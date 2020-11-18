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Войска Турции на год отправляются в Азербайджан? Парламент принял решение меньше чем за сутки
18 ноября 2020, 12:55 • 119 • Политика
Парламент Турции одобрил отправку войск в Азербайджан. Чтобы принять решение, парламентариям понадобилось меньше суток. "Одобренный документ позволяет отправить военнослужащих в республику сроком на один год", - сообщают турецкие СМИ.
В парламенте Турции поддержали отправку войск в Азербайджан. Соответствующая инициатива принадлежит президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает турецкий канал NTV.
Президентский указ об отправке турецких войск был направлен на рассмотрение в парламент в понедельник, 16 ноября. Депутатам понадобилось меньше суток, чтобы принять решение по этому вопросу.
В Кремле уже успели прокомментировать ситуацию. Было отмечено, что это внутренние процедуры, предусмотренные законодательством Турции.
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