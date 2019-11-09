Войска в Донбассе отошли, дав дорогу дипломатии • 134 • Украина ДОНЕЦК/КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Украина и Донецкая народная республика в субботу начали синхронный отвод в районе Петровского на линии соприкосновения в Донбассе. Завершение процесса на последнем из трех пилотных участков, как ожидают обе стороны конфликта на востоке Украины, должно дать новый импульс для мирного процесса как на площадке минской контактной группы, так и в рамках "нормандского формата". Заморозка Инициатива создать в Донбассе три зоны безопасности, в которых стороны отведут войска от линии соприкосновения, воплотилась в виде рамочного решения в сентябре 2016 года. Представители Украины, ДНР и ЛНР при посредничестве России и ОБСЕ согласились провести разведение у населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская. В двух первых это удалось сделать почти сразу, но реализация договоренностей в районе Станицы Луганской растянулась практически на три года. За это время украинские подразделения вернулись на прежние позиции в Золотом и Петровском, в итоге весь процесс оказался заморожен. Действенные попытки возобновить отвод войск последовали только летом нынешнего года, после избрания президентом Украины Владимира Зеленского. 30 июня стороны отвели войска в районе Станицы Луганской. Отвод сил и средств у Золотого начался 29 октября, а в первых числах октября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ получила уведомления о его завершении. Отвод сил у Золотого сопровождался выступлениями участников националистических формирований, которые всячески стремились сорвать процесс. Уговаривать их отступить пришлось ехать самому Зеленскому. Сложный третий шаг В результате к началу ноября остался неурегулированным только отвод войск у Петровского. 29 октября участники контактной группы согласовали, но не обнародовали дату отвода. Представители республик Донбасса объяснили это просьбой Киева, который боялся новых провокаций со стороны радикалов. Однако несколько дней спустя Зеленский объявил, что разведение войск начнется 4 ноября. Но в этот день украинская сторона заявила, что не будет ничего делать, так как прежде якобы необходимо выдержать семидневный период тишины в данном районе, хотя изначальные договоренности такого не предусматривали. В этой ситуации представители ДНР и ЛНР выступили с инициативой провести 8 ноября видеоконференцию подгруппы по безопасности контактной группы, чтобы назначить новый день. Украинская сторона проигнорировала их инициативу и в одностороннем порядке объявила, что начнет отвод войск в районе Петровского 8 ноября. В ответ республики Донбасса заявили о готовности начать отвод на день позже, то есть в субботу, 9 ноября. В пятницу за несколько минут до полудня по киевскому времени (13:00 мск), когда украинская сторона анонсировала начало отвода, специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик выступил с заявлением о том, что разведение должно происходить в субботу. Четыре ракеты Сигналом о готовности к началу отвода на линии соприкосновения в Донбассе служит белая сигнальная ракета: сначала ее выпускает представитель республик, затем - Вооруженных сил Украины. Процесс отвода начинает пуск с каждой из сторон зеленой ракеты. В субботу после 13:00 мск в небе над Донбассом взмыли все четыре сигнала, и стороны наконец приступили к отводу сил на последнем из пилотных участков. Почти сразу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня выступило с заявлением, в котором приветствовало начало отвода, а через несколько часов объявило, что их подразделения уже полностью покинули район. В свою очередь заместитель командующего силовой операции Богдан Бондарь сообщил, что украинские части имеют для этого три дня. Они отодвинутся от линии соприкосновения на расстояние до 1 км. После этого в районе начнется разминирование и разбор фортификационных сооружений. Официальный Киев хранит молчание Министр иностранных дел Донецкой народной республики, полпред ДНР на переговорах в Минске Наталья Никонорова приветствовала действия украинской стороны и выразила надежду, что реализация Киевом обязательств по трем пилотным участкам послужит деэскалации конфликта в Донбассе в целом. Бондарь также выразил надежду, что завершение отвода на трех участках у линии соприкосновения даст "возможность договориться" об урегулировании во всем регионе. Вместе с тем он добавил, что до весны 2020 года не стоит ждать нового отвода сил, так как низкие температуры и снег делают невозможным оборудование новых позиций и разминирование. В ОБСЕ также приветствовали разведение сил у Петровского. Как сообщил журналистам один из представителей офиса организации в Донецке, миссия будет следить за ситуацией в районе с помощью видеокамеры и беспилотников. Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов также заявил, что Россия, как посредник минского процесса, приветствует отвод сил Украины и Донецкой народной республики от линии соприкосновения. Он подчеркнул, что в этом районе ранее уже происходило разведение сил и средств, но дальнейшее выполнение обязательств было сорвано киевской стороной. Грызлов напомнил, что процесс проходит в соответствии с договоренностями, которые закреплены "нормандской четверкой" и минской контактной группой. "Надеюсь, что мы не увидим новых киевских попыток сорвать выполнение договоренностей об отводе сил. И рассчитываю, что процесс разведения в Петровском успешно завершится в ближайшее время", - заключил он. Из политического руководства Украины до сих пор никто так и не прокомментировал отвод войск на трех пилотных участках в Донбассе. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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