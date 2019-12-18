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Войны в Европе не будет - до 2050 года: Глава Генштаба заявил о подготовке НАТО к большому конфликту
18 декабря 2019, 13:24 • 185 • В России
Генерал Герасимов привел несколько бронебойных фактов.
За последние три года страны альянса увеличили расходы на оборону на 130 млрд долларов.
Сформирован комплект сил и средств высокой готовности.
Созданная в 2018-м формула «Четыре тридцатки» предусматривает, что НАТО за 30 дней развернет 30 кораблей, 30 эскадрилий и 30 мехбатальонов. На своих восточных рубежах.
Интенсивность военных учений блока в акваториях Балтийского и Черного морей и в странах Балтии и Польши резко возросла.
Какую оценку дал глава российского генштаба этим телодвижениям?
- Действия альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия-НАТО, - прямо заявил Герасимов.
Что предпринимает Россия?
- Снижение рисков опасных инцидентов в военной сфере должно оставаться важнейшим направлением диалога между Россией с одной стороны, США и НАТО — с другой, - сообщил генерал армии военным атташе.
Когда представитель Норвегии спросил, ждать ли до 2050 года большой войны, Герасимов ответил:
- Предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют.
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