нужен небольшой пробег, хотя и меньший, чем у легких самолетов.
Первый автожир изобрёл испанский инженер Хуан де ла Сиерва в 1919 году, его автожир С-4 совершил свой первый полёт 9 января 1923 года.
Основное развитие теория автожиров получила в 1930-е годы. Первый российский гирокоптер под названием «Красный инженер» совершил свой первый полет 25 сентября 1929 года. Он был разработан в конструкторском бюро Камова.
Впрочем, с изобретением и массовым строительством вертолётов интерес к практическому применению автожиров упал настолько, что разработки новых моделей были прекращены.
Новый всплеск интереса к гирокоптерам связан с развитием авиационного спорта и частной авиации. Несравненно более дешевые и экономичные, чем вертолеты и самолеты, автожиры заняли свою нишу. Стоимость инструктажа и летной практики относительно невысокая по сравнению со школами, которые предлагают обучение по управлению самолетами или вертолетами. Варианты практического применения не слишком велики: в сельском хозяйстве, для опрыскивания полей, мониторинга происходящего на дорогах, контроля газопроводов, противопожарного патрулирования лесных массивов и т.д. Со всеми этими задачами гораздо более успешно справляются вертолеты или легкомоторные самолеты. Единственное преимущество автожиров – их более низкая стоимость, экономичность и дешевизна эксплуатации.
Средние характеристики современных гирокоптеров, обычно одно-, двухместных: максимальная скорость – до 200 км. в час; максимальный потолок полета – до 5000 метров, дальность – около 350 км.
«Боевой гирокоптер ВСУ» – двухместный, с тандемным размещением пилотов в открытой кабине или, вернее гондоле.
Примечательно, что украинские «эксперты» всерьез уверяют, что эти автожиры в состоянии компенсировать потери вертолетов, которые ВСУ понесли летом 2014 года в ходе агрессии против народных республик на Донбассе.
Напомним, что в начале октября прошлого, 2015 года «Укроборонпром» уже анонсировал одну подобную «новинку» — украинский вертолет «Лев-1».
Однако эта сверхсовременная модель на деле оказалась не чем иным, как американским вертолетом Bell-47 1947 года разработки (одним из первых серийных образцов). Звездным его часом стала война в Корее, где он использовался для разведки и эвакуации раненных на внешней подвеске.
Украинское «усовершенствование» этой «новинки» заключалось в замене штатного поршневого двигателя на турбовальный от Ми-2.
В СССР, как известно, Украина была одним из важнейших научно-технических центров советского ВПК, где разрабатывалась и выпускалась по-настоящему сверхсовременная военная техника, в том числе и авиационная. Теперь же военная промышленность «незалежной» осваивает производство архаичных и примитивных с технической точки зрения систем, которые уже давно были признаны неперспективными.
Так, около года назад «Укрооборонопром» анонсировал создание «сверхсовременного самоходного миномета» на базе… мотоцикла «Днепр».
В случае сохранения подобной тенденции научно-технической деградации ВПК Украины можно ожидать, что к отрядам «Карлсонов» на автожирах присоединятся эскадрильи дельтапланов и роты самокатчиков (так в армии Российской империи называли велосипедистов).
Автор: Борис Джерелиевский
Подпишитесь на нас
Загрузка...
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
26 апреля 2018, 13:24
|
29 апреля 2018, 06:40
|
25 апреля 2018, 14:54
|
26 апреля 2018, 07:10
|
26 апреля 2018, 07:10
|
29 апреля 2018, 00:09
|
26 апреля 2018, 00:39