Войны завтрашнего дня. Война за неодим (часть третья) • 109 • Война



В предыдущих материалах этого цикла мы рассказали вам о том, из-за чего и как человечество может воевать в будущем. Но обозначенной частью проблем все неприятности человечества не исчерпаны. Однако, прежде чем обратиться к нашей теме в очередной раз, есть смысл немного от нее отвлечься, причем в интересах более полного ее же освещения.





Оксиды редкоземельных элементов. По часовой стрелке от центрального первого празеодим, церий, лантан, неодим, самарий, гадолиний.





Начнем с того, что заметим, что подавляющее большинство наших граждан, увы, находятся в полном… «информационном рабстве» у наших журналистов, которым отдано на откуп практически все их информирование, так что это они «рисуют информационную картинку» нынешнего дня, а 80% населения с радостью ее потребляют. О технических аспектах того, как она делается, мы также как-нибудь расскажем, но сегодня на первом месте ее содержание. А оно, к сожалению, таково, что 80% журналистов-троечников предпочитают писать «в тренде», то есть тиражировать нелепости и откровенную ерунду. Но, так как объемы информационных потоков такового содержания весьма велики, то большинство людей опять же считают, что тут что-то есть. Даже в условиях тоталитарного общества можно было найти крупицы достоверной информации. Например, ни в одной из советских газет за 1975 год вы не найдете сообщения о том, что Индия провела испытание атомной бомбы. Но об этом сказал академик Капица в своей нобелевской лекции, текст которой был в СССР опубликован. Вот только каким тиражом и кто ее толком читал?



То же повторяется и сегодня. Например, первая статья о том, что через 40-50 лет у нас закончится уголь, была опубликована в журнале «Нива» в 1900 году! С середины 50-ых годов прошлого века пошли "пугалки" о том, что вот-вот закончится нефть. Однако, те, кто пишет такие статьи, почему-то не заглядывают в журналы «Нефтегазовая Вертикаль», «Нефтяное хозяйство», «Oil & Gas Journal Russia», «Геология нефти и газа», «Нефть и Капитал», а то бы они знали, что современная добыча нефти ведется в основном по технологии, разработанной еще в 1847 году, при которой под землей остается от 80 до 60% ископаемого топлива. То есть, даже там, где добыча сегодня прекращена, нефти на самом дело очень много. Добыча ее станет дороже, если использовать новые технологии? Да, разумеется, и будет она не по карману нищим государствам с неконтролируемой рождаемостью. Но ни о какой нехватке нефти речи просто не идет. «А зачем же мы ищем все новые месторождения? – спросит иной, доверяющий нашим СМИ, гражданин. – А затем, чтобы снять «пенки», а все проблемы перенести на потом! Очень, знаете ли, традиционный для людей подход, модус вивенди, так сказать!» Так что картинка поменялась, не так ли?



А вот еще один интересный вопрос. Почему своих детей и Путин, и Медведев, и Лавров не боятся отпускать учиться и жить за границу? Например, обе дочери В.В. Путина живут за рубежом. Правда, эта информация из СМИ, но она нигде не опровергалась. Сын Медведева – Илья Дмитриевич – пока что обучается в родной России, но в интервью журналистам уже заявил, что в дальнейшем станет учиться в одном из элитных университетов США, в штате Массачусетс.



У непримиримого борца с происками злокозненного Запада, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, тоже есть дочь. И вот в своем интервью нашим СМИ она сказала о том, что хочет учиться в США, в одном из университетов Нью-Йорка. А по завершении обучения останется жить там … навсегда. Вот насколько ей «земля за океаном» понравилась.



Почему так происходит? Почему дети наших политиков уезжают жить за границу, если наша страна достаточно развита и представляется ведущей мировой державой? И тут невольно напрашивается вывод, что если по телевизору нам говорят, что «там враги», а дети наших лидеров живут «у врагов», то вся информация о том, что «там все плохо» лишь очередная «картинка», чтобы сформировать нужное власти общественное мнение, а вот о том, что происходит на самом деле, люди попросту не знают.



ПВО Сирии отбилась от атаки на аэропорт Дамаска

Карта мировых производителей РЗМ.



Спросите наших людей, на чем поднялась экономика Китая, и вы услышите в ответ «душераздирающие» истории про руководящую роль КПК и трудолюбии китайцев, но только никто еще ни разу не сказал про роль РЗМ. Да и не все, вообще-то говоря, знают, что это такое. На самом деле все просто: это «редкоземельные металлы»: скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим и им подобные, которых всего 17.



До начала 1990-х годов главным поставщиком РЗМ являлись США. В 1986 году во всем мире было произведено 36500 тонн оксидов редкоземельных металлов. Из них на долю США пришлось 17000 тонн, СССР – 8500 тонн, Китай произвел 6000 тонн. Но в 90-е годы в Китае произошла модернизация добычи и производства РЗМ. Более того, оказалось, что сама природа сделала Китаю уникальный подарок, наградив его 90% мировых запасов РЗМ! Все остальные 10% принадлежат США, России, Бразилии, ЮАР, Индии и Австралии. Так что неудивительно, что с середины 1990-х годов именно КНР стал крупнейшим производителем РЗМ в мире и получает колоссальные прибыли, на которые модернизирует свою экономику и дотирует производство трусов и зубных щеток, то есть весь известный нам китайский ширпотреб, который продается часто дешевле себестоимости исключительно с интервенционистскими целями. В 2007–2008 годах в мире добывалось уже по 124 тыс. тонн редкоземельных элементов в год. При этом на долю Китая пришлось 120 тыс. тонн. В Индии добыли 2700 тонн, Бразилия сумела добыть всего 650 тонн. С 2010 года Китай проводит политику ограничения добычи и экспорта редкоземельных металлов, что, как и следовало ожидать, вызвало рост цен и активизацию добычи в других странах. То есть попросту говоря современный рынок РЗМ на 95% контролируется Китаем. Отсюда и все его сверхприбыли, и все возможности строительства своей экономики. И такая ситуация продолжится еще долго. На конец 2008 года данные по запасам РЗМ были следующие: Китай 89 млн. тонн, страны СНГ 21 млн. тонн, США 14 млн. тонн, Австралия 5,8 млн. тонн, Индия 1,3 млн тонн, Бразилия 84 тыс. тонн. А теперь что означают эти цифры…



В каждом компьютере есть магниты, а в них китайский неодим. Без РЗМ сегодня невозможно производство энергосберегающих ламп, гибридных автомобилей, систем наведения и приборов ночного видения, беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, эти металлы используются в технологиях стелс. И это не говоря уже про айфоны и айпады, и компьютеры всех мастей.



Поиск под ракетами: как работает ОЗХО в Сирии

Мировые цены на РЗМ.



Наши журналисты любят описывать энергетическую зависимость Европы от российской нефти и газа. Ну, как же – хоть в чем-то они от нас зависят. Действительно, около 33% «голубого топлива» там наши. Но… куда более серьезный характер имеет зависимость Европы от наших российских РЗМ – 50%, вот только почему-то об этом они не пишут. Уж и не знаю, почем мы их европейцам продаем, но… можно себе представить, что случится с их рынком и промышленностью, если мы вдруг этого делать не будем. Конечно, тогда на помощь Европе придет Китай, но пока суд да дело… случится экономический коллапс. Самые дорогостоящие РЗМ - это тербий, неодим, европий и лютеций.



И совсем неудивительно, что в США уже несколько лет назад разработали возможный сценарий будущей войны под названием… «Война за неодим». То есть, если нам не дают ресурсы, мы забираем их силой! Причина подобного силового сценария очевидна и очень проста. США, имея свои РЗМ, не имеют нужных и получают из Китая 91% требуемых им редкоземельных металлов! И никто, кстати, не говорит об импортозамещении и угрозе национальной безопасности. Все проще - дают - хорошо, не дадут - вот тогда мы им покажем! Ядерный удар: Каждую секунду будет погибать 160.000 человек



А помните, как одно время представители наших «патриотических сил» кричали о продовольственной безопасности России? И это при огромных земельных угодьях и пастбищах… А тут, по сути дела, ВСЯ СОВРЕМЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ США, промышленность, ориентированная на будущее, работает под дамокловым мечом сырьевой зависимости от Китая и… в общем-то ничего. Россия, кстати, тоже поставляет РЗМ США, но мало – всего 1% того, что им требуется. Ну, да, сценарий войны за неодим есть, но ведь у всякой нормальной страны должны быть разработаны планы на случай «чрезвычайных ситуаций». Было бы странно, если бы их не было и у Штатов. Речь здесь опять же о доверии к СМИ. Те извращаются в написании заголовков один страшнее другого, а российский титан как США поставлялся, так и поставляется, и для них важно то, что каждая вторая стойка шасси их современных авиалайнеров сделана из российского титана.



И, кстати, никто из наших политдеятелей почему-то не боится каких-то там недружественных акций против их детей. Что их там похитят, или еще что… Хорошая охрана? А может быть просто потому, что за все заплачено на годы вперед и лишаться таких доходов никому нежелательно? «А что же они все тогда говорят? – воскликнет опять «некто»». И ответ на это будет такой - а брань на вороту не виснет, зови хоть горшком, только в печку не ставь! Новые военные угрозы – повышается стоимость акций военных компаний. А среди их акционеров разве нет наших фирм, да и само государство наше разве не является держателем американских ценных бумаг? Значит от этого всем людям только одна выгода. Ну и реализация детских страхов – это тоже хорошо – любой психолог вам скажет, что иной раз немного побояться просто необходимо. Это «сжигает» наши подсознательные страхи, так что утечки информации о планах «войны за неодим» во всех отношениях очень нужны… Так же, как и страшилки о падении огромного метеорита или о «конце света». И, хотя об этой войне в названном документе Пентагона и говорится достаточно подробно, и что-то там, конечно, расписано: Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert..., это явно очередная «страшилка» для «овец и баранов». На самом деле о чем, о чем, а уж о квотах на поставки договориться можно всегда…



Продолжение следует… Оксиды редкоземельных элементов. По часовой стрелке от центрального первого празеодим, церий, лантан, неодим, самарий, гадолиний.Начнем с того, что заметим, что подавляющее большинство наших граждан, увы, находятся в полном… «информационном рабстве» у наших журналистов, которым отдано на откуп практически все их информирование, так что это они «рисуют информационную картинку» нынешнего дня, а 80% населения с радостью ее потребляют. О технических аспектах того, как она делается, мы также как-нибудь расскажем, но сегодня на первом месте ее содержание. А оно, к сожалению, таково, что 80% журналистов-троечников предпочитают писать «в тренде», то есть тиражировать нелепости и откровенную ерунду. Но, так как объемы информационных потоков такового содержания весьма велики, то большинство людей опять же считают, что тут что-то есть. Даже в условиях тоталитарного общества можно было найти крупицы достоверной информации. Например, ни в одной из советских газет за 1975 год вы не найдете сообщения о том, что Индия провела испытание атомной бомбы. Но об этом сказал академик Капица в своей нобелевской лекции, текст которой был в СССР опубликован. Вот только каким тиражом и кто ее толком читал?То же повторяется и сегодня. Например, первая статья о том, что через 40-50 лет у нас закончится уголь, была опубликована в журнале «Нива» в 1900 году! С середины 50-ых годов прошлого века пошли "пугалки" о том, что вот-вот закончится нефть. Однако, те, кто пишет такие статьи, почему-то не заглядывают в журналы «Нефтегазовая Вертикаль», «Нефтяное хозяйство», «Oil & Gas Journal Russia», «Геология нефти и газа», «Нефть и Капитал», а то бы они знали, что современная добыча нефти ведется в основном по технологии, разработанной еще в 1847 году, при которой под землей остается от 80 до 60% ископаемого топлива. То есть, даже там, где добыча сегодня прекращена, нефти на самом дело очень много. Добыча ее станет дороже, если использовать новые технологии? Да, разумеется, и будет она не по карману нищим государствам с неконтролируемой рождаемостью. Но ни о какой нехватке нефти речи просто не идет. «А зачем же мы ищем все новые месторождения? – спросит иной, доверяющий нашим СМИ, гражданин. – А затем, чтобы снять «пенки», а все проблемы перенести на потом! Очень, знаете ли, традиционный для людей подход, модус вивенди, так сказать!» Так что картинка поменялась, не так ли?А вот еще один интересный вопрос. Почему своих детей и Путин, и Медведев, и Лавров не боятся отпускать учиться и жить за границу? Например, обе дочери В.В. Путина живут за рубежом. Правда, эта информация из СМИ, но она нигде не опровергалась. Сын Медведева – Илья Дмитриевич – пока что обучается в родной России, но в интервью журналистам уже заявил, что в дальнейшем станет учиться в одном из элитных университетов США, в штате Массачусетс.У непримиримого борца с происками злокозненного Запада, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, тоже есть дочь. И вот в своем интервью нашим СМИ она сказала о том, что хочет учиться в США, в одном из университетов Нью-Йорка. А по завершении обучения останется жить там … навсегда. Вот насколько ей «земля за океаном» понравилась.Почему так происходит? Почему дети наших политиков уезжают жить за границу, если наша страна достаточно развита и представляется ведущей мировой державой? И тут невольно напрашивается вывод, что если по телевизору нам говорят, что «там враги», а дети наших лидеров живут «у врагов», то вся информация о том, что «там все плохо» лишь очередная «картинка», чтобы сформировать нужное власти общественное мнение, а вот о том, что происходит на самом деле, люди попросту не знают.Карта мировых производителей РЗМ.Спросите наших людей, на чем поднялась экономика Китая, и вы услышите в ответ «душераздирающие» истории про руководящую роль КПК и трудолюбии китайцев, но только никто еще ни разу не сказал про роль РЗМ. Да и не все, вообще-то говоря, знают, что это такое. На самом деле все просто: это «редкоземельные металлы»: скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим и им подобные, которых всего 17.До начала 1990-х годов главным поставщиком РЗМ являлись США. В 1986 году во всем мире было произведено 36500 тонн оксидов редкоземельных металлов. Из них на долю США пришлось 17000 тонн, СССР – 8500 тонн, Китай произвел 6000 тонн. Но в 90-е годы в Китае произошла модернизация добычи и производства РЗМ. Более того, оказалось, что сама природа сделала Китаю уникальный подарок, наградив его 90% мировых запасов РЗМ! Все остальные 10% принадлежат США, России, Бразилии, ЮАР, Индии и Австралии. Так что неудивительно, что с середины 1990-х годов именно КНР стал крупнейшим производителем РЗМ в мире и получает колоссальные прибыли, на которые модернизирует свою экономику и дотирует производство трусов и зубных щеток, то есть весь известный нам китайский ширпотреб, который продается часто дешевле себестоимости исключительно с интервенционистскими целями. В 2007–2008 годах в мире добывалось уже по 124 тыс. тонн редкоземельных элементов в год. При этом на долю Китая пришлось 120 тыс. тонн. В Индии добыли 2700 тонн, Бразилия сумела добыть всего 650 тонн. С 2010 года Китай проводит политику ограничения добычи и экспорта редкоземельных металлов, что, как и следовало ожидать, вызвало рост цен и активизацию добычи в других странах. То есть попросту говоря современный рынок РЗМ на 95% контролируется Китаем. Отсюда и все его сверхприбыли, и все возможности строительства своей экономики. И такая ситуация продолжится еще долго. На конец 2008 года данные по запасам РЗМ были следующие: Китай 89 млн. тонн, страны СНГ 21 млн. тонн, США 14 млн. тонн, Австралия 5,8 млн. тонн, Индия 1,3 млн тонн, Бразилия 84 тыс. тонн. А теперь что означают эти цифры…В каждом компьютере есть магниты, а в них китайский неодим. Без РЗМ сегодня невозможно производство энергосберегающих ламп, гибридных автомобилей, систем наведения и приборов ночного видения, беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, эти металлы используются в технологиях стелс. И это не говоря уже про айфоны и айпады, и компьютеры всех мастей.Мировые цены на РЗМ.Наши журналисты любят описывать энергетическую зависимость Европы от российской нефти и газа. Ну, как же – хоть в чем-то они от нас зависят. Действительно, около 33% «голубого топлива» там наши. Но… куда более серьезный характер имеет зависимость Европы от наших российских РЗМ – 50%, вот только почему-то об этом они не пишут. Уж и не знаю, почем мы их европейцам продаем, но… можно себе представить, что случится с их рынком и промышленностью, если мы вдруг этого делать не будем. Конечно, тогда на помощь Европе придет Китай, но пока суд да дело… случится экономический коллапс. Самые дорогостоящие РЗМ - это тербий, неодим, европий и лютеций.И совсем неудивительно, что в США уже несколько лет назад разработали возможный сценарий будущей войны под названием… «Война за неодим». То есть, если нам не дают ресурсы, мы забираем их силой! Причина подобного силового сценария очевидна и очень проста. США, имея свои РЗМ, не имеют нужных и получают из Китая 91% требуемых им редкоземельных металлов! И никто, кстати, не говорит об импортозамещении и угрозе национальной безопасности. Все проще - дают - хорошо, не дадут - вот тогда мы им покажем!А помните, как одно время представители наших «патриотических сил» кричали о продовольственной безопасности России? И это при огромных земельных угодьях и пастбищах… А тут, по сути дела, ВСЯ СОВРЕМЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ США, промышленность, ориентированная на будущее, работает под дамокловым мечом сырьевой зависимости от Китая и… в общем-то ничего. Россия, кстати, тоже поставляет РЗМ США, но мало – всего 1% того, что им требуется. Ну, да, сценарий войны за неодим есть, но ведь у всякой нормальной страны должны быть разработаны планы на случай «чрезвычайных ситуаций». Было бы странно, если бы их не было и у Штатов. Речь здесь опять же о доверии к СМИ. Те извращаются в написании заголовков один страшнее другого, а российский титан как США поставлялся, так и поставляется, и для них важно то, что каждая вторая стойка шасси их современных авиалайнеров сделана из российского титана.И, кстати, никто из наших политдеятелей почему-то не боится каких-то там недружественных акций против их детей. Что их там похитят, или еще что… Хорошая охрана? А может быть просто потому, что за все заплачено на годы вперед и лишаться таких доходов никому нежелательно? «А что же они все тогда говорят? – воскликнет опять «некто»». И ответ на это будет такой - а брань на вороту не виснет, зови хоть горшком, только в печку не ставь! Новые военные угрозы – повышается стоимость акций военных компаний. А среди их акционеров разве нет наших фирм, да и само государство наше разве не является держателем американских ценных бумаг? Значит от этого всем людям только одна выгода. Ну и реализация детских страхов – это тоже хорошо – любой психолог вам скажет, что иной раз немного побояться просто необходимо. Это «сжигает» наши подсознательные страхи, так что утечки информации о планах «войны за неодим» во всех отношениях очень нужны… Так же, как и страшилки о падении огромного метеорита или о «конце света». И, хотя об этой войне в названном документе Пентагона и говорится достаточно подробно, и что-то там, конечно, расписано: Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert..., это явно очередная «страшилка» для «овец и баранов». На самом деле о чем, о чем, а уж о квотах на поставки договориться можно всегда…Продолжение следует… Автор: В.Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 109 Источник Похожие новости Войны завтрашнего дня. Война за неодим (часть третья) Поиск под ракетами: как работает ОЗХО в Сирии У безумного Трампа дуркуют даже умные «Томагавки»

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