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Войска бросили в бой с огнем
01 августа 2019, 15:24 • 76 • В России
Гигантский масштаб пожаров в Сибири вынуждает руководство России бросать в бой с огнем все возможные силы и средства. По поручению Верховного Главнокомандующего армия и в этот раз привлекается к тушению пожаров. В Красноярском крае уже создана специальная авиационная и наземная группировка войск, которой руководит зам. министра обороны Дмитрий Булгаков. Военный обозреватель «КП» Виктор БАРАНЕЦ связался с ним по телефону.
- Товарищ генерал армии! Где вы в данный момент находитесь?
- Под Красноярском.
- Какие силы привлекаются для тушения пожаров?
- Тут сил много. Десять самолетов Ил-76, десять вертолетов Ми-8 и группировка сухопутная.
- А общее количество?
- 400 человек почти.
- Пока этого хватит для вас?
- Хватит. Тушим пожары с воздуха.
- А как именно используются Ил-76? Вы в них загружаете специальные водяные баки?
- Это водно-сливные устройства. Емкость воды - 40 тонн в одном самолете.
- А за сколько один самолет загружается?
- 30 минут заправляется водой.
- Дмитрий Витальевич, сегодня (разговор происходил 1 августа, - ред.) - День Тыла, «Комосомлка» поздравляет вас и ваши войска и службы с этим днем! Весной вы устраняли завалы на реке Зея, а теперь вот Сибирь…
- Спасибо! И не забывайте, что мы еще в Тулуне продолжаем работать. Спасаем людей от наводнений. Работы хватает!
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