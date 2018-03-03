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Войны не будет, дубины вы стоеросовые!

03 марта 2018, 14:09  •  623 • В России

Иногда возникает ощущение, что окружающие тебя люди, включая знакомых, сошли с ума.

Президент России объявил, что создано новое оружие, делающее бессмысленной американскую систему ПРО и, если я правильно понимаю, гонку вооружений, как таковую.

Как на это может отреагировать психически здоровый русский человек (а потребность в безопасности, напоминаю - базовая)?

- Ну, нормально, чо, значит, войны не будет, - скажет нормальный человек и пойдет дальше доить коров или просиживать штаны в офисе.

Хрен там. "Бряцаем оружием", "русская военщина", "стыдобища-то какая", "становится страшно".

Ребята, вы, вообще, в своем уме? Наберите в Яндексе "американская система ПРО" или "карта военных баз НАТО". Вы вот этого не боитесь, а новое русское оружие, созданное в противовес, боитесь? Вы, ребята, давно были на приеме у психиатра?

Как же надо было промыть мозги позднесоветским людям, чтобы оборону своей собственной страны они воспринимали, как что-то недопустимое? Чтобы в их головы втемяшилось, что их страна всегда - неправа? Чтобы они думали не с позиции русского человека, живущего здесь, а с позиции кого-то, живущего там? Подумайте над своими высказываниями и вы поймете, что вы рассуждаете в этой чудовищной парадигме: как бы там о нас не подумали, что мы плохие. Вот это - именно это! - и есть рабская психология!

Я бы вздыхал и охал вместе с вами, если бы США и НАТО давно уничтожили свое ядерное оружие и строили вдоль наших границ розарии и оранжереи. Но они строят военные базы и системы ПРО - а вы не знали? Ответьте на простой вопрос: зачем? И прочитайте, хоть в википедии, что ли, раздел "военные операции США и НАТО за последние 20 лет". И сравните это с тем, как ведет себя Россия.

Вы и теперь считаете, что "Россия бряцает оружием"? Ну, что могу сказать. Вы дебилы, ребята. Потому что если нападут на нас, то достанется всем одинаково - и патриотам, и вам, патриоты чужих стран.

Я понятия не имею, что это за штука, о которой вчера говорил Путин (и никто этого не понимает, кроме академиков, ее разработавших и инженеров, ее сделавших). Но я испытываю чувство глубокого удовлетворения от того, что, если уж эта штука, делающая бессмысленным другое стратегическое оружие, существует, то она существует в нашей стране, а не в какой-то другой.

И вот даже не надо пытаться писать в комментах, что давайте лучше займемся здравоохранением и сельским хозяйством. Во-первых, занимаемся. Во-вторых, делать что-то принципиально важное можно только в условиях абсолютного суверенитета страны. А эта прекрасная хрень, у которой пока даже нет названия, именно суверенитет и обеспечивает, дубины вы стоеросовые.

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