Войска США снова вернулись в Сирию: Колонна из десятков солдат и военной техники вторглась из Ирака - СМИ

Войска США вернулись в Сирию. Колонна из американских военных вошла из Ирака в сирийскую провинцию Хасеке через незаконный погранпереход аль-Валид. Об этом сообщает канал Syria TV.

По информации телеканала, в составе американской военной колонны находятся десятки военнослужащих и военная техника. А с воздуха ее прикрывают американские вертолеты, уточняет Syria TV.

"Колонна американских оккупационных войск вошла из Ирака в сирийскую провинцию Хасеке через незаконный погранпереход аль-Валид", - говорится в сообщении.

Напомним, что вывод американских войск с северо-востока Сирии начался 9 октября - вместе с турецкой военной операцией против курдов. Американские войска были отведены в Ирак, однако там им тоже не особо обрадовались. Теперь военные США вновь возвращаются в Сирию, предположительно, для усиления группировки, контролирующей сирийские нефтяные поля.

Официально США заявляют, что хотят защитить нефтяные месторождения от захвата боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). В реальности имеются свидетельства того, что происходит незаконная выкачка нефти под прикрытием армии США.