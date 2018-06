Войны демагогов. От пустых пророчеств до газовой реальности • 64 • Война





Фото: Luc Van Braekel from Waregem, Belgium, CC BY 2.0, Википедия



Более интересен другой его прогноз, в отношении Европы, о которой он более осведомлён по своим спецканалам. Европе в целом он предсказывает период войн ввиду большой нестабильности и потому, что войны как бы в природе человека, но успокаивает поляков, что им беспокоиться не о чем, потому что «Россия распадётся», а Польша тут как тут…





Аналитически говоря, Фридман подстрекает Польшу на военные авантюры, подталкивает к походу на Россию и вообще на Восток. То есть в Америке, у какой-то «партии войны», есть виды на Польшу, на её демагогов и авантюристов, которые сами ведь догадались попросить США разместить на её территории бронетанковую дивизию, за 2 млрд. долларов. Пока американцы на такую авантюру согласия не дали, но прогиб зачтён. Думается, что бронетанковая дивизия может всё-таки появиться в Польше, где-то около 2020 года.



Строго говоря, Фридман пророчествует о войне в Европе, и вот это его предсказание более существенно. Все европейские «демократии», кичащиеся своей связью с народом, управляются на деле безответственными демагогами, вроде пана Качиньского в Польше, но и «мамочка Меркель» недалеко ушла от него со своей мультикультурной политикой. Европа вполне может погрузиться в «войны демагогов», если ослабнет имперская длань Америки над Европой, тем более если Америка начнёт провоцировать «борьбу народов Европы за свои права». Трамп, в связи с демаршем Хорста Зеехофера против Меркель, уже поддержал «народ Германии», который «отворачивается от своего руководства».



Старая Европа, в первую очередь в лице Германии и Франции, приходит к мысли, что «пережить Трампа не удастся». Дело уже не в Трампе, а в том, что он и его команда меняют западный мир: он уже никогда не будет таким, каким был прежде. Барак Обама якобы начал консультации по поводу своего выдвижения на президентские выборы 2020 года. Допустим, что он вернёт себе президентское кресло, и что он сможет сделать? Трамповские элиты консолидировались, они создали свои плацдармы в экономике, в политике, и особенно в армии. Всё это демонтировать? Скорее, Барак Обама не вернётся в президентское кресло.



Последняя новость: США вышли из СПЧ ООН, европейская пресса дружно комментирует это знаковое событие: «США отказываются защищать демократию в мире». Мы скажем откровеннее: Трамп «послал» куда подальше европейскую «демократию», посмевшую наброситься на него на G7. Выход США из СПЧ ООН неслучайно произошёл сразу после саммита G7 в Канаде.



Президент Трамп вообще мало говорит о «демократии», потому что знает цену этой демагогии, и опирается на имперские структуры США, тамошних «государственников», выметая своих демагогов-неоконов из коридоров власти, а тут европейские марионетки предъявляют какие-то свои «ценности»! Империи реалистичны, они идут от своих проблем и возможностей и презирают демагогические фантомы о «мире и свободе», за которыми… пустота и мультикультурализм с гомосексуализмом.



Дональду Трампу куда интереснее поговорить с Владимиром Путиным, за которым стоят ресурсы целой империи, о чём он не постеснялся сказать на G7, чем поверг в ужас европейских демагогов: им указали на их настоящее место в мире. Они инстинктивно выступили против «возвращения России», и попались. Трамп, таким образом, просто подал знак Путину, и показал, чего стоят его европейские коллеги. Вообще, поведение Трампа на G7, его «корейский мир» говорят, что за его спиной сформировался серьёзный аналитический штаб, который знает, что он делает, поэтому Трамп не боится делать весьма резкие заявления: они просчитаны. ВСУ обвинили в организации сафари на людей



В этой связи нужно рассматривать и неожиданное совместное предложение Франции и Германии создать Совбез Европы, они предлагают обсудить эту идею европейскому сообществу. А Жан-Клод Юнкер, председатель Европейской комиссии и этого сообщества, не устаёт повторять, что безопасность Европы невозможно рассматривать без участия России.



В связи с великой идеей Совбеза Европы, представляется очевидным, что Меркель и Макрон обязательно приедут к Путину, якобы посмотреть футбол, хотя Владимир Владимирович предпочёл бы, чтобы посмотреть футбол к нему приехал Трамп. Скорее всего, Путин ничем не обрадует своих европейских партнёров, памятуя их канадские речи и «нормандское» лицемерие. А также имея в виду будущую встречу с Трампом, которая состоится уже в июле.



Кстати, предстоящий саммит Путин — Трамп весьма обеспокоил Лондон, и понятно почему: его провокация с отравлением Скрипалей провалилась, изолировать Россию не удалось, и теперь «дело Скрипалей», отравленных, но выживших, может привести к политическому землетрясению в Лондоне, и отставкам его инициаторов.



А также имея в виду будущую встречу с Трампом, которая состоится уже в июле.Кстати, предстоящий саммит Путин — Трамп весьма обеспокоил Лондон, и понятно почему: его провокация с отравлением Скрипалей провалилась, изолировать Россию не удалось, и теперь «дело Скрипалей», отравленных, но выживших, может привести к политическому землетрясению в Лондоне, и отставкам его инициаторов.В пику Фридману мы тоже сделаем прогноз для Европы: «Газпром» может прекратить поставку топлива в страны, которые замораживают его активы или проводят недружественную политику, после 2019 года. Автор: Виктор Каменев

