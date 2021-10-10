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Войска Сирии окружили в Идлибе сотни военнослужащих Турции: Источник
10 октября 2021, 21:15 • 249 • Политика
Источник сообщил, что в провинции Идлиб в Сирии оказались в окружении сотни турецких военных. Сообщается, что по ним могли нанести удар ВКС России.
СМИ сообщают, что в сирийской провинции Идлиб под удар ВКС России могли попасть сотни попавших в окружение военных Турции.
Анкара могла перебросить в САР войска, которые после разрушения дорог могли попасть в блокаду своих сослуживцев.
- сообщает источник. Об этом сообщает SM News в воскресенье, 10 октября. Подчёркивается, что официального подтверждения или опровержения этой информации в Минобороны России не сообщали.
Сирийское агентство SANA сообщало, что Турция поставила оружие и технику террористам в сирийском Идлибе, передаёт "Красная весна".
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