Войска Азербайджана попали в "ловушку": В эти секунды они получают сокрушительные удары - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что войска Азербайджана в Карабахе попали в ловушку. Военных заманили в узкий коридор и расстреливают из артиллерии, рассказал глава правительства Армении.

По его словам, операция разработана армянскими и карабахскими военачальниками. Они дали указания сымитировать отступление на южном направлении, а затем атаковать, когда военный корпус Азербайджана окажется в узком коридоре.

Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары. И я думаю, что это будет ключевой момент всей операции, - заявил Пашинян в интервью РБК.

Напомним, что с утра 7 октября на юге Карабаха вдоль реки Аракс возле границы с Ираном шли тяжёлые бои. Несколько снарядов снова попали на сторону Ирана. Также армянская сторона сообщала, что отбила несколько позиционных высот на севере республики, пишет Nation News.