Войскам НАТО не место в Болгарии, стране необходимо сблизиться с Россией - Малинов

"Софийский городской суд внёс изменения в руководство политической партии "Возрождение Отечества" и официально вписал меня в качестве её председателя. Я неоднократно подчеркивал, что общественному надпартийному движению, которым являются "Русофилы", необходима политическая поддержка, и сейчас она стала реальностью. Сейчас у нас появилась партия, целью которой является лозунг "Европа и Болгария сильнее с Россией". Мы выступаем за то, чтобы Болгария, независимое и суверенное государство, имело хорошие отношения с Россией", - сообщил Малинов.

Кроме того, Николай Малинов добавил, что покинет пост председателя движения "Русофилы", чтобы оно сохранило свой внепартийный характер, пишет ТАСС.

"Организация "Русофилы" руководствуется принципом надпартийности и опирается на сотрудничество в области культуры. Культурное русофильство не может быть ни левым, ни правым, ни либеральным, поэтому не случайно, что различные социологические исследования показывают, что около 80% болгар определяют себя как русофилов. "Русофилы" будут по-прежнему в своей работе делать акцент на сотрудничестве с Россией в культурной сфере, стремясь обеспечить баланс между общественно-политической и культурно-просветительской работой, не заходя в зону партийно-политической деятельности. А партия будет решать собственные задачи, обеспечивая эффективность работы общественной организации", - подчеркнул Малинов.

Первая политическая акция "Возрождения Отечества" уже состоялась. Политики заявили, что выступают против идеи размещения дополнительного воинского контингента НАТО на территории Болгарии. Поскольку подобное развитие событий - ещё один шаг по превращению страны в прифронтовое государство.

"Каждый нормально мыслящий болгарин знает, что российской агрессии в отношении Болгарии нет, - подчеркнул Малинов. - Мы должны выступить против использования Болгарии в пользу иностранных агрессивных интересов. Мы против иностранных войск в Болгарии".