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Войну в Сирии остановит только личная встреча Путина и Эрдогана

01 августа 2019, 00:54  •  72 • В мире
В Нур-Султане начался 13-й раунд переговоров в астанинском формате по Сирии. Противостояние сил Башара Асада с протурецкой оппозицией подрывает дипломатические усилия. Разрешить ситуацию может только личная встреча президентов России, Турции и Ирана
Автор:
Гасанов Камран
В казахстанской столице Нур-Султане стартовал тринадцатый раунд переговоров по Сирии. Встреча проходит в рамках так называемой астанинской платформы. Этот формат создан Россией, Турцией и Ираном в 2017 году. Цель — посадить за стол переговоров враждующие между собой сирийское правительство и оппозицию.
Что такое астанинский формат?
В рамках астанинского формата в Сирии созданы четыре зоны деэскалации — территории, свободные от боевых действий и безопасные для гражданских лиц. Три из них — Латакия, Хама и Алеппо — контролирует правительство президента Сирии Башара Асада. Четвёртая зона, Идлиб, формально подотчётна Турции. Анкара имеет влияние на эту северо-западную провинцию через десяток вооружённых группировок. Но подлинные хозяева в Идлибе — террористы из движения «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Ан-Нусра», запрещена в России). По мере того как правительственная армия вытесняла ХТШ из остальных регионов, боевики массово бежали на север. И теперь они владеют около 70% Идлиба.
Идлибский тупик
Башара Асада такое положение дел не устраивает. Он уже много раз говорил, что освободит от террористов «каждый клочок сирийской земли». Москву «Ан-Нусра» беспокоит не меньше, чем Дамаск. Ведь с территории Идлиба террористы отправляют дроны для обстрела российской военной базы «Хмеймим» в соседней провинции Латакия. Россию и Сирию в намерении очистить северо-восток от боевиков поддерживает Иран. Тегеран располагает в арабской стране ополченцами численностью 70-100 тысяч штыков.
Сирийская арабская армия (САА) при помощи иранцев и ВКС России уже давно бы взяла Идлиб. Если бы не Турция. Её президент Реджеп Тайип Эрдоган готов костьми лечь, лишь бы не допустить военных действий на южных рубежах своей страны. В случае войны сотни тысяч беженцев из трёхмиллионной провинции перебегут через границу в турецкую Антакью.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com
Сочинский прорыв
Осенью 2018-го сирийская армия готовилась перейти в полномасштабное наступление. Но операцию сорвал визит Эрдогана в Сочи. 18 сентября турецкий президент предложил Владимиру Путину остановить военные действия. Путин пошёл навстречу, но поставил условие: «Ан-Нусру» нужно выкинуть из Идлиба. После многочасовых переговоров лидеры России и Турции достигли соглашения. По нему создавалась «зона деэскалации» (ЗД) шириной в 20 км. Турецкие военные должны были вывести оттуда тяжёлое вооружение оппозиции и боевиков. С первой задачей Анкара справилась, со второй — нет.
В Идлибе снова идут бои
Прошло 10 месяцев, но Идлиб всё ещё в руках «Ан-Нусры». Турция ничего поделать с этим не может. А терпение Асада и Москвы кончается. Эрдоган несколько раз просил об отсрочке, и Путин давал её. Но всем понятно, что каждая договорённость по Идлибу — оттягивание времени. Иногда Дамаск переходит в наступление. В мае его войскам при поддержке российской авиации удалось выбить боевиков из нескольких деревень.
Боевые действия в Идлибе продолжаются и поныне. На севере Латакии САА штурмует город Кабани. На севере Хамы она разблокировала стратегическую магистраль. Боевики отступили в юго-западную часть Идлиба.
Об активности боестолкновений можно судить по реакции Турции и США.
Турция и США критикуют Асада
В начале июля турецкая армия отправила в ЗД подкрепление для усиления своих 12 наблюдательных пунктов. Месяцем ранее, когда сирийские военные обстреливали из артиллерии вооружённую оппозицию, под снарядами погиб один турецкий военный, и ещё трое были ранены.
24 июля Госдепартамент осудил авиаудары России в зоне деэскалции. За последние три месяца в результате авиаударов России и сил Асада якобы «погибают дети и гражданские лица», сказала пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус.
М. Ортагус. Фото: www.globallookpress.com
Новые фейки «Белых касок»
Американские власти информацию о российских нападениях берут от «Белых касок» — скандально известной структуры, снимавшей постановочные фильмы о химатаках сирийской армии. 22 июля «Белые каски» сообщили, что из-за бомбёжек российских ВКС по рынку и домам в местечке Мааррет-эн-Нууман «погибли десятки мирных жителей».
В российском Минобороны считают эту информацию фейком. На последнем брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России, генерал-полковник Сергей Рудской представил снимки из космоса.
Брифинг начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, генерал-полковника Сергея Рудского о ситуации в Сирии. Фото: www.globallookpress.com
На них показали, что рынок цел и функционирует. Рудской рассказал, что «Белые каски» ведут антироссийскую кампанию и снимают постановочные фильмы об «ударах ВКС РФ по гражданским объектам».
Как видно из вышесказанного, ситуация сложная. Сирийская армия при поддержке России идёт в наступление. Оппозиция не без помощи Турции защищается. На двухдневной встрече в Нур-Султане проблема Идлиба будет одной из основных. Но можно ли достичь договорённостей в условиях боевых действий?
Аббас Джума: «Астанинский формат предотвращает войну Сирии и Турции»
Журналист Аббас Джума считает, что в нынешних условиях астанинский формат стал не только платформой для торга и согласования действий на земле, но и сдерживающим механизмом для предотвращения прямых боестолкновений между силами, за которые отвечают стороны.
«Если раньше Астана была единственным действенным форматом, чтобы о чём-то договариваться, то сейчас это также единственный механизм, удерживающий Турцию и Сирию от прямого конфликта. Иначе война — новый конфликт, в котором не будет победителей», — рассказал Джума в беседе с Царьградом.
Он уверен, что из-за поддержки Турцией боевиков в Идлибе невозможно найти «общий язык».
Под контролем Турции и с её подачи Идлиб был наводнён террористами "Хайят Тахрир аш-Шам". В связи с этим России стало сложнее оказывать влияние на армию Сирийской арабской республики (САР) и иранских союзников. Так, сирийская армия уже нанесла удары по террористам в Идлибе. Анкара также обвинила Асада в нападении на наблюдательные пункты Турции. Если Москва всячески пытается демилитаризовать этот гнойник, Эрдоган этого делать не спешит, хотя обязан. Он не справился с обещанием победить терроризм на этой территории,
— отметил эксперт.
Взгляд из Турции: «Пока Асад воюет с оппозицией, США оккупируют Сирию»
Б. Асад. Фото: www.globallookpress.com
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Турецкие аналитики согласны с российскими в том, что астанинский процесс буксует из-за Идлиба.
«Астанинский формат позволил добиться многого, но сейчас он застопорился. Процесс политического перехода и конституционная комиссия продвигаются очень медленно», — сказал в интервью Царьграду специалист аналитического центра Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) в Анкаре Омер Озкизилчик.
В отличие от Аббаса Джумы, Озкизилчик корень проблемы видит в действиях сирийской армии.
«Режим Асада снова делает успехи, в основном благодаря российской авиационной поддержке. Однако прогресс весьма ограничен и стоит больших людских потерь, несмотря на огромный вклад русских. Сирийская оппозиция по численности в Идлибе намного больше, чем ХТШ. Однако атаки режима и России позволяют ХТШ перегруппироваться. Оппозиция, вместо того чтобы противостоять ХТШ, занята режимом», — добавил он.
Турецкий аналитик считает, что операции САР в Идлибе могут помешать планам Асада восстановить единство страны. Пока сирийская армия занята боевиками на севере, на востоке «американцы и сепаратистская YPG (курдские Отряды народной самообороны — прим. Царьград) предпринимают дальнейшие шаги, чтобы расколоть страну».
Наряду с Идлибом территории к востоку от реки Евфрат с 2017 года заняты курдскими ополченцами из YPG. Последних поддерживают военные инструкторы, пехотинцы и авиация США. Восток Евфрата — треть всей сирийской территории. На ней содержится 70% всей нефти арабской страны.
Фото: www.globallookpress.com
Главное достижение в Нур-Султане
Сохранение переговоров в астанинском формате необходимо. Даже если они пока не привели к политическим договорённостям между оппозицией и властью, они как минимум не дают поругаться России, Ирану и Турции. Реальные изменения в Идлибе зависят лично от руководителей трёх государств. Их следующая встреча запланирована на конец августа.
Независимо от результатов встречи в казахской столице одно достижение уже можно записать в актив переговоров. На них впервые в качестве наблюдателей поучаствуют делегаты от Иордании, Ливана и Ирака. Этот факт показывает, что астанинский формат — не «междусобойчик» при патронаже России. Механизм получает международное признание в арабских странах, разорвавших отношения с Дамаском в 2011 году.

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