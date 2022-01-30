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Войны за Украину не будет: Аудитория Daily Express усомнилась в стычке армий России и НАТО

30 января 2022, 20:00  •  88 • Политика
Читатели Daily Express сравнили армии России и НАТО и решили не заступаться за Украину. "Украина не входит в состав НАТО. Или альянс НАТО теперь должен защищать всех, кто попросит его о помощи?" - гласят комментарии.
На фоне новостей о готовящемся "вторжении России на Украину" британское издание Daily Express сравнило русскую армию с войсками НАТО и пришло к неутешительному выводу. После этого британские читатели призвали не провоцировать Россию из-за Украины.
Согласно данным британского таблоида, по численности войск Россия уступает лишь одной стране НАТО - США. Остальные даже близко не могут сравниться с Россией по военной мощи. Вдобавок к этому в России крупнейший в мире ядерный арсенал - 6,4 тысячи боеголовок. Оценив такой расклад, британские читатели заявили, что Украина того не стоит.
Украина не входит в состав НАТО. Или альянс НАТО теперь должен защищать всех, кто попросит его о помощи?
- возмутился читатель под ником UKPatriot.
Действие статьи 5 устава НАТО не распространяется на Украину,
- напомнил Sir Realist.
Также в комментариях напомнили, чем для европейцев закончились прошлые попытки нападения на Россию.

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