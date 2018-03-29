Войны завтрашнего дня. Война за интеллект (часть первая) • 67 • Война Очень многие люди согласны, в общем-то, прозябать, повторяя: только бы не было войны. Отчасти они правы. Лучше корочка хлеба в шалаше, чем пирожок с мясом посреди пожарищ. Но… весь вопрос в том, как избежать столь печального исхода в развитии нашей цивилизации, которая сумела выйти в космос, но не научилась решать возникающие перед ней проблемы мирным путем. И поскольку проблема войны и мира сегодня не менее, если не более актуальна, чем 100 или 1000 лет тому назад, есть смысл рассмотреть ее поподробнее…



Итак, начнем мы с того, что рассмотрим все основные мотивы человеческой деятельности, в основе которой как раз лежать его врожденные инстинкты, включая и агрессивность, побороть которые воспитанием пока никак не удается. Тут важно решить, какова главная цель человека в жизни. И ответ на него будет очень прост: и у амебы, и у человека в жизни цель одна – размножение. Человек ест и пьет, ходит в туалет, строит дома, покупает автомашины и звонит друзьям по телефону с одной единственной целью – размножится, передать свои гены потомству и успешно его вырастить. Воюя, он уничтожает потенциальных конкурентов на размножение и потребителей материальных благ. Конечно, все это прикрыто красивыми фразами о долге, чести, и прочем и прочем, но в основе лежит одно – размножение.









К этому врожденному предназначению своей природы добавим такую важную и тоже врожденную черту характера, как лень! Именно лень, а не пресловутое трудолюбие является источником прогресса, потому, что можно ведь 1000 человек зарубить бронзовым мечом, но… трудно это и хлопотно. Поэтому сел человек, подумал и в итоге создал сначала пулемет (знай себе дави на гашетки, да воду меняй!), а затем и атомную бомбу, способную сразу уничтожить миллион человек безо всяких особых хлопот.



Заметим, что лень связана с особенностями развития человеческого мозга, которому нужно много энергии. Даже в состоянии покоя он расходует до 25% энергии организма, а что начнется, если человек будет думать? Вот почему люди с неразвитым мозгом, а таких большинства как раз и предпочитают думать седалищем, а не головой – энергетически это менее затратно, поэтому мозг их в этом только поддерживает.



Именно поэтому экстенсивный путь развития рода человеческого – это единственно возможный путь. «Дуракам» проще многократно размножиться, чем «сделать» себе качественную смену. Причины, по которым значительные по своей численности массы людей не обладают даже среднестатистическим интеллектом порой весьма различаются и к тому же их еще и очень много. К ним относятся:

• Нездоровая экология места зачатия и рождения ребенка – прежде всего химическое и радиационное, а также иные виды техногенного загрязнения окружающей среды (например – добыча редкоземельных металлов и последствия многочисленных испытаний ядерного и термоядерного оружия). Так по данным сайта www.atomicarchive.com в период с 1945 г. по 1998 г. во всём мире было проведено более 2000 таких испытаний, а также имели место аварии на атомных производствах и энергостанциях.

• Нехватка чистой питьевой воды – ее зараженность бактериями, переизбыток в ней хлора и фтора;

• Неправильное поведение матери в период беременности и родов, непрофессиональные действия медицинского персонала в процессе родовспоможения;

• Пьянства отца и матери – так называемое «пьяное зачатие»;

• Курение родителей в период беременности как активное, так и пассивное, пассивное курение малолетних детей, находящихся в одной комнате с курящими родителями;

• Плохая наследственность по матери или по отцу, то есть генетические заболевания;

• Плохое питание в раннем детстве;

• Недостаток воспитания и образования родителей ребенка – «плохие делают плохих»;

• Плохое окружение, негативным образом влияющее на формирование психики ребенка;

• Свой вклад в снижение интеллектуальных способностей человечества вносит и медицина. Сегодня она спасает тех, кто в прошлом никогда не выжил бы. Понятно, что высокая детская смертность – это явление антисоциальное, однако она была благодатным явлением для общества в прошлом, так способствовала выживанию только лишь самых крепких и здоровых особей человеческой расы; Украина задержала российский «Норд»

• Высокая стрессогенность современного образа жизни.

• Не так давно стала известна и еще одна причина: повреждение генофонда человека в результате… пулевых ранений. Со временем, примерно через год, организм восстанавливается, однако сразу после ранения в течение этого времени заводить детей крайне нежелательно. А раньше, до успехов генетики этого не знали. Срок можно сократить, употребляя в пищу цитрусовые, а также красную и черную икру, но только вряд ли такую диету могли себе позволить тебе очень многие граждане того СССР сразу после окончания войны.

Все эти факторы снижают уровень физического развития будущих взрослых и, соответственно, отбрасывают их на самое дно «социальной пирамиды» откуда им наверх уже никогда не подняться.



А вот, например, и совсем свежий пример из области генетических заболеваний. В одном из южных регионов России сегодня зафиксирован аномально высокий уровень больных фенилкетонурией. Это опасное заболевание вызывает интоксикацию мозга у детей, и самым необратимым образом влияет на их интеллектуальные способности. Уровень IQ снижается, и ребенок не может учиться в обычной школе, а при самом плохом сценарии даже обслуживать себя в быту. То есть это очень опасная болезнь. Однако многие родители даже сегодня отказываются от обследования своего ребенка на предмет диагностики этого заболевания. Не хотят они в этом участвовать, уж такая здесь у них ментальность. Хотя, как раз на Юге России проблема с этим заболеванием стоит очень сильно. Дело в том, что мягкие формы этого недуга могут и не восприниматься людьми как болезнь. Конечно, окружающие замечают, что ребенок учится на двойки-тройки, но думают, что он просто ленив или не очень-то умный. Тогда как на самом деле у него генетическое заболевание, которое вовремя не было выявлено. Однако интеллектуальный уровень тамошнего населения и его менталитет препятствуют проведению тестирования. Это, видите ли, оскорбляет их национальность. И это притом, что у этого этноса каждый девятый его представитель является носителем этой негативной мутации. То есть если мы сейчас будем носить с их менталитетом как с писаной торбой, то… получим целое поколение дебилов, которые в итоге сядут на шею нашему государства, хотя понятно, что насильственные меры будут ещё хуже. «Ракеты летают постоянно»



Ситуация улучшилась бы, если бы местные жители вступали в межнациональные браки, одного предлагать такой метод почему-то считается неэтичным. Хотя сегодня достаточно всего лишь сесть в самолет и завести детей от человека с другого континента. И если бы так все и поступали, то этнические заболевания с лица Земли давно бы просто исчезли. Но тогда исчезли бы и этносы, которые как раз и сохраняются главным образом благодаря внутриэтническим бракам. А раз мы хотим эти этносы сохранить, то получаем в нагрузку заболевания типа этнической фенилкетонурии, чувашского остеопетроза и такого специфического заболевания, как якутская метгемоглобинемии. В отдельных случаях с этими генетическими заболеваниям врачам удается справляться, так что количество больных снижается, а срок жизни их растет. Однако, окончательно проблема далеко не решена. И хотя в России реально снизилась заболеваемость миодистрофией Дюшенна, но проблема, как видите, с южными регионами далеко не решена.



Ну, а снижение интеллекта подрастающего поколения в результате плохого воспитания это даже уже не проблема, а «нормальное положение», как раз для 80% населения по всему миру. Разный IQ изначально у одних народов выше, а у каких-то ниже, чтобы там не утверждали апологеты точки зрения, что все народы интеллектуально равны. Равны-то они, равны, но некоторые «равнее других», как написал тот же Дж. Оруэлл в своей забавной сказке для взрослых «Скотский уголок». Битва сердец или война моторов?



То есть в мире налицо просто колоссальное количество людей, чей умственный потенциал по ряду причин существенно ослаблен, как в следствие генетических факторов их биологической природы, так и по причинам социального характера, таких как ментальность, бедность (недоедание в детстве), и вызванное этими обстоятельствами снижение интеллекта.



Педагогам хорошо известно, что ребенок узнает об окружающем его мире до пяти лет больше, чем за всю его последующую жизнь. Поэтому надо ли говорить о том, что у ребенка, который в раннем детстве нигде не был, видел пьянство отца или матери, которому не читали книг, но нецензурно ругались и порицали соседей будет совсем иной интеллект, чем у того, кто был избавлен заботой своих родителей от всех этих «прелестей» примитивной природы людей из самого основания нашей «социальной пирамиды».



Не менее значимой на сегодня проблемой является увеличение числа больных деменцией или старческим слабоумием. Согласно прогнозам ВОЗ, общее количество больных этим заболеванием будет почти удваиваться каждые 20 лет – до 65,7 млн в 2030-ом и 115,4 млн в 2050 году. Этот рост заболеваемости во многом вызван ростом числа больных деменцией в странах с низким и средним уровнем доходов, причем доказано, что повышение качество жизни и оказывает на ход болезни положительное воздействие.



Ну и, наконец, различные фобии и «пограничные состояния». Так, например, как об этом в своем в своем интервью интернет-порталу «Правда.Ру» рассказывал владелец Нью-Йоркского детективного агентства International Security Services Георгий Кожар, в тех же США становится все больше людей, в том числе и среди выходцев из России, считающих что «за ними следят», что «их облучают», что за ними кто-то подглядывает и хочет убить. В Америке многим из них удалось сколотить отличный капитал, но вместо того, чтобы наслаждаться обеспеченной жизнью они начинают страдать от неврозов, и панических атак. Сейчас проявление мании преследования особенно участилось среди бизнесменов. И не надо думать, что все эти явления принес с собой исключительно «рынок». Например, в СССР в 1970 – 1980 годы на Красной площади в центре Москвы порядка 100 человек пытались свети счеты с жизнью посредством самосожжения! Ну, а рекорды были побиты в 1981 году, когда сотрудники КГБ предотвратили сразу 17 таких попыток. Понятно, что кто-то таким образом пытался таким образом сознательно «протестовать», но для большинства это была чистая клиника. «Ким Чен Ын — это Саддам Трампа»



Главное, что если все так пойдет и дальше, то… мы получим еще один «реальный вызов нашей цивилизации» (собственно уже получили!) и повод к войне! Серьезный повод! Если мы не хотим описанных в романе Ивана Ефремова «Час Быка» «веков голода и убийств», то… надо всех этих, ну скажем так, «малоумных» как-то ограничить в возможностях размножения? А как это сделать силой внушения? Да никак! Пока мы будем ждать пока ситуация в развивающихся странах станет такой же, как в Англии и Франции, где население уже давно стабилизировалось, ресурсы планеты иссякнут окончательно. Сегодня, чтобы выплавить тонну стали нужно испортить четыре кубометра пресной воды. Вылить ее обратно в природу и ждать, пока она их вновь очистит. Но возможности ее не беспредельны и в один далеко не прекрасный момент может случиться так, что… природа просто не сможет ее очищать и нам придется искусство ограничивать и свои собственные потребности и, в первую очередь, потребности всех тех, кто глупее нас с вами. Да, понятно, что ребенок не виноват в своем пьяном зачатии, что мамка беременная курила, а поддатая бабка уронила головой об пол. Но… наши нормальные дети виноваты в этом еще меньше!



Значит, «война»! Война жестокая и истребительная, цель которой будет одна – ограничение возможности деторождения у людей с низким уровнем интеллектуального развития. Понятно, что нужны будет специальные тестеры, способные быстро отделять «умных» от «глупых», но за ними, очевидно, дело не станет. Порог возможностей природы накормить людей – 10 млрд. человек. То есть мы в 2,5 млрд. от… вот как раз от того самого – «войны умных против глупых». Какие она примет конкретные формы сказать сегодня очень сложно, а скорее всего и просто невозможно, но то, что она неизбежна – ясно как «божий день». Негуманно? Конечно! А как гуманно? Пока что никто не знает...



Продолжение следует… Итак, начнем мы с того, что рассмотрим все основные мотивы человеческой деятельности, в основе которой как раз лежать его врожденные инстинкты, включая и агрессивность, побороть которые воспитанием пока никак не удается. Тут важно решить, какова главная цель человека в жизни. И ответ на него будет очень прост: и у амебы, и у человека в жизни цель одна – размножение. Человек ест и пьет, ходит в туалет, строит дома, покупает автомашины и звонит друзьям по телефону с одной единственной целью – размножится, передать свои гены потомству и успешно его вырастить. Воюя, он уничтожает потенциальных конкурентов на размножение и потребителей материальных благ. Конечно, все это прикрыто красивыми фразами о долге, чести, и прочем и прочем, но в основе лежит одно – размножение.К этому врожденному предназначению своей природы добавим такую важную и тоже врожденную черту характера, как лень! Именно лень, а не пресловутое трудолюбие является источником прогресса, потому, что можно ведь 1000 человек зарубить бронзовым мечом, но… трудно это и хлопотно. Поэтому сел человек, подумал и в итоге создал сначала пулемет (знай себе дави на гашетки, да воду меняй!), а затем и атомную бомбу, способную сразу уничтожить миллион человек безо всяких особых хлопот.Заметим, что лень связана с особенностями развития человеческого мозга, которому нужно много энергии. Даже в состоянии покоя он расходует до 25% энергии организма, а что начнется, если человек будет думать? Вот почему люди с неразвитым мозгом, а таких большинства как раз и предпочитают думать седалищем, а не головой – энергетически это менее затратно, поэтому мозг их в этом только поддерживает.Именно поэтому экстенсивный путь развития рода человеческого – это единственно возможный путь. «Дуракам» проще многократно размножиться, чем «сделать» себе качественную смену. Причины, по которым значительные по своей численности массы людей не обладают даже среднестатистическим интеллектом порой весьма различаются и к тому же их еще и очень много. К ним относятся:• Нездоровая экология места зачатия и рождения ребенка – прежде всего химическое и радиационное, а также иные виды техногенного загрязнения окружающей среды (например – добыча редкоземельных металлов и последствия многочисленных испытаний ядерного и термоядерного оружия). Так по данным сайта www.atomicarchive.com в период с 1945 г. по 1998 г. во всём мире было проведено более 2000 таких испытаний, а также имели место аварии на атомных производствах и энергостанциях.• Нехватка чистой питьевой воды – ее зараженность бактериями, переизбыток в ней хлора и фтора;• Неправильное поведение матери в период беременности и родов, непрофессиональные действия медицинского персонала в процессе родовспоможения;• Пьянства отца и матери – так называемое «пьяное зачатие»;• Курение родителей в период беременности как активное, так и пассивное, пассивное курение малолетних детей, находящихся в одной комнате с курящими родителями;• Плохая наследственность по матери или по отцу, то есть генетические заболевания;• Плохое питание в раннем детстве;• Недостаток воспитания и образования родителей ребенка – «плохие делают плохих»;• Плохое окружение, негативным образом влияющее на формирование психики ребенка;• Свой вклад в снижение интеллектуальных способностей человечества вносит и медицина. Сегодня она спасает тех, кто в прошлом никогда не выжил бы. Понятно, что высокая детская смертность – это явление антисоциальное, однако она была благодатным явлением для общества в прошлом, так способствовала выживанию только лишь самых крепких и здоровых особей человеческой расы;• Высокая стрессогенность современного образа жизни.• Не так давно стала известна и еще одна причина: повреждение генофонда человека в результате… пулевых ранений. Со временем, примерно через год, организм восстанавливается, однако сразу после ранения в течение этого времени заводить детей крайне нежелательно. А раньше, до успехов генетики этого не знали. Срок можно сократить, употребляя в пищу цитрусовые, а также красную и черную икру, но только вряд ли такую диету могли себе позволить тебе очень многие граждане того СССР сразу после окончания войны.Все эти факторы снижают уровень физического развития будущих взрослых и, соответственно, отбрасывают их на самое дно «социальной пирамиды» откуда им наверх уже никогда не подняться.А вот, например, и совсем свежий пример из области генетических заболеваний. В одном из южных регионов России сегодня зафиксирован аномально высокий уровень больных фенилкетонурией. Это опасное заболевание вызывает интоксикацию мозга у детей, и самым необратимым образом влияет на их интеллектуальные способности. Уровень IQ снижается, и ребенок не может учиться в обычной школе, а при самом плохом сценарии даже обслуживать себя в быту. То есть это очень опасная болезнь. Однако многие родители даже сегодня отказываются от обследования своего ребенка на предмет диагностики этого заболевания. Не хотят они в этом участвовать, уж такая здесь у них ментальность. Хотя, как раз на Юге России проблема с этим заболеванием стоит очень сильно. Дело в том, что мягкие формы этого недуга могут и не восприниматься людьми как болезнь. Конечно, окружающие замечают, что ребенок учится на двойки-тройки, но думают, что он просто ленив или не очень-то умный. Тогда как на самом деле у него генетическое заболевание, которое вовремя не было выявлено. Однако интеллектуальный уровень тамошнего населения и его менталитет препятствуют проведению тестирования. Это, видите ли, оскорбляет их национальность. И это притом, что у этого этноса каждый девятый его представитель является носителем этой негативной мутации. То есть если мы сейчас будем носить с их менталитетом как с писаной торбой, то… получим целое поколение дебилов, которые в итоге сядут на шею нашему государства, хотя понятно, что насильственные меры будут ещё хуже.Ситуация улучшилась бы, если бы местные жители вступали в межнациональные браки, одного предлагать такой метод почему-то считается неэтичным. Хотя сегодня достаточно всего лишь сесть в самолет и завести детей от человека с другого континента. И если бы так все и поступали, то этнические заболевания с лица Земли давно бы просто исчезли. Но тогда исчезли бы и этносы, которые как раз и сохраняются главным образом благодаря внутриэтническим бракам. А раз мы хотим эти этносы сохранить, то получаем в нагрузку заболевания типа этнической фенилкетонурии, чувашского остеопетроза и такого специфического заболевания, как якутская метгемоглобинемии. В отдельных случаях с этими генетическими заболеваниям врачам удается справляться, так что количество больных снижается, а срок жизни их растет. Однако, окончательно проблема далеко не решена. И хотя в России реально снизилась заболеваемость миодистрофией Дюшенна, но проблема, как видите, с южными регионами далеко не решена.Ну, а снижение интеллекта подрастающего поколения в результате плохого воспитания это даже уже не проблема, а «нормальное положение», как раз для 80% населения по всему миру. Разный IQ изначально у одних народов выше, а у каких-то ниже, чтобы там не утверждали апологеты точки зрения, что все народы интеллектуально равны. Равны-то они, равны, но некоторые «равнее других», как написал тот же Дж. Оруэлл в своей забавной сказке для взрослых «Скотский уголок».То есть в мире налицо просто колоссальное количество людей, чей умственный потенциал по ряду причин существенно ослаблен, как в следствие генетических факторов их биологической природы, так и по причинам социального характера, таких как ментальность, бедность (недоедание в детстве), и вызванное этими обстоятельствами снижение интеллекта.Педагогам хорошо известно, что ребенок узнает об окружающем его мире до пяти лет больше, чем за всю его последующую жизнь. Поэтому надо ли говорить о том, что у ребенка, который в раннем детстве нигде не был, видел пьянство отца или матери, которому не читали книг, но нецензурно ругались и порицали соседей будет совсем иной интеллект, чем у того, кто был избавлен заботой своих родителей от всех этих «прелестей» примитивной природы людей из самого основания нашей «социальной пирамиды».Не менее значимой на сегодня проблемой является увеличение числа больных деменцией или старческим слабоумием. Согласно прогнозам ВОЗ, общее количество больных этим заболеванием будет почти удваиваться каждые 20 лет – до 65,7 млн в 2030-ом и 115,4 млн в 2050 году. Этот рост заболеваемости во многом вызван ростом числа больных деменцией в странах с низким и средним уровнем доходов, причем доказано, что повышение качество жизни и оказывает на ход болезни положительное воздействие.Ну и, наконец, различные фобии и «пограничные состояния». Так, например, как об этом в своем в своем интервью интернет-порталу «Правда.Ру» рассказывал владелец Нью-Йоркского детективного агентства International Security Services Георгий Кожар, в тех же США становится все больше людей, в том числе и среди выходцев из России, считающих что «за ними следят», что «их облучают», что за ними кто-то подглядывает и хочет убить. В Америке многим из них удалось сколотить отличный капитал, но вместо того, чтобы наслаждаться обеспеченной жизнью они начинают страдать от неврозов, и панических атак. Сейчас проявление мании преследования особенно участилось среди бизнесменов. И не надо думать, что все эти явления принес с собой исключительно «рынок». Например, в СССР в 1970 – 1980 годы на Красной площади в центре Москвы порядка 100 человек пытались свети счеты с жизнью посредством самосожжения! Ну, а рекорды были побиты в 1981 году, когда сотрудники КГБ предотвратили сразу 17 таких попыток. Понятно, что кто-то таким образом пытался таким образом сознательно «протестовать», но для большинства это была чистая клиника.Главное, что если все так пойдет и дальше, то… мы получим еще один «реальный вызов нашей цивилизации» (собственно уже получили!) и повод к войне! Серьезный повод! Если мы не хотим описанных в романе Ивана Ефремова «Час Быка» «веков голода и убийств», то… надо всех этих, ну скажем так, «малоумных» как-то ограничить в возможностях размножения? А как это сделать силой внушения? Да никак! Пока мы будем ждать пока ситуация в развивающихся странах станет такой же, как в Англии и Франции, где население уже давно стабилизировалось, ресурсы планеты иссякнут окончательно. Сегодня, чтобы выплавить тонну стали нужно испортить четыре кубометра пресной воды. Вылить ее обратно в природу и ждать, пока она их вновь очистит. Но возможности ее не беспредельны и в один далеко не прекрасный момент может случиться так, что… природа просто не сможет ее очищать и нам придется искусство ограничивать и свои собственные потребности и, в первую очередь, потребности всех тех, кто глупее нас с вами. Да, понятно, что ребенок не виноват в своем пьяном зачатии, что мамка беременная курила, а поддатая бабка уронила головой об пол. Но… наши нормальные дети виноваты в этом еще меньше!Значит, «война»! Война жестокая и истребительная, цель которой будет одна – ограничение возможности деторождения у людей с низким уровнем интеллектуального развития. Понятно, что нужны будет специальные тестеры, способные быстро отделять «умных» от «глупых», но за ними, очевидно, дело не станет. Порог возможностей природы накормить людей – 10 млрд. человек. То есть мы в 2,5 млрд. от… вот как раз от того самого – «войны умных против глупых». Какие она примет конкретные формы сказать сегодня очень сложно, а скорее всего и просто невозможно, но то, что она неизбежна – ясно как «божий день». Негуманно? Конечно! А как гуманно? Пока что никто не знает...Продолжение следует… Автор: В.Шпаковский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 67 Источник Похожие новости «Ким Чен Ын — это Саддам Трампа» Сирия: борьба за голову гидры До встречи в Идлибе: боевики уходят из Восточной Гуты

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