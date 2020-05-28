Войны нет, но вы держитесь: Как НАТО успокаивает набитую под завязку американскими ракетами Европу

Шведское агентство оборонных исследований в конце прошлого года провело семинар по излюбленной теме НАТО о противостоянии "российской угрозе". В ходе семинара было озвучено эссе, составленное европейскими учёными, среди которых оказался начальник отдела стратегического анализа потенциала в Управлении новых вызовов безопасности НАТО Диего Руис Палмер.

Суть эссе сводится к тому, чтобы убедить европейские страны в правильности принятого курса на милитаризацию Европы под предлогом противостояния "российской агрессии". Однако практически каждый пункт эссе опровергается при внимательном его изучении, сообщает телеканал "Звезда".

Аргумент первый. Безопасность Европы обеспечивается стратегией сдерживания. Чем больше ракет под боком у европейских столиц, тем безопаснее. Однако авторы исследования забывают про американскую стратегию превентивного удара. США оставляют за собой право нанести первый удар, если это отвечает их национальным интересам, и тогда ответ не заставит себя ждать.

Аргумент второй. Гонка вооружений - это благо, ведь она порождает конкуренцию, дающую преимущество развитой экономике стран НАТО. Но Россия и Китай уже давно перешли на принцип оборонной достаточности. Москва и Пекин ориентируются не на количество оружия, а на его качество, создавая более совершенную технику и не тратя при этом лишние деньги.

Аргумент третий. Разногласия в НАТО вызваны не нервирующими Европу американскими ракетами, а "российской пропагандой". На деле же все разногласия объясняются не только страхом перед перспективами военной эскалации, но и экономическим шантажом со стороны США. Вашингтон ставит своих союзников перед выбором - либо покупать американские ракеты, либо тратить средства на разработку своих, но с тем условием, чтобы они были совместимы с истребителями F 35.

И в-четвёртых. При любом раскладе Европа остаётся без денег, а американский ВПК зарабатывает миллиардные прибыли. А в случае войны первой под удар попадёт именно Европа.