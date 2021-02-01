Войско Польское от СССР до Берлина

«От пенной Сырдарьи и из аулов Киргизии едут парни на войну в польскую дивизию…»

Официальная Варшава, развязав кампанию по сносу памятников воинам Красной армии на территории Польши, совершает преступление не только против памяти о советских солдатах, спасших польский народ от окончательного уничтожения во время гитлеровской оккупации, но против памяти военнослужащих Войска Польского, сражавшихся плечом к плечу с красноармейцами за свободу и независимость своей родины.

В СССР к формированию подразделений из числа советских поляков и граждан Польши приступили уже после того, как были сформированы подобные подразделения из чехословаков, югославов, румын. Польские отряды были самыми многочисленными и комплектовались поляками со всего СССР. «От пенной Сырдарьи и из аулов Киргизии едут парни на войну в польскую дивизию. Лица худые, блестят лишь глаза. Прощай, небо южное! Прощай, стужа севера!» – посвятил свои строки польским солдатам Леон Пастернак (1910-1969).

Первый блин вышел комом. Армия генерала Владислава Андерса, которую Советский Союз кормил, одевал и обеспечивал жильём, транспортом и на протяжении 1942 года готовил к боям на восточном фронте, предпочла уйти через Иран на Запад и воевать в составе британских войск на западном фронте.

В марте 1943 г. польские активисты – сторонники дружбы с СССР – учредили Союз польских патриотов. Одним из его руководителей стала дочь известного польского политика довоенного времени Леона Василевского Ванда Василевская, будущий лауреат трёх Сталинских премий.

«Задача Союза польских патриотов – помочь своей стране и всем, кто участвует в историческом противостоянии с фашизмом, и демаскировать тех, кто каким-либо образом помогает врагу человечества и Польши. Мы предпримем усилия, чтобы поляки могли на советской земле сражаться с врагом с оружием в руках. Союз польских патриотов будет стремиться к консолидации всех поляков для бескомпромиссной войны с немецким агрессором без учёта их убеждений, взглядов и прошлой биографии», – провозглашалось в газете Союза «Свободная Польша» (Wolna Polska).

При содействии Союза польских патриотов из этнических поляков сформировали 1-ю пехотную дивизию им. Костюшко под командованием генерала Зигмунта Берлинга, позже преобразованную в 1-й корпус вооружённых сил, а потом в 1-ю армию Польши в СССР в составе двух пехотных дивизий, танковой и артиллерийской бригад, авиационного полка и четырёх батальонов технического и тылового обеспечения.

Военный церемониал, национальный гимн, знамя, внутренний распорядок дивизии были такими же, как в довоенной польской армии. Был даже свой капеллан. Строевой песней был гимн легионов Пилсудского «Мы, Первая бригада...» образца 1914 года. Эмблемой – герб династии Пястов в виде орла. Герб нёс существенную идеологическую нагрузку: Пясты вели войны с германцами, предпочитая мир с Русью.

Лондонское правительство Польши в изгнании и власти США восприняли эту новость отрицательно, несмотря на то что польская диаспора в США поддержала начинания советского командования. В Детройте в помощь 1-й дивизии им. Костюшко учредили Костюшковскую лигу (Kosciuszko League), почётным членом избрали ксендза Станислава Орлеманьского. Орлеманьский обсуждал планы оказания помощи с командованием дивизии и даже получил предложение войти в будущее правительство Польши, но по возвращении в США подвергся давлению. Ему устроили бойкот и отстранили от обязанностей ксендза.

Боевым крещением для польских воинов стала битва под Ленино (Белоруссия) в октябре 1943 г. Здесь погибли около 3 тыс. поляков и советских солдат. В апреле 1944 г. – бой с немецкой эскадрильей на станции Дарница под Киевом (были сбиты пять вражеских самолётов). Далее были бои на Западной Украине и победное вступление на территорию Польши. Призывая поляков дезертировать из германской армии, Брелинг объявил: «Войско Польское, возрождённое благодаря нашему великому союзнику – Советскому Союзу – нанесло врагу болезненные удары».

В Польше в солдат Берлинга стреляли не только гитлеровцы, но и бандиты из Армии Крайовой (АК) – антисоветского подпольного формирования, подчиняющегося польскому правительству в Лондоне. АК воевала против Красной армии и союзных ей подразделений до середины 1950-х годов. Её жертвами стали 12 тыс. военнослужащих Войска Польского и сотрудников МВД и спецслужб, 2 тыс. красноармейцев и около 10 тыс. мирных жителей. Боевики АК не смогли самостоятельно освободить от немцев ни одного польского города, зато отличились грабежами банков и кооперативов, налётами на больницы и школы, расправами над врачами, учителями, чиновниками.

В современной Польше подвиг Войска Польского предан забвению. Создаётся искусственный миф об АК как «освободительнице» Польши. Однако это не АК, а Войско Польское совместно с Красной армией освобождало Варшаву, штурмовало Берлин, водружало польский флаг на Бранденбургских воротах и знаменитой берлинской Колонне Победы в Тиргартене. Армия Андерса в это время предпочитала освобождать итальянские, а не польские города.

Поляки воевали не только в Войске Польском, немало их оставалось в советских частях. Польские исследователи Виктор Лешкович (Wiktor Leszkowicz) и Игнатий Ситницкий (Ignacy Sitnicki) в работе 1984 года. «Поляки в Советской армии и их участие в Великой национально-освободительной войне 1941-1945» (Polacy w Armii Radzieckiej i ich udział w Wielkiej Wojnie Narodowo-Wyzwoleńczej 1941-1945) указывали, что блокадный Ленинград защищали 2,5 тыс. поляков в советских шинелях. На Пискарёвском кладбище павшим польским героям установлена мемориальная табличка.

За время войны несколько граждан Польши стали героями Советского Союза, среди них офицер дивизии Костюшко Владислав Высоцкий. В 1983 г. в 40-летнюю годовщину формирования польских соединений в СССР, в Рязани установили Памятник советско-польскому братству по оружию. Памятник воинскому братству, известный также как Памятник благодарности Красной армии, был и в Варшаве, но в 2011 г. польские власти его снесли.

Сохранением добрых отношений между поляками и россиянами в память о подвиге солдат Красной армии и Войска Польского занимается не польское государство, занимаются этим польские общественники. Неправительственная организация «Польско-Российское братство» (Braterstwo Polski-Rosyjskie) объединяет 2700 участников; с 2017 по 2020 г. братство провело 550 акций. Над восстановлением обелисков советским воинам трудятся также активисты организации «Курск».