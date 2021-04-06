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Войска у границ Украины не дают покоя Госдепу: США потребовали объяснений от Москвы

06 апреля 2021, 01:30  •  48 • В мире
В Госдепе США заявили, что Россия должна объясниться за "провокации" у границ Украины. Как отметил представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс, в Штатах наращивание военной мощи на границах расценивают как эскалацию.
США намерены поддержать Украину перед "лицом запугивания и агрессии" России. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. По его словам, Москва должна объясниться за "провокации" у границ Незалежной.
Прайс отметил, что в передислокации военных сил России Вашингтон видит угрозу эскалации. Своё мнение американская сторона донесла до Киева, пояснил представитель Госдепа.
Он уточнил, что Штаты намерены поддерживать Украину как партнёра.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что другие государства не должны беспокоиться из-за передвижения российской армии по территории страны. По его словам, эти действия не представляют угрозы для них.
В конце марта американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Москва перебросила к украинской границе около 4000 военных.

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