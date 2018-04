Войны и интервенции США: полный список

• 140 • Аналитика

Миссия мирового гегемона глазами независимых историков

В мировых СМИ и социальных сетях за последнее время опубликовано множество списков войн, интервенций, оккупаций, военных операций, проведенных США. Каждый список основывается на публикациях журналистов и исследователей, которые, в свою очередь, в большинстве случаев ссылаются друг на друга. Однако практически неизвестны научные исследования на тему, которые в хронологическом порядке, основываясь на исторических фактах, отражали бы относительно полную картину. Подобные исследования носят в некоторой степени анти-пропагандистский характер, и следовательно, не получают финансирование на Западе ни от государственных, ни от частных спонсоров. Поэтому все серьезные работы по этой тематике проводятся учеными-энтузиастами, которые за собственный счет в свободное от основной работы время работают в различных архивах и по крупицам собирают нужную информацию.

Одним из таких энтузиастов является профессор географии и страноведения государственного колледжа Эвергрин в Олимпии, штат Вашингтон, работавший в начале своей научной карьеры редактором энциклопедии «Британика», доктор Золтан Гроссман. В результате многолетних исследований в архивах этот историк составил наиболее полный список американских военных операций и интервенций в период с 1890 по 2014 год. Брифинг по результатам этой работы оформлен в виде презентации PowerPoint. Источники этой работы включают в себя, помимо новостных сообщений в СМИ разных лет, the Congressional Record (23 June 1969), 180 Landings by the U.S. Marine Corp History Division, Ege & Makhijani in Counterspy (July-Aug, 1982), “Instances of Use of United States Forces Abroad, 1798-1993” by Ellen C. Collier of the Library of Congress Congressional Research Service, and Ellsberg in Protest & Survive.

Результаты этой работы позволяют внести США в Книгу рекордов Гиннеса как самую агрессивную страну, осуществившую наибольшее количество иностранных интервенций.

Перейдем непосредственно к перечню военных операций. Из-за большого объема данных, описание каждой агрессии сделано в крайне краткой форме.

Конец XIX века

1890 (-?)г. - Южная Дакота, правительственные войска США убивают и расстреливают взятых в плен 300 индейцев дакота.

1890 г. - Аргентина, интервенция армии США в Буэнос-Айресе.

1891 г. – Чили, морские пехотинцы США подавляют восстание местного населения.

1891 г. – Гаити, армия США подавляет восстание чернокожих в Навассе.

1892 г. – Айдахо, американская армия подавляет восстание на серебряных рудниках.

1893 (-?) г. – Гавайи, Военно-морские силы США свергли правительство Независимого королевства и аннексировали государство.

1894 г. – Чикаго, армия США жестоко подавило забастовку на железных дорогах, итог – 34 убитых.

1894 г. – Никарагуа, армия США в течение месяца оккупировала Блуфилдс.

1894-1895 г. – Китай, военно-морской флот США и морская пехота участвуют в китайско-японской войне.

1894-1896 г. – Корея, оккупация Сеула.

1895 г. – Панама, рейд морской пехоты США в Колумбийскую провинцию.

1896 г. – Никарагуа, морская пехота США высаживается в порту Коринто.

1898-1900 г. – Китай, участие армии США в Боксерском восстании.

1898-1910 (-?) – Филиппины, военно-морские силы США свергли правительство и убили 600 000 филиппинцев.

1898-1902 (-?) г. – Куба, Военно-морские силы США во время испано-американской войны сражались на базе ВМС.

1898 (-?) г. - Пуэрто-Рико, оккупация во время испано-американской войны.

1898 (-?) г. – Гуам, Военно-морские силы США захватили и построили военную базу.

1898 (-?) г. – Миннесота, армия США уничтожает племя чиппева (оджибве) около озера Лич.

1898 г. – Никарагуа, морская пехота США высаживается в порту Сан-Хуан-дель-Сур.

1899 (-?) г. – Самоа, армия США участвует в войне за трон.

1899 г. – Никарагуа, морская пехота США высаживается в порту Блуфилдс.

1899-1901 г. – Айдахо, армия США оккупирует и жестоко подавляет восстание шахтеров в Coeur d'Alene.

Первая четверть XX века

1901 г. – Оклахома, армия США подавляет индейское восстание при Крик.

1901-1914 г. - Панама, военно-морские силы США оккупируют и аннексируют зону канала.

1903 г. – Гондурас, морская пехота США подавляет революцию.

1903-1904 г. – Доминиканская Республика, армия США подавляет революцию.

1904-1905 г. – Корея, морская пехота США участвует в Русско-японской войне.

1906-1909 г. – Куба, морская пехота США подавляет демократические выборы.

1907 г. – Никарагуа, в результате оккупации создан протекторат в рамках так называемой «Долларовой дипломатии».

1907 г. – Гондурас, оккупация морской пехотой США во время войны с Никарагуа.

1908 г. – Панама, морская пехота США вмешивается в предвыборный процесс.

1910 г. – Никарагуа, морская пехота США оккупирует Блуфилд и Коринто.

1911 г. – Гондурас, армия США участвует в гражданской войне.

1911-1941г. - Китай, Военно-морские силы и сухопутные войска США в рамках оккупации участвуют в подавлении многочисленных восстаний.

1912 г. – Куба, армия США участвует в гражданской войне.

1912 г. – Панама, армия и морская пехота США подавляют восстания во время выборов.

1912 г. – Гондурас, участие морской пехоты в защите экономических интересов США.

1912-1933 г. - Никарагуа, армия США осуществляет 10-летнюю оккупацию и участвует в войне с партизанами.

1913 г. – Мексика, во время революции армия США бежит и эвакуируется.

1914 г. – Доминиканская Республика, военно-морские силы США сражаются с повстанцами под Санто-Доминго.

1914 г. – Колорадо, армия США жестоко подавляет забастовку шахтеров.

1914-1918 г. – Мексика, Военно-морские силы и армия США участвуют в военных операциях против националистов.

1914-1934 г. – Гаити, армия США осуществляет 19-летнюю оккупацию после подавления восстаний.

1915 г. – Техас, федеральные войска жестоко подавляют мексиканско-американское восстание, «План Сан-Диего».

1916-1924 г. – Доминиканская Республика, армия США осуществляет 8-летнюю оккупацию.

1917-1933 г. – Куба, армия США осуществляет оккупацию и создает экономический протекторат.

1917-18 гг. – Первая мировая война, военно-морские силы США воевали с Германией в течение полутора лет.

1918-1922 гг. – Россия, Военно-морские силы США произвели 5 высадок войск для борьбы с большевиками.

1918-1920 гг. – Панама, армия США подавила беспорядки после выборов в рамках операции «Полицейский долг».

1919 г. – Гондурас, армия и морская пехота США подавляли беспорядки во время предвыборной кампании.

1919 г. – Югославия, армия и морская пехота США сражаются против сербов в Далмации.

1920 г. – Гватемала, 2-недельная интервенция против профсоюзных активистов.

1920-1921гг. – Восточная Вирджиния, армия вооруженным путем подавляет восстание шахтеров.

1922 г. – Турция, армия США воюет с националистами в Смирне.

1922-1927 гг. – Китай, военно-морские силы и армия США участвуют в подавлении националистического восстания.

1923 г. – Мексика, бомбардировка военной авиацией США

1924-1925 гг. – Гондурас, военное вмешательство армии США дважды в предвыборную кампанию.

1925 г. – Панама, армия и морская пехота США подавляют всеобщую забастовку.

Середина ХХ века

1927-1934 гг. – Китай, армия и морская пехота США оккупируют всю страну.

1932 г. – Сальвадор, военно-морские силы США подавляют восстание Марти.

1932 г. - Вашингтон DC, армия США подавляет бонусный протест WWI vet.

1941-1945 гг. - II Мировая война, военно-морские силы и армия США воюет с Японией, Италией и Германией в течение 3 лет и осуществляет первую ядерную бомбардировку двух японских городов.

1943 г. – Детройт, армия США подавила восстание чернокожих.

1946 г. – Иран, перед ядерной угрозой США советские войска покинули север страны.

1946 г. – Югославия, ядерная угроза в ответ на сбивание американского самолета.

1947 г. – Уругвай, разворачивание в качестве угрозы бомбардировщиков с ядерным оружием.

1947-49 г. – Греция, операция армии США для поддержки крайне правых в гражданской войне.

1948 г. – Германия, в качестве ядерной угрозы СССР на базу Berlin Airlift прибывают стратегические бомбардировщики с ядерным оружием.

1948-1949 гг. – Китай, армия США и морская пехота эвакуируют американцев перед победой коммунистов.

1948-1954 гг. – Филиппины, ЦРУ проводит войсковую операцию во время восстания Хука.

1950 г. – Пуэрто-Рико, операция подавления восстания за независимость в Понсе.

1951-1953 (-?) гг. – Корея, армия и военно-морские силы, угрозы ядерных бомбардировок против Северной Кореи и Китая.

1953 г. – Иран, в результате операции ЦРУ свергает демократию и устанавливает шахский режим.

1954 г. – Вьетнам, совместная с Францией ядерная угроза против повстанцев.

1954 г. – Гватемала, командная операция ЦРУ, бомбардировка с аэродромов Никарагуа, ядерная угроза, после национализации компаний США.

1956 г. – Египет, ядерная угроза СССР с требованием невмешательства в Суэцкий кризис, морские пехотинцы эвакуируют иностранцев.

1958 г. – Ливан, армия и военно-морские силы США оккупируют страну и подавляют повстанцев.

1958 г. – Ирак, ядерная угроза Ираку и предостережение от вторжения в Кувейт.

1958 г. – Китай, ядерная угроза Китаю за возможное воссоединение с Тайванем.

1958 г. – Панама, армия США подавляет протесты.

1960-1975 гг. – Вьетнам, армия, военно-морские и воздушные силы участвуют в войне во Вьетнаме. Один миллион убитых в самой длинной войне США, угрозы атомных бомбардировок в 1968 и 1969 годах.

l961 г. – Куба, провальная операция ЦРУ по вторжению.

l961 г. – Германия, ядерная угроза СССР во время кризиса вокруг Берлинской стены.

1962 г. – Лаос, армейская операция во время партизанской войны.

l962 г. – Куба, ядерная угроза СССР и Кубе, военно-морская блокада во время Карибского кризиса.

1963 г. – Ирак, ЦРУ организует переворот, во время которого был убит президент, к власти пришла партия БААС, Саддам Хусейн вернулся из ссылки, чтобы возглавить секретную службу.

l964 г. – Панама, армия США подавила выступления за возвращение канала.

l965 г. – Индонезия, организованный ЦРУ государственный переворот, более миллиона жертв.

1965-1966 гг. – Доминиканская Республика, армия и морская пехота США подавляет протесты во время предвыборной кампании.

l966-1967 гг. – Гватемала, «Зеленые береты» США воюют против повстанцев.

l967 г. – Детройт, армия подавляет беспорядки афроамериканцев, 43 убитых.

l968 г. – США, армия подавляет беспорядки после убийства Кинга, в города введено более 21 000 солдат.

l969-1975 гг. – Камбоджа, армия и военно-морские силы США бомбардируют страну. До 2 миллионов убитых за десятилетие бомбардировок, голода и политического хаоса.

1970 г. – Оман, оккупация армией США для предотвращения вторжения со стороны Ирана.

l971-1973 гг. – Лаос, командная операция, бомбардировка США направлена ​​на вторжение в Южный Вьетнам, «ковровые бомбардировки».

l973 г. – Южная Дакота, армия США подавляет восстание индейцев в Вундед-Ни.

1973 г. – Ближний Восток, Ядерная угроза, угроза мировой войны во время ближневосточной войны.

1973 г. – Чили, военный переворот по свержению и убийству президента Альенде.

l975 г. – Камбоджа, армия США, бомбардировка захваченного корабля «Майягуэс», 28 солдат погибли.

Конец ХХ века

l976-1992 гг. – Ангола, Командная операция ЦРУ по военной поддержке южноафриканских вооруженных банд во время гражданской войны.

1980 г. – Иран, войска, ядерная угроза, армия осуществляет неудачную попытку спасения заложников в посольстве, 8 солдат погибают во время крушения.

l981 г. – Ливия, военно-морская авиация сбивает 2 ливийских самолета.

l981-1992 гг. – Сальвадор, командная операция против повстанцев.

l981-1990 гг. - Никарагуа, командная операция, военно-морские силы и ЦРУ проводят операцию по подавлению революции.

l982-1984 гг. – Ливан, военно-морские и воздушные силы США участвуют в войне против шиитских повстанцев, убит 241 морской пехотинец.

l983-1984 гг. - Гренада, военное вторжение армии США через 4 года после революции.

l983-1989 гг. – Гондурас, ввод войск, маневры, строительство баз.

l984 г. – Иран, 2 иранских гражданских самолета сбиты над Персидским заливом.

l986 г. – Ливия, бомбардировки военно-морской авиацией США.

1986 г. – Боливия, армия США участвует в «кокаиновой войне».

1987-1988 гг. – Иран, военно-морские и воздушные силы США вмешиваются в войну в Ираке, производят бомбардировки и сбивают иранский самолет.

1989 г. – Ливия, военно-морской авиацией США сбиты 2 ливийских самолета.

1989 г. – Вирджинские острова, армия США подавляет восстания чернокожих в St. Croix.

1989 г. – Филиппины, воздушные бомбардировки в ответ на государственный переворот.

1989 (-?) г. – Панама, армия США свергает национальное правительство, более 2000 убитых.

1990 г. – Либерия, армия США эвакуирует иностранцев во время гражданской войны.

1990-1991гг. – Саудовская Аравия, ввод войск США после вторжения Ирака в Кувейт, 540 000 военнослужащих США в Омане, Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Израиле.

1990-1991 гг. – Ирак, бомбардировки, ввод армии, военно-морская блокада иракских и иорданских портов, воздушные удары; 200 000 человек погибли в результате вторжения в Ирак и Кувейт; крупномасштабное уничтожение иракских военных.

1991г. – Кувейт, ввод в страну военно-морских сил и армии.

1991-2003 гг. – Ирак, бомбардировки, военно-морская бесполетная зона над курдским севером и шиитским югом; постоянные воздушные удары и военно-морские блокады.

1992 г. - Лос-Анджелес, армия и морская пехота развернуты против протестантов и погромщиков.

1992-1994 гг. – Сомали, оккупация армией и военно-морскими силами США, участие в гражданской войне.

1992-94 гг. – Югославия, военно-морская блокада НАТО Сербии и Черногории.

1993 г. – Босния, бомбардировки, патрулирование, установление бесполетной зоны, участие в гражданской войне, убийстве сербов, удары по Сербии и сбивание самолетов.

1994 г. – Гаити, ввод войск, военно-морская блокада и оккупация страны, свержение военного правительства.

1996-1997 гг. – Заир (Конго), ввод войск в лагеря беженцев хуту в Руанде, а также в районы, где начинается революция в Конго.

1997 г. – Либерия, ввод армии США для эвакуации иностранцев.

1997 г. – Албания, ввод армии США для эвакуации иностранцев.

1998 г. – Судан, ракетная атака на фармацевтический завод; по мнению ЦРУ, завод производил химическое оружие для террористов.

1998 г. – Афганистан, ракетная атака на бывшие учебные лагеря ЦРУ, используемые исламскими фундаменталистскими группами, которые предположительно атаковали посольства.

1998 г. – Ирак, бомбардировка, 4 дня интенсивных воздушных и ракетных удара после якобы препятствования властей работе инспекторов по вооружениям.

1999 г. – Югославия, многочисленные бомбардировки, тяжелые ракетные и воздушные удары НАТО после того, как Сербия отказывается покинуть Косово. Оккупация НАТО Косово.

Начало XXI века

2000 г. – Йемен, атака против Naval USS Cole в Адене, 17 погибших.

2001г. – Македония, ввод войск НАТО.

2001г. – США, реакция ВВС и военно-морского флота на 9\11.

2001-? гг. – Афганистан, ввод войск, бомбардировки, ракетные атаки, массовая мобилизация США для свержения талибов, охоты на боевиков «Аль-Каиды», установка режима Карзая и борьбы с мятежом талибов. Более 30 000 военнослужащих США и многочисленные частные военные компании оккупируют страну.

2002 г. – Йемен, ракетная атака «Аль-Каиды» против США.

2002 г. – Филиппины, ввод войск, морская военная миссия против Абу Сайяфа, на архипелаге Сулу, к западу от Минданао.

2003 г. – Колумбия, армия и спецназ США направлены в зону повстанцев, чтобы поддержать колумбийскую армию, защищающую нефтепровод.

2003-2011гг. – Ирак, война, бомбардировки, оккупация страны, свержение Саддама. В вторжении участвуют более 250 000 военнослужащих США. Силы США и Великобритании занимают страну и сражаются с суннитскими и шиитскими повстанцами. Более 160 000 военнослужащих и многочисленные частные подрядчики осуществляют оккупацию и строят большие постоянные базы.

2003 г. – Либерия, участие в миротворческих силах, операция по свержению лидера страны.

2004-2005 гг. – Гаити, армия, морские пехотинцы и сухопутные войска США оккупировали страну.

2005 г. – Пакистан, ракетные удары и бомбардировки, тайные операции и атаки дронов.

2006 г. – Сомали, ракетные и военно-морские силы, армия задействованы в командной операции. Спецназ участвует в эфиопском вторжении, которое свергает исламистское правительство; бомбардировки AC-130, атаки крылатыми ракетами и авианалеты против исламистских повстанцев; морская блокада против «пиратов» и повстанцев.

2008 г. – Сирия, спецназ участвует в вертолетном рейде в 5 милях от Ирака, убито 8 сирийских мирных жителей.

2009 г. – Йемен, ракетные удары, ракетная атака на «Аль-Каиду» убивает 49 гражданских лиц.

2011г. - Ливия, бомбардировки, ракетные удары, ввод войск, командная операция НАТО координирует воздушные удары и ракетные атаки против правительства Каддафи во время восстания повстанческой армии. Спецназ США осуществляет тайные операции.

2014 г. – Ирак, бомбардировки, ракетные удары, ввод войск, командная операция.

2014 г. – Сирия, бомбардировки, ракетные удары, ввод войск, командная операция. Участие в гражданской войне на стороне террористов.

***

Доктор Золтан Гроссман описал 150 военных операций, проведенных армией США, как против иностранных государств, так и внутри своей страны, даже в столице Вашингтоне. Более подробно о каждой операции д-р Гроссман рассказывает на своем брифинге, представленном в виде презентации. В конце доклада Гроссман пишет:

«Одной из самых опасных идей XX века было то, что «такие люди, как мы» не могли совершать зверства в отношении гражданских лиц.

Граждане Германии и Японии поверили, но их вооруженные силы убили миллионы людей.

Британцы и французы поверили, но их вооруженные силы проводили жестокие колониальные войны в Африке и Азии.

Граждане Израиля верили в это, но их армия массово убивала палестинцев и ливанцев.

Арабы поверили в это, но террористы-смертники и угонщики нанесли удар по американским и израильским гражданским лицам.

Граждане США так считали, но их военные убили сотни тысяч во Вьетнаме, Ираке и в других местах».

***

Но в наибольшей степени это касается Великобритании. Если по общему количеству военных вмешательств, оккупаций и интервенций первенство в мире, безусловно, держат США, то по количеству стран, подвергшихся военным атакам, Великобритания впереди планеты всей. Исследование, подтверждающее этот факт, провел английский историк Стюарт Лэйкок. Его результаты были опубликованы в британской The Telegraph под названием «Британцы вторглись в девять стран из десяти – пропустили только Люксембург».

По словам Лэйкока, в разное время британцы вторглись в почти 90 процентов стран по всему миру. Анализ историй почти 200 стран мира показывает, что встречаются только 22 страны, которые никогда не испытывали нашествие англичан. Среди этой отдельной группы стран являются такие далекие от Великобритании, как Гватемала, Таджикистан и Маршалловы острова, а также некоторые немного ближе, такие как Люксембург.

На сегодняшний день, среди 193 стран-членов ООН британской вооруженной агрессии не подвергались только 22 страны

Западная же пропаганда уже несколько столетий уверяет людей, что наиболее агрессивная страна – Россия, хотя факты говорят о прямо противоположном. Достаточно только покопаться в архивах, восстановить хронологию событий и проанализировать данные. Уверен, что анализ каждой военной агрессии США даст исследователю огромное количество интересных выводов. Только вряд ли подобный анализ дойдет до широкого круга читателей, уверенных в самом миролюбивом характере так называемой «западной демократии».

Александр Никишин

