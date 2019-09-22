Войск не боится: Иран обвинил США в позерстве

Угрозы Вашингтона расширить военный контингент в Саудовской Аравии и ОАЭ являются «позерством», заявил глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, решение проблемы с атакой дронов неясной принадлежности на нефтяные объекты саудитов «движется в неправильном направлении», передает ФАН.

Утром в субботу, 14 сентября, сообщалось, что удары 10 дронов вызвали пожары на одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов Абкейк, который находится в 60 км к юго-западу от Дахрана в восточной части Саудовской Аравии. Еще одна атака была осуществлена на второе по величине нефтяное месторождение страны Хураис. Хуситы заявили, что проведенная атака стала ответом на деструктивные действия властей Саудовской Аравии.

Позднее Соединенные Штаты заявили, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена не только с помощью дронов, но и крылатых ракет — и доказательства этому американская делегация предоставит международному сообществу на Генеральной Ассамблее ООН. Причем, по версии Вашингтона, запуск ракет был осуществлен с территории Ирана. По данным CNN, пуски проводились из южной части страны.

Вскоре стало известно, что Пентагон расширит свой контингент на Ближнем Востоке – об этом стало известно из пресс-конференции министра обороны США Марка Эспера и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Джозеф Данфорда, который обвинили Иран в создании угрозы в регионе.

Они указали, что Саудовская Аравия запросила международную поддержку, чтобы помочь защитить важнейшую инфраструктуру королевства после атак на свои нефтяные объекты. Объединенные Арабские Эмираты также обратились за помощью.

В ответ на это в Иране заявили, что в случае военных действий со стороны США вооруженные силы страны ударят по объектам американской военной инфраструктуры, расположенным в Персидском заливе, передает НСН.

«Каждый должен знать, что американские военные базы и авианосцы, которые расположены в радиусе двух тысяч километров от Ирана, находятся в пределах досягаемости наших ракет»,

— заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, добавив, что Иран всегда готов к «полноценной войне».

Иран также пообещал сбивать БПЛА, которые нарушают его воздушное пространство. Об этом говорилось в заявлении командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадного генерала Хосейна Салами. По словам Салами, руководство страны настроено решительно относительно вторжений иностранных беспилотников.

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«Тот, кто захочет это сделать, его территория превратится в основное поле военного противостояния. Мы никогда не позволим войне перекинуться на нашу территорию», — заявил военный.

При этом он подчеркнул, что Иран входит в число стран, которые имеют наилучшие возможности для перехвата БПЛА.

На фоне всего происходящего глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не будут давать военный ответ на атаку Ирана против Саудовской Аравии, ограничившись финансовыми санкциями против Тегерана.

%«Самая легкая вещь, которую я мог сделать — это разрушить 15 наиболее значительных целей в Иране. Я мог бы сделать это прямо сейчас, на ваших глазах. Но я думаю, что реакцией сильного человека и демонстрацией мощи будет проявление сдержанности», — добавил президент США.

Вместе с тем американский лидер предупредил, что Вашингтон находится в «полной боевой готовности» и готов выступить против тех, кто совершил нападение. Также он призвал Эр-Рияд самостоятельно указать на тех, кто осуществил атаку, и сообщить США, как им следует действовать. При этом он отметил, что Соединенные Штаты лучше подготовлены к войне, потратив $1 трлн на вооружение.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести переговоры с Вашингтоном ни на каком уровне.

«Политика максимального давления на иранскую нацию не стоит и гроша, и официальные лица Исламской Республики едины в убеждении, что переговоров с США на каком-либо уровне не будет», — сказал Хаменеи.

По его словам, переговоры с США будут означать успех американской политики максимального давления на Иран.