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Войну в Донбассе может развязать один приказ: Инсайдер раскрыл планы Киева
15 марта 2021, 16:10 • 362 • Политика
Вооружённые силы Украины в Донбассе приведены в боевую готовность, войну может развязать один приказ, сообщил источник в украинском Минобороны. Инсайдер также подробно описал планы Киева в случае активизации военных действий.
Украинские военные как никогда готовы к операции в Донбассе, заявил Strana.ua источник в Минобороны Украины. По словам инсайдера, сейчас якобы есть все условия для того, чтобы Киев вернул себе все неподконтрольные ему теперь территории.
"Нужен лишь приказ главнокомандующего на наступления", - заявил источник.
По его словам, у Киева есть несколько готовых планов действия относительно Донбасса, один из которых подразумевает приход российской армии для помощи ДНР и ЛНР. Источник утверждает, что в этом случае украинская армия планирует отход.
"С большой долей вероятности, затем придётся отводить войска, чтобы не повторились котлы", - добавил военный.
Он не исключил, что возможно повторение сценария Иловайского котла, что, в свою очередь, дестабилизирует и без того шаткую власть Зеленского.
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