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Войска Сирии отразили в районе Идлиба три массированные атаки террористов

22 мая 2019, 16:09  •  37 • Политика

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Сирийские войска утром 22 мая отразили в районе Идлиба три массированные атаки террористов, в которых приняли участие до 500 боевиков, семь танков, около 30 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и два автомобиля со взрывчаткой. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Только с утра 22 мая сирийские правительственные войска отразили уже три массированные атаки боевиков "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) на населенный пункт Кафр-Нбуда, в которых участвовало до 500 боевиков, семь танков, четыре боевые машины пехоты, около 30 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и два автомобиля со взрывчаткой, управляемые террористами-смертниками", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве рассказали, что одновременно с этим боевиками со стороны населенного пункта Сахрия были предприняты две попытки прорыва оборонительных позиций правительственных войск в районе населенного пункта Эль-Хайрат. По информации Минобороны, в атаке участвовало более 200 боевиков, четыре БМП и четыре пикапа с установленным на них тяжелым вооружением. "Данные атаки террористов отбиты. Правительственные силы удерживают занимаемые позиции", - подчеркнули в министерстве.

Запуск снарядов

Боевики запустили 17 реактивных снарядов из района Идлиба в сторону авиабазы Хмеймим, восемь из них не долетело, девять - уничтожено дежурными силами ПВО, также рассказали в Минобороны РФ.

"22 мая боевики осуществили 17 пусков реактивных систем залпового огня из зоны деэскалации Идлиб в направлении российской авиабазы Хмеймим. Восемь запущенных боевиками ракет до авиабазы не долетело. Оставшиеся девять реактивных снарядов террористов были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что с вечера 21 мая боевики группировки "Джебхат ан-Нусра" в южной части идлибской зоны деэскалации осуществляют массированные атаки на позиции правительственных сил на направлениях Хабит - Кафр-Нбуда и Кафр-Зайта - Хамамият с использованием бронетехники, реактивных систем залпового огня и заминированных автомобилей террористов-смертников.

О зонах деэскалации

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра".

Сирийские правительственные войска в полночь 18 мая в одностороннем порядке прекратили огонь в этом районе, однако боевики продолжают попытки атаковать их позиции.

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