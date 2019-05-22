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Войска Хафтара сбили самолёт с иностранным наёмником

22 мая 2019, 18:09  •  43 • Аналитика

Противостояние продолжается


В Ливии продолжается противостояние между силами, лояльными правительству национального единства (ПНЕ), и контролирующим восток страны военачальником Халифой Хафтаром, чья Ливийская национальная армия (ЛНА) уже несколько недель пытается взять Триполи.




Ливийская национальная армия (ЛНА) сообщила, что силы, лояльные военачальнику Халифе Хафтару, сбили военный самолет правительства Триполи, предположительно управляемый иностранным наемником. Машина была сбита к югу от столицы, пилот взят в плен.

Пресс-служба ЛНА опубликовала видео допроса пилота. На кадрах человек отвечает на вопросы, заданные на английском языке.

Пилот называет себя Джимми Рисом двадцати девяти лет, на вопрос о стране происхождения отвечает: «Португалия». На вопрос, что он делает в Ливии, летчик ответил:
Меня попросили разрушить дороги и мосты.


По словам пилота, это был гражданский контракт с кем-то по имени Хади, однако полное имя этого человека не называлось.

В Лиссабоне Министерство обороны Португалии так и не смогло подтвердить гражданство пилота.

Пока единственное, что мы можем сказать: это не португальский солдат,

— официально заявила Reuters пресс-секретарь министерства.

Reuters также сообщает со ссылкой на местных жителей, что самолет был сбит с земли зенитным огнем. Машина была уничтожена в воздухе над населенным пунктом Аль-Хира, расположенным в 10 км от важного стратегического важного города Гарьяна.

ВВС правительства национального единства пытаются отрезать Хафтара от Юга



22 мая ВВС, подконтрольные ПНЕ, нанесли не менее 6 авиаударов по позициям ЛНА в пригороде Триполи Гарьян. Этот стратегически важный населенный пункт был занят войсками маршала еще в начале апреля, когда Халифа Хафтар начал свое наступление на столицу страны.

Тогда маршал обещал взять Триполи за 48 часов, однако столкнулся с ожесточенным сопротивлением защитников города, многие из которых представляют главный мятежный город прошлой гражданской войны, Мисурату.

Целью бомбардировки было прекращение снабжения войск ЛНА оружием и боеприпасами. Также сообщается о том, что в южной части ливийской столицы идут ожесточенные бои.


Египет официально поддержал Хафтара и его силы


Тем временем Каир заявил о своей поддержке Хафтара. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Египта Самех Шукри.

По его словам, Египет привержен курсу политического урегулирования конфликта и будет предпринимать усилия, чтобы все вооруженные силы страны перешли под командование Халифы Хафтара.
Евгений Каменецкий

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