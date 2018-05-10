Войны опять не будет • 31 • Аналитика







Потому что в случае такого нападения ВСУ футбольный праздник всё равно будет испорчен, а вопросы войны и мира много важнее любого спортивного мирового праздника: он пройдёт, а война и её последствия останутся. Напомним: война 08.08.08 с саакашвилевской Грузией шла во время олимпиады в Китае, которая ничуть не затормозила Россию.





Вопрос нужно ставить по-другому: если решение о нападении ВСУ на ДНР/ЛНР принято, оно может быть приурочено к проведению в России чемпионата мира или может начаться сразу после чемпионата, или, вообще, может быть привязано к совсем другим обстоятельствам. Почему-то напрочь забывается важный вообще-то момент: июньское наступление уже широко анонсировано, то есть полностью утрачен фактор внезапности.



Другой вопрос: решение о масштабном наступлении на Донбассе будет принимать не только Порошенко с Полтораком и Муженко: оно должно быть согласовано с Вашингтоном, и, наверное, должно получить одобрение Берлина. Но главное: ярлык на вторжение из Вашингтона.



Третий вопрос: готовы ли ВСУ пойти в большое наступление? Порошенковские-то министры всегда готовы, а вот начальник Генштаба ВСУ Муженко в конце 2017 года сопротивлялся такому наступлению, говоря о неизбежных больших потерях, и даже угрожал своей отставкой.



Наконец, есть ли какие-то причины считать, что Москва не вступится за Донбасс? Самая «весомая» – это как раз проведение чемпионата мира по футболу, а вот всё остальное говорит об обратном. О введении миротворцев на Донбасс уже никто не говорит, кроме Порошенко, котором нужно же хоть что-то говорить своим неонацистам, зубы им заговаривать.



В последнем заявлении из Москвы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков очень сухо и коротко сказал, что Минский процесс торпедирован Киевом, блокирован законом о «реинтеграции Донбасса», и повторил, что Минские договорённости являются единственным способом разрешения конфликта. И это всё. В случае смягчения позиции Москвы по Донбассу, велись бы какие-то переговоры, вроде Волкер – Сурков, обсуждался процесс ввода миротворцев на Донбасс, но все переговоры сейчас приостановлены. «Нормандская тройка» в Аахене собирается без Путина.



США осуществили поставку бандеровскому режиму пресловутых «Джавелинов» якобы с запретом использования на Донбассе. Интересно, что из Вашингтона последовал комментарий: это никак не повлияет ни на что. Канцлер Меркель выразила по этому поводу озабоченность, а Москва вообще никак не отреагировала. Похоже, Владимир Путин занял позицию жёсткого молчания по Украине, как раньше по Сирии, в преддверии американского удара крылатыми ракетами за якобы химическую атаку Башара Асада в Восточной Гуте.



Больше всего о позиции Москвы говорит, пожалуй, ввод катеров Черноморского флота в Азовское море после пиратского захвата сейнера «Норд»: ЧФ незамедлительно воспользовался этим поводом, чтобы усилить свои позиции в регионе.



Наибольшее значение для Порошенко имеет, конечно, позиция Вашингтона. Министр внутренних дел и негласный министр наци-формирований «Азова» Арсен Аваков, встретился недавно в Вашингтоне с Уэссом Митчеллом, помощником госсекретаря Майка Помпео, имел с ним продолжительную беседу. После этого открыл тайну обсуждавшихся вопросов: тактику «мелких шагов» по освобождению Донбасса и Крыма. Но более важно его признание по большим военным делам: "ВСУ ждут колоссальные потери в случае столкновения с Россией в Донбассе".



Новоиспечённый госсекретарь Майк Помпео – человек президента Трампа, поэтому его помощник точно работает на Трампа, в то время как решение о поставках «Джавелинов» проталкивали люди сенатора Джона Маккейна, оно было подписано Трампом под давлением. Пока Трамп не закончил войну с неоконами Маккейна и Клинтон, война на Донбассе, чреватая обострением отношений с Россией, ему не нужна. Уэсс Митчелл, видимо, донёс это до Авакова, поэтому он сделал несвойственное для него, неонациста, заявление о «колоссальных потерях ВСУ». День Великой Победы!



Майк Помпео выступил недавно как бы с программным заявлением: «Мы хотели бы, чтобы Россия вновь присоединилась к демократическому миру и вела себя другим образом, чем сегодня», сам Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с инаугурацией. Если отбросить обязательные для западной публики мантры о «поведении России», то содержательной частью заявления Помпео является высказанное ранее намерение Трампа как-то «поладить с Россией». Однако, насколько Трамп контролирует ситуацию в самой Америке? – вот вопрос. Джон Маккейн и дело его ещё живёт, а реинкарнация умирающего Маккейна в Курте Волкере очевидна.



О чём всё это говорит? Большого наступления ВСУ на Донбассе, о котором многие сегодня говорят, не будет: официальный Вашингтон не велит, а Москва заняла позицию жёсткого молчания, за которым могут стоять самые неожиданные «вежливые» последствия. Эту мысль Уэсс Митчелл, видимо, донёс до Авакова.



«Мы живём в сложный момент, когда чёрный лебедь может пролететь ни с того ни с сего. Ситуация чрезвычайно неустойчивая», — отмечает киевский политолог Михаил Погребинский. Серьёзные провокации неонацистов на Донбассе возможны, как и в самом Киеве. Но "до масштабных военных действий дело не дойдёт": так Владимир Путин ответил на подобные угрозы в 2015 году. Тогда по местам сосредоточения бронетанковых частей ВСУ были нанесены массированные артиллерийские удары, и действительно, никакого наступления ВСУ после этого не было. В преддверии чемпионата мира по футболу в России многие обозреватели ожидают в июне широкомасштабное наступление ВСУ на Донбассе. В Киеве исходят якобы из того, что Россия не будет активно помогать новороссийским республикам отражать это нападение, чтобы не испортить футбольный праздник. Это вряд ли.Потому что в случае такого нападения ВСУ футбольный праздник всё равно будет испорчен, а вопросы войны и мира много важнее любого спортивного мирового праздника: он пройдёт, а война и её последствия останутся. Напомним: война 08.08.08 с саакашвилевской Грузией шла во время олимпиады в Китае, которая ничуть не затормозила Россию.Вопрос нужно ставить по-другому: если решение о нападении ВСУ на ДНР/ЛНР принято, оно может быть приурочено к проведению в России чемпионата мира или может начаться сразу после чемпионата, или, вообще, может быть привязано к совсем другим обстоятельствам. Почему-то напрочь забывается важный вообще-то момент: июньское наступление уже широко анонсировано, то есть полностью утрачен фактор внезапности.Другой вопрос: решение о масштабном наступлении на Донбассе будет принимать не только Порошенко с Полтораком и Муженко: оно должно быть согласовано с Вашингтоном, и, наверное, должно получить одобрение Берлина. Но главное: ярлык на вторжение из Вашингтона.Третий вопрос: готовы ли ВСУ пойти в большое наступление? Порошенковские-то министры всегда готовы, а вот начальник Генштаба ВСУ Муженко в конце 2017 года сопротивлялся такому наступлению, говоря о неизбежных больших потерях, и даже угрожал своей отставкой.Наконец, есть ли какие-то причины считать, что Москва не вступится за Донбасс? Самая «весомая» – это как раз проведение чемпионата мира по футболу, а вот всё остальное говорит об обратном. О введении миротворцев на Донбасс уже никто не говорит, кроме Порошенко, котором нужно же хоть что-то говорить своим неонацистам, зубы им заговаривать.В последнем заявлении из Москвы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков очень сухо и коротко сказал, что Минский процесс торпедирован Киевом, блокирован законом о «реинтеграции Донбасса», и повторил, что Минские договорённости являются единственным способом разрешения конфликта. И это всё. В случае смягчения позиции Москвы по Донбассу, велись бы какие-то переговоры, вроде Волкер – Сурков, обсуждался процесс ввода миротворцев на Донбасс, но все переговоры сейчас приостановлены. «Нормандская тройка» в Аахене собирается без Путина.США осуществили поставку бандеровскому режиму пресловутых «Джавелинов» якобы с запретом использования на Донбассе. Интересно, что из Вашингтона последовал комментарий: это никак не повлияет ни на что. Канцлер Меркель выразила по этому поводу озабоченность, а Москва вообще никак не отреагировала. Похоже, Владимир Путин занял позицию жёсткого молчания по Украине, как раньше по Сирии, в преддверии американского удара крылатыми ракетами за якобы химическую атаку Башара Асада в Восточной Гуте.Больше всего о позиции Москвы говорит, пожалуй, ввод катеров Черноморского флота в Азовское море после пиратского захвата сейнера «Норд»: ЧФ незамедлительно воспользовался этим поводом, чтобы усилить свои позиции в регионе.Наибольшее значение для Порошенко имеет, конечно, позиция Вашингтона. Министр внутренних дел и негласный министр наци-формирований «Азова» Арсен Аваков, встретился недавно в Вашингтоне с Уэссом Митчеллом, помощником госсекретаря Майка Помпео, имел с ним продолжительную беседу. После этого открыл тайну обсуждавшихся вопросов: тактику «мелких шагов» по освобождению Донбасса и Крыма. Но более важно его признание по большим военным делам: "ВСУ ждут колоссальные потери в случае столкновения с Россией в Донбассе".Новоиспечённый госсекретарь Майк Помпео – человек президента Трампа, поэтому его помощник точно работает на Трампа, в то время как решение о поставках «Джавелинов» проталкивали люди сенатора Джона Маккейна, оно было подписано Трампом под давлением. Пока Трамп не закончил войну с неоконами Маккейна и Клинтон, война на Донбассе, чреватая обострением отношений с Россией, ему не нужна. Уэсс Митчелл, видимо, донёс это до Авакова, поэтому он сделал несвойственное для него, неонациста, заявление о «колоссальных потерях ВСУ».Майк Помпео выступил недавно как бы с программным заявлением: «Мы хотели бы, чтобы Россия вновь присоединилась к демократическому миру и вела себя другим образом, чем сегодня», сам Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с инаугурацией. Если отбросить обязательные для западной публики мантры о «поведении России», то содержательной частью заявления Помпео является высказанное ранее намерение Трампа как-то «поладить с Россией». Однако, насколько Трамп контролирует ситуацию в самой Америке? – вот вопрос. Джон Маккейн и дело его ещё живёт, а реинкарнация умирающего Маккейна в Курте Волкере очевидна.О чём всё это говорит? Большого наступления ВСУ на Донбассе, о котором многие сегодня говорят, не будет: официальный Вашингтон не велит, а Москва заняла позицию жёсткого молчания, за которым могут стоять самые неожиданные «вежливые» последствия. Эту мысль Уэсс Митчелл, видимо, донёс до Авакова.«Мы живём в сложный момент, когда чёрный лебедь может пролететь ни с того ни с сего. Ситуация чрезвычайно неустойчивая», — отмечает киевский политолог Михаил Погребинский. Серьёзные провокации неонацистов на Донбассе возможны, как и в самом Киеве. Но "до масштабных военных действий дело не дойдёт": так Владимир Путин ответил на подобные угрозы в 2015 году. Тогда по местам сосредоточения бронетанковых частей ВСУ были нанесены массированные артиллерийские удары, и действительно, никакого наступления ВСУ после этого не было. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 31 Источник Похожие новости Молдавский пат. Додон сказал — Додон не сделал Торговля оружием. Израиль. Взгляд из Стокгольма День Великой Победы!

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