Войны завтрашнего дня. Войны из-за погоды (часть четвёртая) • 29 • Война







Сегодня политики и ученые все чаще говорят о том, что человечеству надо готовиться к войнам за территории, пригодные для жизни. Причем если нрав матушки-земли не смягчится и количество природных катастроф будет нарастать, то начнутся такие войны очень и очень скоро!





А было так, что еще в 2011 году ученые-футурологи по заказу министерства обороны США подготовили доклад «Сводка погоды: 2012-2030 годы». Причем речь там шла не о войнах с применением климатического оружия, а о том, какие в недалеком будущем могут иметь место военные конфликты из-за изменений климата. В качестве примеров указывалось на землетрясение на Гаити (2010 год), во время которого погибло около 300 тысяч человек, и проливные дожди в 2010-ом, затопившие Европу. Доклад этот очень интересен прежде всего тем, что был сделан именно в 2011-ом, а сегодня уже 2018-ый.



И очевидно, что с прогностикой у американских ученых не очень-то и хорошо. Пока что ничего из того, о чем они написали, так и не осуществилось! Но тем не менее, читать сегодня прогноз американских ученых Питера Шварца и Дугласа Рэндолла довольно интересно.



Итак, что же нас всех ждет, по их мнению, «уже здесь и сейчас»? А вот что…



2018 год. Вполне возможна военная операция Китая против Казахстана с целью контроля над проходящими через территорию этой страны газо-и нефтепроводами.

В 2020-м из Скандинавии начнется массовая миграция населения в Европу, что вызовет там дефицит питьевой воды.

В этом же году начнется широкомасштабная война в Юго-Восточной Азии с участием Индии, КНР, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы и других стран, а в 2025-м очень вероятно начнется еще и гражданская война в КНР, вызванная дестабилизацией ее внутреннего положения.

В 2022 году возможен конфликт между Францией и Германией из-за водных ресурсов реки Рейн.

В 2025-2030 годах усилится вероятность развала ЕС, а из-за миграции в южное Средиземноморье (Северную Африку, Израиль, Турцию) Европу покинут до 10% населения.

К 2030 году обострятся и отношения между КНР и Японией из-за природных ресурсов Сибири и близлежащих районов тихоокеанского шельфа.



Что до американцев, то им обещали, что в 2012 году Америке угрожает поток беженцев с островов Карибского моря, а начиная с 2015-го — еще и из Европы. Правда, поначалу среди иммигрантов будет много состоятельных людей. К 2020 году опять значительно вырастут цены на нефть, и в зоне Персидского залива и Каспия начнутся серьезные вооруженные конфликты. В частности, в районе Персидского залива непременно столкнутся интересы США и Китая.



Ну, а причина всего этого – климат, который в Северной Европе станет более суровым. Поэтому и норвежцы, шведы, финны, датчане и даже немцы мигрируют южнее — в районы Средиземноморья. Но туда же поедут и гастарбайтеры из Ливии, Турции и Туниса. Что тогда случится с югом Европы? Места там совсем немного, а ресурсов и совсем нет!



Достаточно уязвимо положение Китая, Индии и Пакистана. Китаю угрожают дожди и наводнения, а Индии и Пакистану – сильнейшая засуха. Все это вызовет недовольство правительствами этих стран, неспособных справиться с возникшими проблемами. Чтобы удержать власть, они могут начать широкомасштабную войну в регионе. Но и без войны толпы голодающих будут обречены искать спасения в эмиграции, дестабилизируя ситуацию в других сопредельных странах. «Много людей погибло в этой схватке»



В более или менее благополучном положении, по мнению авторов доклада, окажутся жители пяти или шести зернопроизводящих районов мира, в числе которых авторами доклада названы США, Аргентина и Россия.



Результатом глобальных катастроф будет кардинально перекроенная политическая карта мира. В 2018 году произойдет объединение Канады, США, Мексики в единое государство для консолидированной защиты Североамериканского континента от внешней угрозы. Причем одной из главных задач «министерства обороны Северной Америки» станет задача не допустить неконтролируемой миграции из Азии и Европы. Корея в данной ситуации только выиграет. Во всяком случае, она наконец-то станет единой. Сеул получит ядерное оружие, а Пхеньян — технологии XXI века.



Африка погрязнет в военных конфликтах, поэтому въезд туда людей белой расы окажется попросту невозможным.



Читать про объединение США и Канады сегодня попросту смешно. Тут авторы доклада не угадали. Но в отношении Африки положение продолжает двигаться от плохого к очень плохому. И здесь, пожалуй, они предвидели все верно.



Что до России, то авторы доклада «Сводки погоды: 2012-2030 годы» полагают, что в данной временной перспективе наша страна может войти в состав единой Европы. Это выгодно России, это выгодно европейцам, поскольку они получат доступ не только к российским энергоносителям, но и к необъятным пахотным землям, а также к запасам пресной воды, а то, что выгодно – всегда рационально. Да и «прибраться» нам европейцы помогут. А то что-то уж больно у нас мусора много, чуть ли не под самыми окнами…



Прогнозы американских футурологов интересно сравнить с другим докладом, сделанным для ООН еще раньше, а именно – в 2007 году. В соответствии с ним главной проблемой для Африки станут СПИД, нехватка питьевой воды и массовая миграция населения. В 2025 году обострятся отношения между странами, расположенными на берегах Нила, вплоть до открытой войны. По самому зловещему сценарию, к 2020 году континент погрузится в анархию и превратится в зону неразрешимого военного конфликта и лавинообразной миграции в Европу. В ответ европейские страны, особенно на Средиземноморском побережье, может захлестнуть волна национализма, и они объединятся против темнокожих иностранцев. Сдерживать волны беженцев придется огромными финансовыми вливаниями в охваченные голодом страны. В результате миллионы несчастных окажутся запертыми в лагерях беженцев в Сахаре. И практически ведь сейчас мы все это и наблюдаем. Не так ли? США проиграли в «договорняке»



Постоянные засухи поставят под угрозу экологический баланс природы Амазонии, из-за чего Бразилия столкнется с сельскохозяйственным кризисом, который может перерасти в войну за контроль над пахотными землями. В Азии воды будет с избытком, но вряд ли это кого-то может порадовать. Перенаселенной дельте Ганга грозят циклоны и повышение уровня воды. Затопит Бангладеш, а реки Пакистана, наоборот, пересохнут. Этот фактор увеличит религиозную напряженность в регионе и приведет к войне между Индией и Пакистаном. Наличие у противников ядерного оружия ничего хорошего им при таком раскладе не сулит.



Китай будет страдать как от засухи и ураганов, так и от обильных осадков. В его северных районах произойдет опустынивание, а югу грозит переизбыток влаги. Если события начнут развиваться таким образом, то к 2025 году побережье Китая опустошат тайфуны, а массы беженцев сконцентрируются на юге страны, а это миллионы и миллионы людей. Китайская армия будет пресекать их поток и прибегать к оружию, что только лишь усилит социальную нестабильность в этом районе.



Что же касается политики США в отношении иммигрантов, то первый вариант предполагает закрытие Америкой своих южных границ, тогда люди будут скапливаться в приграничных городах, где участятся случаи насилия. А по второму варианту очередной ураган шестой категории вслед за Новым Орлеаном теперь разрушит город Хьюстон и всю его нефтедобывающую инфраструктуру. В итоге США, чтобы сдержать рост цен на топливо, вынуждены будут распродать все накопленные стратегические запасы нефти. Какие-то страны этим воспользуются, перекроют нефтяные трубопроводы, и тогда Америке придется пенять на себя! «Моральных обязательств не поставлять С-300 в Сирию у нас нет»



И надо заметить, что американцы уже сейчас всерьез готовятся к климатическим войнам. Эксперты в Пентагоне и в американских спецслужбах прогнозируют, что в ближайшие десятилетия США придется посылать военных в различные регионы мира не ради свержения диктаторов и уничтожения предполагаемого химического и ядерного оружия, а, чтобы бороться с последствиями природных явлений. Для солдат разрабатываются новые «пустынные» рационы, пылезащитные костюмы, средства полевой гигиены и новые «пылеустойчивые» виды оружия. Интересно, что и наши российские граждане тоже по-своему вооружаются: Временный информационный центр Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации сообщил, что в настоящее время около 4,4 миллиона граждан зарегистрированы в качестве владельцев 6,7 миллиона единиц огнестрельного оружия!



Интересны и проекты, разрабатываемые дизайнерами на, так сказать, неблагоприятную погодную перспективу. Поскольку нужны средства, позволяющие очень быстро эвакуировать огромные массы людей, в число разработок завтрашнего дня уже сегодня входят такие необычные конструкции, как вертолеты с корпусом из углепластика вместимостью 500 человек, а также – «дома-колеса», способные и вовсе взять «на борт» по 1000 человек и более. Пока все это находится лишь только в чертежах, но кто знает, «какая погода будет завтра»?! Могущество человека на сегодняшний день вроде бы очевидно. Нажатием всего нескольких кнопок он способен уничтожить всю жизнь на Земле. Однако этим его могущество и ограничено. Пока люди не могут ни укротить тайфун, ни предотвратить засуху, ни избавить приречные районы от катастрофических наводнений, ни остановить извержение вулкана, не говоря уже о том, чтобы избавить мир от ужасов землетрясений и цунами... Последствия же от «гнева» матушки-природы всегда одни и те же: помимо гибели множества людей, большие участки земли становятся непригодными для жизни, а это вызывает миграцию народов. И очень возможно, что они придут в другую страну не с рукой, протянутой за помощью, а с оружием!Сегодня политики и ученые все чаще говорят о том, что человечеству надо готовиться к войнам за территории, пригодные для жизни. Причем если нрав матушки-земли не смягчится и количество природных катастроф будет нарастать, то начнутся такие войны очень и очень скоро!А было так, что еще в 2011 году ученые-футурологи по заказу министерства обороны США подготовили доклад «Сводка погоды: 2012-2030 годы». Причем речь там шла не о войнах с применением климатического оружия, а о том, какие в недалеком будущем могут иметь место военные конфликты из-за изменений климата. В качестве примеров указывалось на землетрясение на Гаити (2010 год), во время которого погибло около 300 тысяч человек, и проливные дожди в 2010-ом, затопившие Европу. Доклад этот очень интересен прежде всего тем, что был сделан именно в 2011-ом, а сегодня уже 2018-ый.И очевидно, что с прогностикой у американских ученых не очень-то и хорошо. Пока что ничего из того, о чем они написали, так и не осуществилось! Но тем не менее, читать сегодня прогноз американских ученых Питера Шварца и Дугласа Рэндолла довольно интересно.Итак, что же нас всех ждет, по их мнению, «уже здесь и сейчас»? А вот что…2018 год. Вполне возможна военная операция Китая против Казахстана с целью контроля над проходящими через территорию этой страны газо-и нефтепроводами.В 2020-м из Скандинавии начнется массовая миграция населения в Европу, что вызовет там дефицит питьевой воды.В этом же году начнется широкомасштабная война в Юго-Восточной Азии с участием Индии, КНР, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы и других стран, а в 2025-м очень вероятно начнется еще и гражданская война в КНР, вызванная дестабилизацией ее внутреннего положения.В 2022 году возможен конфликт между Францией и Германией из-за водных ресурсов реки Рейн.В 2025-2030 годах усилится вероятность развала ЕС, а из-за миграции в южное Средиземноморье (Северную Африку, Израиль, Турцию) Европу покинут до 10% населения.К 2030 году обострятся и отношения между КНР и Японией из-за природных ресурсов Сибири и близлежащих районов тихоокеанского шельфа.Что до американцев, то им обещали, что в 2012 году Америке угрожает поток беженцев с островов Карибского моря, а начиная с 2015-го — еще и из Европы. Правда, поначалу среди иммигрантов будет много состоятельных людей. К 2020 году опять значительно вырастут цены на нефть, и в зоне Персидского залива и Каспия начнутся серьезные вооруженные конфликты. В частности, в районе Персидского залива непременно столкнутся интересы США и Китая.Ну, а причина всего этого – климат, который в Северной Европе станет более суровым. Поэтому и норвежцы, шведы, финны, датчане и даже немцы мигрируют южнее — в районы Средиземноморья. Но туда же поедут и гастарбайтеры из Ливии, Турции и Туниса. Что тогда случится с югом Европы? Места там совсем немного, а ресурсов и совсем нет!Достаточно уязвимо положение Китая, Индии и Пакистана. Китаю угрожают дожди и наводнения, а Индии и Пакистану – сильнейшая засуха. Все это вызовет недовольство правительствами этих стран, неспособных справиться с возникшими проблемами. Чтобы удержать власть, они могут начать широкомасштабную войну в регионе. Но и без войны толпы голодающих будут обречены искать спасения в эмиграции, дестабилизируя ситуацию в других сопредельных странах.В более или менее благополучном положении, по мнению авторов доклада, окажутся жители пяти или шести зернопроизводящих районов мира, в числе которых авторами доклада названы США, Аргентина и Россия.Результатом глобальных катастроф будет кардинально перекроенная политическая карта мира. В 2018 году произойдет объединение Канады, США, Мексики в единое государство для консолидированной защиты Североамериканского континента от внешней угрозы. Причем одной из главных задач «министерства обороны Северной Америки» станет задача не допустить неконтролируемой миграции из Азии и Европы. Корея в данной ситуации только выиграет. Во всяком случае, она наконец-то станет единой. Сеул получит ядерное оружие, а Пхеньян — технологии XXI века.Африка погрязнет в военных конфликтах, поэтому въезд туда людей белой расы окажется попросту невозможным.Читать про объединение США и Канады сегодня попросту смешно. Тут авторы доклада не угадали. Но в отношении Африки положение продолжает двигаться от плохого к очень плохому. И здесь, пожалуй, они предвидели все верно.Что до России, то авторы доклада «Сводки погоды: 2012-2030 годы» полагают, что в данной временной перспективе наша страна может войти в состав единой Европы. Это выгодно России, это выгодно европейцам, поскольку они получат доступ не только к российским энергоносителям, но и к необъятным пахотным землям, а также к запасам пресной воды, а то, что выгодно – всегда рационально. Да и «прибраться» нам европейцы помогут. А то что-то уж больно у нас мусора много, чуть ли не под самыми окнами…Прогнозы американских футурологов интересно сравнить с другим докладом, сделанным для ООН еще раньше, а именно – в 2007 году. В соответствии с ним главной проблемой для Африки станут СПИД, нехватка питьевой воды и массовая миграция населения. В 2025 году обострятся отношения между странами, расположенными на берегах Нила, вплоть до открытой войны. По самому зловещему сценарию, к 2020 году континент погрузится в анархию и превратится в зону неразрешимого военного конфликта и лавинообразной миграции в Европу. В ответ европейские страны, особенно на Средиземноморском побережье, может захлестнуть волна национализма, и они объединятся против темнокожих иностранцев. Сдерживать волны беженцев придется огромными финансовыми вливаниями в охваченные голодом страны. В результате миллионы несчастных окажутся запертыми в лагерях беженцев в Сахаре. И практически ведь сейчас мы все это и наблюдаем. Не так ли?Постоянные засухи поставят под угрозу экологический баланс природы Амазонии, из-за чего Бразилия столкнется с сельскохозяйственным кризисом, который может перерасти в войну за контроль над пахотными землями. В Азии воды будет с избытком, но вряд ли это кого-то может порадовать. Перенаселенной дельте Ганга грозят циклоны и повышение уровня воды. Затопит Бангладеш, а реки Пакистана, наоборот, пересохнут. Этот фактор увеличит религиозную напряженность в регионе и приведет к войне между Индией и Пакистаном. Наличие у противников ядерного оружия ничего хорошего им при таком раскладе не сулит.Китай будет страдать как от засухи и ураганов, так и от обильных осадков. В его северных районах произойдет опустынивание, а югу грозит переизбыток влаги. Если события начнут развиваться таким образом, то к 2025 году побережье Китая опустошат тайфуны, а массы беженцев сконцентрируются на юге страны, а это миллионы и миллионы людей. Китайская армия будет пресекать их поток и прибегать к оружию, что только лишь усилит социальную нестабильность в этом районе.Что же касается политики США в отношении иммигрантов, то первый вариант предполагает закрытие Америкой своих южных границ, тогда люди будут скапливаться в приграничных городах, где участятся случаи насилия. А по второму варианту очередной ураган шестой категории вслед за Новым Орлеаном теперь разрушит город Хьюстон и всю его нефтедобывающую инфраструктуру. В итоге США, чтобы сдержать рост цен на топливо, вынуждены будут распродать все накопленные стратегические запасы нефти. Какие-то страны этим воспользуются, перекроют нефтяные трубопроводы, и тогда Америке придется пенять на себя!И надо заметить, что американцы уже сейчас всерьез готовятся к климатическим войнам. Эксперты в Пентагоне и в американских спецслужбах прогнозируют, что в ближайшие десятилетия США придется посылать военных в различные регионы мира не ради свержения диктаторов и уничтожения предполагаемого химического и ядерного оружия, а, чтобы бороться с последствиями природных явлений. Для солдат разрабатываются новые «пустынные» рационы, пылезащитные костюмы, средства полевой гигиены и новые «пылеустойчивые» виды оружия. Интересно, что и наши российские граждане тоже по-своему вооружаются: Временный информационный центр Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации сообщил, что в настоящее время около 4,4 миллиона граждан зарегистрированы в качестве владельцев 6,7 миллиона единиц огнестрельного оружия!Интересны и проекты, разрабатываемые дизайнерами на, так сказать, неблагоприятную погодную перспективу. Поскольку нужны средства, позволяющие очень быстро эвакуировать огромные массы людей, в число разработок завтрашнего дня уже сегодня входят такие необычные конструкции, как вертолеты с корпусом из углепластика вместимостью 500 человек, а также – «дома-колеса», способные и вовсе взять «на борт» по 1000 человек и более. Пока все это находится лишь только в чертежах, но кто знает, «какая погода будет завтра»?! Автор: В.Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 29 Источник Похожие новости «Моральных обязательств не поставлять С-300 в Сирию у нас нет» "Кузница смерти". Как военные расходы повлияли на распад СССР Мальчик был, а химатаки не было

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