Войны будущего. Как США будут вести войну в 2040-м

США строят планы по дальнейшему развитию вооруженных сил и их материальной части. Особое место в них занимают сетевые технологии и искусственный интеллект (ИИ), способные решать широкий круг задач. Пока речь идет только о внедрении отдельных элементов такого рода, но уже строятся планы на отдаленное будущее. На днях стали известны некоторые любопытные соображения о внедрении и сферах применения современных и перспективных технологий.



Командование будущего

Ключевую роль в планировании и проработке вопросов развития армии играет Командование будущего армии (Army Futures Command, AFC), сформированное менее двух лет назад. 30 мая издание The National Interest опубликовало выдержки из беседы с его главой генералом Джоном М. Мюрреем. Командующий раскрыл возможные пути развития армии и ее матчасти на ближайшие десятилетия. Темой беседы стало ожидаемое изменение армии США до 2040 года.



Генерал отметил сложность планирования и решения поставленных задач. AFC при планировании приходится учитывать не только будущие потребности армии, но и ожидаемые возможности науки и техники. Также необходимо предугадывать развитие последних, чтобы требуемые технологии появились в ожидаемый период.



По словам генерала Мюррея, главными направлениями развития армейских систем являются сетецентрические технологии и ИИ. Они и по отдельности могут дать известные преимущества, а их совместное применение сулит особые выгоды.



В помощь человеку

AFC предлагает продолжать развитие сетевых технологий. Общие контуры управления для разнородных сил и средств уже подтвердили свой потенциал, и их следует улучшать. Одним из путей модернизации станет внедрение элементов ИИ. Последний может быть интересен и в отрыве от сетей, для снижения нагрузки на людей. При этом облегчение работы экипажей, операторов и т.д. является едва ли не основной задачей.





Демонстрация принципов "многосредной операции" в графике от AFC

В сетевой сфере основной целью является развитие технологий т.н. многосредной операции (Multi-Domain Operations). Войска должны иметь возможность одновременно работать в космосе, в воздухе, на земле и на воде, а также в электромагнитном спектре и киберпространстве. Все системы разного рода, задействованные в операции, должны работать в одной информационно-управляющей среде. Такой подход к управлению отличается повышенной сложностью, но дает очевидные преимущества.



Внедрение искусственного интеллекта предлагается на разных уровнях. Так, подобные системы могут быть полезными при создании новой техники для сухопутных войск, авиации или флота. Собирая, обрабатывая и выдавая информацию, ИИ сможет взять на себя рутинные задачи по управлению техникой, а люди смогут сосредоточиться на приоритетных.



ИИ будет полезным на оперативно-тактическом или оперативно-стратегическом уровне. Он сможет обрабатывать большие объемы разведывательных данных, информации об обстановке на поле боя, действиях своих войск, противника и т.д., а затем выдавать рекомендации командованию. Все это повысит быстродействие и эффективность работы штабов.



Перспективный облик войск, предлагаемый Командованием будущего, предусматривает активное развитие всех существующих направлений и внедрение новых технологий. При сохранении существующих «пилотируемых» образцов техники разных классов, следует внедрять новые беспилотные комплексы. Каждая пилотируемая и робототехническая платформа должна стать узлом крупной информационно-управляющей сети и обладать элементами ИИ с нужными возможностями.



Реальные проекты

Дж. Мюррей раскрыл некоторые особенности прошлых и текущих работ в контексте информационных сетей и искусственного интеллекта. Часть их ведется в рамках существующих программ, тогда как другие создаются с заделом на будущее.





Вертолет Sikorsky DB-1 пока учат летать самостоятельно. В дальнейшем его ИИ сможет управлять беспилотниками. Фото Sikorsky / Lockheed Martin

Новые технологии внедряются в программе Future Vertical Lift (FVL), целью которой является создание высокоскоростного многоцелевого вертолета. Такую технику предлагают оснащать набором разнообразных датчиков, а также собственным компьютером для обработки поступающих данных. Прежде всего, это делается для максимального упрощения пилотирования – такие вопросы прорабатываются в проекте Controlled Flight into Terrain. Его успешное завершение облегчит работу летчиков, а также обеспечит возможность продолжения полета при их поражении.



Будет обеспечен высокоэффективный обмен «сырыми» и обработанными данными между вертолетами, другой техникой и штабом. Соответственно, командиры смогут получать максимально полную картину практически в реальном времени. Ожидается, что FVL смогут работать вместе с БПЛА того или иного рода, обмениваясь с ними данными и отдавая приказы.



Лаборатория Army Research Laboratory (ARL) занимается проработкой новых технологий и решений. На ранних стадиях пока находятся проекты по созданию сложных комплексов, включающих пилотируемую машину и ведомые безэкипажные системы – как сухопутные, так и воздушные или морские.



Один из проектов такого рода предназначается для программы перспективных сухопутных боевых машин Next-Generation Combat Vehicle. Рассматривается возможность внедрения беспилотных средств разведки и обработки данных на основе ИИ в артиллерийские комплексы программы Long Range Precision Fires.





Ожидаемый облик ракетного комплекса LRPF. Сети и ИИ помогут ему быстрее и точнее наносить удары. Графика US Army

Другое перспективное направление – автономные «рои» беспилотных систем. Такие комплексы должны будут вести разведку, а в дальнейшем решать боевые или иные задачи. Любопытно, что в контексте беспилотных комплексов армия пока проявляет интерес только к системам, дополняющим наличные образцы и в которых ключевые решения принимает человек. AFC действует на опережение и уже занимается полностью автономными комплексами.



Совместная работа

Технологическое развитие вооруженных сил осуществляется за счет совместной работы разных структур с разными задачами. При этом, как отмечается, имеются серьезные трудности. При подготовке к будущим конфликтам армия и промышленность нередко ошибаются в своих прогнозах – необходимо сокращать подобные риски.



Для более полного анализа и наиболее точного прогнозирования и существует командование Army Futures Command. Оно изучает текущую обстановку и пытается предугадать ситуацию в будущем, а также формирует общие рекомендации. Затем научно-исследовательские и проектные организации, такие как ARL или оборонные предприятия, начинают реализацию предложенных идей.



В этих процессах на AFC ложится особо сложная задача. Прогнозы этой организации должны учитывать массу факторов разного рода, от технических и экономических до географических и демографических. Любая нынешняя ошибка при такой работе может привести к серьезным проблемам в будущем. При всем этом, не следует забывать и про «обычные» ошибки долгосрочного армейского планирования.



Войны будущего

AFC в настоящее время ведет исследования и строит планы до сороковых годов включительно. Предлагаются решения и технологии, часть которых уже принята к разработке и появится в обозримом будущем. Другие идеи уже достаточно давно изучены, проработаны и внедрены в практику – а теперь должны совершенствоваться.



Танцы на ближневосточных граблях

Опытный комплекс Squad X от DARPA — еще одна разработка Пентагона в области ИИ. Фото DARPA

К примеру, армия США давно и активно использует разнообразные сетевые системы и структуры, упрощающие обмен данными и управление войсками. Командование будущего армии предлагает продолжать развитие этого направления. Широко применяются «умные» вооружения и ведется внедрение элементов ИИ. В будущем их роль и сфера применения увеличатся.



На данный момент речь идет о планомерном развитии существующих областей с одновременным созданием принципиально новых технологий. В дальнейшем все эти наработки должны объединяться друг с другом и улучшать технику привычных классов. Однако реализация всех подобных планов не будет простой и быстрой – согласно нынешним планам, на этой уйдет не менее 20 лет.



