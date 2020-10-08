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Войска Азербайджана попали в "ловушку": В эти секунды они получают сокрушительные удары - Пашинян

08 октября 2020, 12:10  •  34 • Политика
Пашинян заявил о попавших в ловушку азербайджанских военных. "Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары", - заявил глава правительства Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что войска Азербайджана в Карабахе попали в ловушку. Военных заманили в узкий коридор и расстреливают из артиллерии, рассказал глава правительства Армении.
По его словам, операция разработана армянскими и карабахскими военачальниками. Они дали указания сымитировать отступление на южном направлении, а затем атаковать, когда военный корпус Азербайджана окажется в узком коридоре.
Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары. И я думаю, что это будет ключевой момент всей операции, - заявил Пашинян в интервью РБК.
Напомним, что с утра 7 октября на юге Карабаха вдоль реки Аракс возле границы с Ираном шли тяжёлые бои. Несколько снарядов снова попали на сторону Ирана. Также армянская сторона сообщала, что отбила несколько позиционных высот на севере республики, пишет Nation News.

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