Войны, испытания и могущество: Роковые пророчества о России уже сбываются?

Автор:

Ганга Александра

Если посмотреть на пророчества, записанные со слов многих известных провидцев, можно сделать минимум один очевидный вывод: на долю России выпадет немало испытаний войнами и революциями, и в итоге ждать страну будет либо крах, либо могущество.

"Полумесяц обопрётся на Кремль"

Так, особенно яркую и страшную картину описывал русский монах Василий, родившийся в 1660 году в Москве и живший в монастыре в Клину. Как рукопись с его прорицаниями покинула Россию, неизвестно, однако в 1992 году её опубликовал итальянский писатель Ренцо Башера под заголовком "Тайны Санкт-Петербурга – будущее России и мира в пророчествах монаха Василия".

В книге говорится, что будут потомки жить "во время дней ужаса", а на небе появится звезда с шестью головами и двенадцатью рогами. Она якобы станет предвестником войн и разрухи. Затем, говорил монах, звезда исчезнет и на смену ей придёт Луна.

"Полумесяц будет опираться на Кремль. Это будет время, когда земля большой реки будет носить одежду войны. Нигде в мире не будет порядка. Земля загниет, чтобы очиститься от человека и людских ошибок. Мир будет разделён на пять частей", – предрекал Василий.

Писал он, что Москва без Константинополя и Рима станет сиротой.

"Святая ночь несёт святой меч, начнутся великие войны. Все произойдёт, когда люди будут отмечать мир. Многих снесут на погост от ран и голода, когда флаг Луны будет летать над Кремлём", – говорил монах.

Судя по его пророчеству, благодать после войны зародится на Урале.

Многие старцы, если трактовка верна, считали, что начнутся великие потрясения на востоке – в арабских странах или в Турции.

Пророчества всегда будоражат фантазию. Но насколько реалистичны их трактовки? Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.

"Турция почти вся останется за Россией"

Например, греческий старец-аскет Паисий Святогорец 25 лет назад говорил, что в Средиземном море случится столкновение греков и турок, а затем вмешается Россия. Тут уже предсказание пересекается с пророчеством святого Косьмы Этолийского, прозвучавшее в XVIII веке.

Оба старца считали, что если столкнутся Турция и Россия, первая навсегда исчезнет.

Нечто схожее звучало и от преподобного Серафима Саровского (1825–1932), который, как многие утверждают, предсказал революцию 1917 года.

По его словам, будет на Руси царь, а затем начнётся великая смута, люди восстанут против царя, но Бог его возвеличит.

"Но Господь помилует Россию и приведет её путём страданий к великой славе... Перед концом времен Россия сольется в одно великое море с прочими землями и племенами славянскими, она составит одно море или тот громадный вселенский океан народный, о коем Господь Бог издревле изрёк устами всех святых: "Грозное и непобедимое Царство"… Соединёнными силами России и других народов Константинополь и Иерусалим будут полонены. При разделе Турции она почти вся останется за Россией..."

"Русские победят украинцев"

Трудные времена для всего мира предрекали и более современные провидцы. Например, старец Георгий, происходивший из Понта, долгие годы преследовался властями Грузии, а затем уехал в Грецию.

Он умер в 2013 году, но до этого предсказал разворот Украины от России.

По мнению старца, год от года войны в мире будут захватывать всё больше людей и стран. При этом будут между противостояниями периоды мира, в которые люди начнут молить Бога о помощи, но молитвы их не будут услышаны.

"Жители государств, не участвующих и войнах, не будут вразумляться несчастьями своих соседей, но вместо этого будут стремиться к войне и разрушению, чтобы отомстить своим врагам. В конце концов, война охватит весь мир. Повсюду воцарятся голод, разруха, несчастья, мятежи, грабежи и болезни", – говорил он.

По словам Георгия, Греция предоставит "своё войско во власть грядущего Царя, а Россия выдержит ещё одно нападение Грузии и уничтожит её полностью".

Во время противостояния русских и грузин, считал старец, украинцы начнут свои провокации, а Турция откроет морские пути и воздушное пространство для США.

"С этого момента начнётся обратный отсчёт для Турции. Очень скоро русские победят украинцев (мало кто из украинцев согласится воевать с русскими) и будут с радостью встречены жителями украинских городов. Над Украиной и Чёрным морем в первый раз произойдут воздушные бои между русскими и американцами, и русские одержат победу. В Турции установится диктатура, и в это же время поднимут восстание курды", – предвещал старец.

"Русь вступит в свой золотой век"

В то же время многие провидцы говорили о появлении "истинно великого Государя" в России.

Ещё Василий Блаженный в XV веке отмечал:

"И придёт четвёртый государь, которого назовут великим Всадником. Будет он душой и помыслами чист и обрушит меч свой на разбойников и воров. Ни один тать не избежит расправы или позора. Возликует народ русский, но найдутся злыдни, кои тишком убьют великого Всадника. И будет на Руси плач великий... И когда пройдут страшные войны, обращая в разных странах всё живое в прах и пепел, воцарится на престоле истинно великий Государь, коему суждено долгое и блаженное правление, а многострадальная Русь наша вступит в свой золотой век...".

О приходе в России "лидера, который перепишет историю", говорил в своих трудах алхимик Парацельс. Впрочем, предсказания были сделаны порядка 500 лет назад и текст их весьма запутан.

Примечательно, что и западные предсказатели видели благоприятный исход для России после всех напастей, которые ждут мир.

Известный в 1990-е годы американский "пророк" Боб Джонс рассказывал о видении. Якобы в 80-х он увидел, что Бог хочет изменить СССР, и увидел Красного Ангела. По словам Джонса, он сказал ангелу, что двери в Россию закроются, но его убедили в обратном.

"В последние дни закроется дверь не в Россию, а дверь в США. И в конце времен Россия будет посылать евангелистов в Америку". Я сказал: "Это полностью отличается от всего того, что я раньше слышал". Ангел сказал в ответ: "Многие американские пророки пророчествовали о патриотизме и не об истине".

Джонс считал, что Третья мировая война действительно будет и начнут её южные мусульманские страны.

Тем не менее не стоит забывать, что слова древних мудрецов и священнослужителей дошли до нас со множеством искажений, с неточными переводами и в разных трактовках. Кроме того, войны для нашего мира уже стали обыденностью, и предсказать их проще всего. Поиск истины в пропрочествах вряд ли поможет найти ответы на все насущные вопросы.