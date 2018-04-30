Войско с пропеллерами. Боевые Карлсоны ВСУ • 37 • Аналитика







Согласно их сообщениям, украинская авиакомпания «Хорс» разработала для ВСУ «уникальные современные летательные аппараты – гирокоптеры».





Сообщается, что команда украинских разработчиков исследовала возможности гирокоптера и усовершенствовала его для нужд ВСУ. В настоящий момент новая разработка проходит этап государственных испытаний для получения сертификата на производство этих аппаратов.



«До конца июля мы завершим проведение ведомственных испытаний с целью принятияна вооружение или допуска к эксплуатации указанных аппаратов. После чего данные боевые машины будут использоваться в десантно-штурмовых войсках с целью доставки материально-технических средств, доставки личного состава, эвакуации раненых ив будущем мы предполагаем его, как средство огневого поражения», — приводит УНИАН слова заместителя командующего десантно-штурмовых войск ВСУ Юрия Галушкина.



Он рассказал, что уже организовано обучение военнослужащих на гирокоптерах. Четыре военнослужащих, двое из десантно-штурмовых и двое из сухопутных войск, уже имеют сертификаты международного образца, который позволяет им быть пилотами.



Причем до конца года в десантно-штурмовых войсках планируется формирование гирокоптерного воздушного подразделения.



Данная инициатива получила личное одобрение Петра Порошенко, которому были продемонстрированы действия гирокоптеров по разведке и эвакуации раненых в ходе батальонных тактических учений.



Гирокоптер, он же гироплан, он же автожир – воздушное судно, внешне напоминающее вертолет с двумя пропеллерами, один из них – подъемный, вращается за счет встречного воздуха и поднимает машину вверх. Двигатель приводит в движение несущий винт только при старте, чтобы сократить взлетное расстояние. Второй винт – толкающий.



В качестве одного из главных достоинств указывается безопасность машины, в случае отказа двигателя он приземлится за счет винта, который вращает воздух.



Впрочем, для гирокоптера крайне опасны низкие температуры и связанное с ними обледенение, которое может остановить вращение несущего винта.



Гирокоптер может зависать подобно вертолету, но для его взлета и посадки все же нужен небольшой пробег, хотя и меньший, чем у легких самолетов.



Первый автожир изобрёл испанский инженер Хуан де ла Сиерва в 1919 году, его автожир С-4 совершил свой первый полёт 9 января 1923 года.



Основное развитие теория автожиров получила в 1930-е годы. Первый российский гирокоптер под названием «Красный инженер» совершил свой первый полет 25 сентября 1929 года. Он был разработан в конструкторском бюро Камова.



Впрочем, с изобретением и массовым строительством вертолётов интерес к практическому применению автожиров упал настолько, что разработки новых моделей были прекращены.



Новый всплеск интереса к гирокоптерам связан с развитием авиационного спорта и частной авиации. Несравненно более дешевые и экономичные, чем вертолеты и самолеты, автожиры заняли свою нишу. Стоимость инструктажа и летной практики относительно невысокая по сравнению со школами, которые предлагают обучение по управлению самолетами или вертолетами. Варианты практического применения не слишком велики: в сельском хозяйстве, для опрыскивания полей, мониторинга происходящего на дорогах, контроля газопроводов, противопожарного патрулирования лесных массивов и т.д. Со всеми этими задачами гораздо более успешно справляются вертолеты или легкомоторные самолеты. Единственное преимущество автожиров – их более низкая стоимость, экономичность и дешевизна эксплуатации.



Средние характеристики современных гирокоптеров, обычно одно-, двухместных: максимальная скорость – до 200 км. в час; максимальный потолок полета – до 5000 метров, дальность – около 350 км. Почему учения Joint Warrior направлены против России



«Боевой гирокоптер ВСУ» – двухместный, с тандемным размещением пилотов в открытой кабине или, вернее гондоле.



Примечательно, что украинские «эксперты» всерьез уверяют, что эти автожиры в состоянии компенсировать потери вертолетов, которые ВСУ понесли летом 2014 года в ходе агрессии против народных республик на Донбассе.



Напомним, что в начале октября прошлого, 2015 года «Укроборонпром» уже анонсировал одну подобную «новинку» — украинский вертолет «Лев-1».







Однако эта сверхсовременная модель на деле оказалась не чем иным, как американским вертолетом Bell-47 1947 года разработки (одним из первых серийных образцов). Звездным его часом стала война в Корее, где он использовался для разведки и эвакуации раненных на внешней подвеске.



Украинское «усовершенствование» этой «новинки» заключалось в замене штатного поршневого двигателя на турбовальный от Ми-2.



В СССР, как известно, Украина была одним из важнейших научно-технических центров советского ВПК, где разрабатывалась и выпускалась по-настоящему сверхсовременная военная техника, в том числе и авиационная. Теперь же военная промышленность «незалежной» осваивает производство архаичных и примитивных с технической точки зрения систем, которые уже давно были признаны неперспективными.



Так, около года назад «Укрооборонопром» анонсировал создание «сверхсовременного самоходного миномета» на базе… мотоцикла «Днепр».







В случае сохранения подобной тенденции научно-технической деградации ВПК Украины можно ожидать, что к отрядам «Карлсонов» на автожирах присоединятся эскадрильи дельтапланов и роты самокатчиков (так в армии Российской империи называли велосипедистов). Украинский ВПК успешно осваивает выпуск техники первой половины ХХ столетия. Киевские СМИ отрапортовали об очередной «перемоге» военно-промышленного комплекса страны.Согласно их сообщениям, украинская авиакомпания «Хорс» разработала для ВСУ «уникальные современные летательные аппараты – гирокоптеры».Сообщается, что команда украинских разработчиков исследовала возможности гирокоптера и усовершенствовала его для нужд ВСУ. В настоящий момент новая разработка проходит этап государственных испытаний для получения сертификата на производство этих аппаратов.«До конца июля мы завершим проведение ведомственных испытаний с целью принятияна вооружение или допуска к эксплуатации указанных аппаратов. После чего данные боевые машины будут использоваться в десантно-штурмовых войсках с целью доставки материально-технических средств, доставки личного состава, эвакуации раненых ив будущем мы предполагаем его, как средство огневого поражения», — приводит УНИАН слова заместителя командующего десантно-штурмовых войск ВСУ Юрия Галушкина.Он рассказал, что уже организовано обучение военнослужащих на гирокоптерах. Четыре военнослужащих, двое из десантно-штурмовых и двое из сухопутных войск, уже имеют сертификаты международного образца, который позволяет им быть пилотами.Причем до конца года в десантно-штурмовых войсках планируется формирование гирокоптерного воздушного подразделения.Данная инициатива получила личное одобрение Петра Порошенко, которому были продемонстрированы действия гирокоптеров по разведке и эвакуации раненых в ходе батальонных тактических учений.Гирокоптер, он же гироплан, он же автожир – воздушное судно, внешне напоминающее вертолет с двумя пропеллерами, один из них – подъемный, вращается за счет встречного воздуха и поднимает машину вверх. Двигатель приводит в движение несущий винт только при старте, чтобы сократить взлетное расстояние. Второй винт – толкающий.В качестве одного из главных достоинств указывается безопасность машины, в случае отказа двигателя он приземлится за счет винта, который вращает воздух.Впрочем, для гирокоптера крайне опасны низкие температуры и связанное с ними обледенение, которое может остановить вращение несущего винта.Гирокоптер может зависать подобно вертолету, но для его взлета и посадки все же нужен небольшой пробег, хотя и меньший, чем у легких самолетов.Первый автожир изобрёл испанский инженер Хуан де ла Сиерва в 1919 году, его автожир С-4 совершил свой первый полёт 9 января 1923 года.Основное развитие теория автожиров получила в 1930-е годы. Первый российский гирокоптер под названием «Красный инженер» совершил свой первый полет 25 сентября 1929 года. Он был разработан в конструкторском бюро Камова.Впрочем, с изобретением и массовым строительством вертолётов интерес к практическому применению автожиров упал настолько, что разработки новых моделей были прекращены.Новый всплеск интереса к гирокоптерам связан с развитием авиационного спорта и частной авиации. Несравненно более дешевые и экономичные, чем вертолеты и самолеты, автожиры заняли свою нишу. Стоимость инструктажа и летной практики относительно невысокая по сравнению со школами, которые предлагают обучение по управлению самолетами или вертолетами. Варианты практического применения не слишком велики: в сельском хозяйстве, для опрыскивания полей, мониторинга происходящего на дорогах, контроля газопроводов, противопожарного патрулирования лесных массивов и т.д. Со всеми этими задачами гораздо более успешно справляются вертолеты или легкомоторные самолеты. Единственное преимущество автожиров – их более низкая стоимость, экономичность и дешевизна эксплуатации.Средние характеристики современных гирокоптеров, обычно одно-, двухместных: максимальная скорость – до 200 км. в час; максимальный потолок полета – до 5000 метров, дальность – около 350 км.«Боевой гирокоптер ВСУ» – двухместный, с тандемным размещением пилотов в открытой кабине или, вернее гондоле.Примечательно, что украинские «эксперты» всерьез уверяют, что эти автожиры в состоянии компенсировать потери вертолетов, которые ВСУ понесли летом 2014 года в ходе агрессии против народных республик на Донбассе.Напомним, что в начале октября прошлого, 2015 года «Укроборонпром» уже анонсировал одну подобную «новинку» — украинский вертолет «Лев-1».Однако эта сверхсовременная модель на деле оказалась не чем иным, как американским вертолетом Bell-47 1947 года разработки (одним из первых серийных образцов). Звездным его часом стала война в Корее, где он использовался для разведки и эвакуации раненных на внешней подвеске.Украинское «усовершенствование» этой «новинки» заключалось в замене штатного поршневого двигателя на турбовальный от Ми-2.В СССР, как известно, Украина была одним из важнейших научно-технических центров советского ВПК, где разрабатывалась и выпускалась по-настоящему сверхсовременная военная техника, в том числе и авиационная. Теперь же военная промышленность «незалежной» осваивает производство архаичных и примитивных с технической точки зрения систем, которые уже давно были признаны неперспективными.Так, около года назад «Укрооборонопром» анонсировал создание «сверхсовременного самоходного миномета» на базе… мотоцикла «Днепр».В случае сохранения подобной тенденции научно-технической деградации ВПК Украины можно ожидать, что к отрядам «Карлсонов» на автожирах присоединятся эскадрильи дельтапланов и роты самокатчиков (так в армии Российской империи называли велосипедистов). Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 37 Источник Похожие новости «Мы подали пример»: Казахстан заводит США в каспийские порты Почему учения Joint Warrior направлены против России Итоги недели. Красноречивое молчание России

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