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Войска США снова вернулись в Сирию: Колонна из десятков солдат и военной техники вторглась из Ирака - СМИ
27 октября 2019, 09:09 • 26 • Политика
Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака. В ней десятки военнослужащих США и военная техника, которых прикрывают с воздуха американские вертолеты, сообщают СМИ.
Войска США вернулись в Сирию. Колонна из американских военных вошла из Ирака в сирийскую провинцию Хасеке через незаконный погранпереход аль-Валид. Об этом сообщает канал Syria TV.
По информации телеканала, в составе американской военной колонны находятся десятки военнослужащих и военная техника. А с воздуха ее прикрывают американские вертолеты, уточняет Syria TV.
Напомним, что вывод американских войск с северо-востока Сирии начался 9 октября - вместе с турецкой военной операцией против курдов. Американские войска были отведены в Ирак, однако там им тоже не особо обрадовались. Теперь военные США вновь возвращаются в Сирию, предположительно, для усиления группировки, контролирующей сирийские нефтяные поля.
Официально США заявляют, что хотят защитить нефтяные месторождения от захвата боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). В реальности имеются свидетельства того, что происходит незаконная выкачка нефти под прикрытием армии США.
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