Войны не будет. Окружение Зеленского заподозрило Байдена в двуличии, чтобы "добить Украину"

Источник в офисе Владимира Зеленского заявил, что США намеренно распространяют слухи о вторжении Москвы в Киев, чтобы "экономически добить Украину и заставить пойти на все, чего требуют американцы".

В окружении президента Украины Владимира Зеленского заговорили о том, что США намеренно распространяют слухи о готовящемся вторжении России на территорию Незалежной. Якобы это сговор Белого дома и Кремля, чтобы "экономически добить страну", а войны на самом деле не будет. Об этом сообщает издание "Cтрана.ua", ссылаясь на собственный источник в дипломатических кругах Киева.

По словам собеседника, сотрудники офиса Зеленского находятся в шоке от "двуличия Байдена". Якобы американские власти намеренно распускают слухи о войне, а сами под шумок договорились с Россией на фоне слухов о войне заставить Украину выполнить часть Минских соглашений и пойти на некие уступки.

Источник издания говорит, что информация в западных СМИ о готовящемся вторжении довела до массового вывода иностранных инвестиций. И теперь Киев становится все более зависим от Вашингтона, который сможет диктовать любые требования.

"Все в большем ходу версия, что эти публикации в западных СМИ имеют целью экономически добить Украину и заставить пойти на то, что требуют американцы", — подчеркнул собеседник издания.

Между тем, в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не намерена воевать с Украиной. А в США продолжают настаивать на своей версии. Накануне представитель Госдепа заявила, что войска России вторгнутся в Украину со стороны Беларуси.