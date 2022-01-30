Войны за Украину не будет: Аудитория Daily Express усомнилась в стычке армий России и НАТО

Читатели Daily Express сравнили армии России и НАТО и решили не заступаться за Украину. "Украина не входит в состав НАТО. Или альянс НАТО теперь должен защищать всех, кто попросит его о помощи?" - гласят комментарии.

На фоне новостей о готовящемся "вторжении России на Украину" британское издание Daily Express сравнило русскую армию с войсками НАТО и пришло к неутешительному выводу. После этого британские читатели призвали не провоцировать Россию из-за Украины.

Согласно данным британского таблоида, по численности войск Россия уступает лишь одной стране НАТО - США. Остальные даже близко не могут сравниться с Россией по военной мощи. Вдобавок к этому в России крупнейший в мире ядерный арсенал - 6,4 тысячи боеголовок. Оценив такой расклад, британские читатели заявили, что Украина того не стоит.

Украина не входит в состав НАТО. Или альянс НАТО теперь должен защищать всех, кто попросит его о помощи?

- возмутился читатель под ником UKPatriot.

Действие статьи 5 устава НАТО не распространяется на Украину,

- напомнил Sir Realist.

Также в комментариях напомнили, чем для европейцев закончились прошлые попытки нападения на Россию.