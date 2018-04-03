Войны Т-34: от Кореи до Балкан

Легендарный танк Т-34, показавший себя в годы Второй мировой войны, многие специалисты признают лучшим советским танком. Он находился на вооружении Красной Армии на протяжении всей войны и принимал участие почти во всех боевых операциях, в том числе в штурме Берлина.

Средний танк Т-34 (легендарную «тридцатьчетверку») выпускался серийно с 1940 года и оставался основной бронемашиной Красной Армии до первой половины 1944 года, когда ему на смену пришел Т-34-85, модификация Т-34. Т-34 стал самым массовым советским танком периода Великой отечественной войны: всего в годы войны было построено более 35 тыс. таких танков, а Т-34-85, которые производились до 1950-го года, было выпущено более 30 тыс.

Помимо СССР, Т-34 также состоял на вооружении Войска Польского, Чехословацкого корпуса, а также Народно-освободительной армии Югославии, воевавших против нацистской Германии. Сейчас танк Т-34 до сих пор находится на вооружении КНДР (по данным на 2016 год). По состоянию на 2011 год, эти танки также стояли на вооружении Кубы. В 2010 году 30 Т-34 было у Йемена, сейчас они, вероятно, находятся в резерве.

Корейская война

Первым вооруженным конфликтом после Второй мировой войны, в котором широко использовалась бронетехника и танки Т-34 в том числе, стала война в Корее 1950-1953 годов. Танки играли ключевую роль в боях в течение первых девяти месяцев войны. Успех вторжения северокорейских войск на территорию Южной Кореи во многом был ознаменован умелым использованием бронетехники северокорейскими военными, а также отсутствием противотанковой обороны у юга.

На момент начала войны Народная Армия Северной Кореи (НАСК) имела на вооружении 258 танков Т-34-85. В 1950 году в Азии северокорейская армия по количеству бронемашин уступала только Красной Армии. Некоторые северокорейские танкисты проходили подготовку в Китае, где тренировались на трофейных японских и американских танках, а также на советских Т-34.

Армия Южной Кореи была и оснащена, и обучена гораздо хуже, чем НАСК. У южнокорейских военных было мало противотанкового оружия, а средства, имеющиеся у нее в наличии, представляли собой преимущественно неэффективные и неудобные противотанковые пушки калибра 57-мм.

Корейская война началась в июне 1950 года, когда находившиеся на вооружении НАСК Т-34 пересекли 38-й параллель (границу, по которой СССР и США договорились разделить Корею) и вторглись на территорию своего южного соседа. Из-за стремительного продвижения северокорейских войск американцам в спешном порядке пришлось перебросить в Корею часть своих сил из Японии — одну из рот 78-го тяжелого танкового батальона, укомплектованную танками М24 «Чаффи», которые оказались совершенно бесполезны против Т-34.

Своего первого достойного противника в Корейской войне советские танки встретили в августе 1950 года. Это был американский средний танк М26 «Першинг». После его появления в войне ход танковых боев полностью изменился. Танкисты НАСК были прекрасно подготовлены к действиям наступательного характера в условиях маневренной войны, однако после появления «Першингов» им зачастую приходилось вступать в единоборство с американскими танками, в ходе которых у вторых выявилась лучшая подготовка экипажей.

По результатам войны американцы в целом оценили Т-34 как «превосходный танк», отметив при этом специфическую подготовку их экипажей, которые могли эффективно наступать на противника с отсутствующей противотанковой обороной, но не могли противостоять примерно равным им «Першингам». Они во многом превосходили Т-34, что неудивительно, так как «Першинги» являлись бронемашинами уже другого поколения.

Арабо-израильский конфликт

Танки Т-34-85 широко использовали во время Суэцкого кризиса 1956 года. После прихода к власти в Египте полковника Гамаля Абделя Насера страна изменила свой внешнеполитический курс и переориентировалась на сотрудничество с СССР, которое предполагало в том числе и поставки советской военной техники. Соглашение о поставке вооружений было подписано в 1953 году, в его рамках в Египет были поставлены 230 танков, большинство из которых — Т-34-85.

Они широко использовались Египтом во время Суэцкой войны, когда страна решила национализировать Суэцкий канал. В ответ на это решение авиация Англии и Франции нанесла удар по египетским аэродромам, а позже наступление на Синайском полуострове начали израильские войска. Израильтяне воевали на американских танках М4 «Шерман» и французских AMX-13. В результате операции они уничтожили 27 египетских «тридцатьчетверок», потеряв при этом около 30 своих танков.

После Суэцкого кризиса Египет начал более активно сотрудничать с социалистическим лагерем в военной сфере. В 1960-х годах он закупил очередную партию Т-34, а также 160 модифицированных Т-34-85.

Последней войной на Ближнем Востоке, в котором советские танки использовались по своему прямому назначению, стала Шестидневная война 1967 года, которая закончилась полным поражением арабов и в результате которой Израиль получил контроль над сектором Газа, Западным берегом реки Иордан, Восточным Иерусалимом, Голанскими высотами и Синаем.

Израильтяне уничтожили более 800 танков противника, в том числе около 250 Т-34-35. Их собственные потери при этом составили 122 танка. На сирийском фронте потери арабской стороны составили 73 бронемашины, израильской — 160.

После Шестидневной войны Т-34 на Ближнем Востоке использовались только в качестве неподвижных боевых точек.

Распад Югославии

В 1991 году на территории Югославии начались боевые действия, которые впоследствии переросли в гражданскую войну. Ее причиной стали приход националистов к власти в Словении и Хорватии, которые взяли курс на выход из состава Югославии, а также решение центральной власти в Белграде воспрепятствовать распаду страны силовым способом.

Летом 1991 года в Хорватии началась полноценная война с использованием авиации, артиллерии и бронемашин. Во время боевых действий обе стороны конфликта применяли советские Т-34.

На тот момент «тридцатьчетверки» уже давно считались устаревшими, как и их модифицированные версии Т-34-85, однако, несмотря на это, танки неплохо показали себя в сражениях.

Так, осенью 1991 года хорваты использовали Т-34-85 в качестве самоходной артиллерии и для сопровождения пехоты в боях на Адриатическом побережье в районе Дубровника.