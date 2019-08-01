Войска бросили в бой с огнем

Гигантский масштаб пожаров в Сибири вынуждает руководство России бросать в бой с огнем все возможные силы и средства. По поручению Верховного Главнокомандующего армия и в этот раз привлекается к тушению пожаров. В Красноярском крае уже создана специальная авиационная и наземная группировка войск, которой руководит зам. министра обороны Дмитрий Булгаков. Военный обозреватель «КП» Виктор БАРАНЕЦ связался с ним по телефону.

- Товарищ генерал армии! Где вы в данный момент находитесь?

- Под Красноярском.

- Какие силы привлекаются для тушения пожаров?

- Тут сил много. Десять самолетов Ил-76, десять вертолетов Ми-8 и группировка сухопутная.

- А общее количество?

- 400 человек почти.

- Пока этого хватит для вас?

- Хватит. Тушим пожары с воздуха.

- А как именно используются Ил-76? Вы в них загружаете специальные водяные баки?

- Это водно-сливные устройства. Емкость воды - 40 тонн в одном самолете.

- А за сколько один самолет загружается?

- 30 минут заправляется водой.

- Дмитрий Витальевич, сегодня (разговор происходил 1 августа, - ред.) - День Тыла, «Комосомлка» поздравляет вас и ваши войска и службы с этим днем! Весной вы устраняли завалы на реке Зея, а теперь вот Сибирь…

- Спасибо! И не забывайте, что мы еще в Тулуне продолжаем работать. Спасаем людей от наводнений. Работы хватает!