Войну с Украиной спровоцируют трудовые мигранты, выдворенные из Белоруссии?

В Совбезе Украины, оказывается, накануне обсуждали весьма пикантный сценарий вторжения на Украину. Сюжет такой: белорусско-украинскую границу переходит группа иностранных трудовых мигрантов. Подобная тем, что снуют без конца через литовскую и польскую границы. Украинские пограничники, разумеется, отреагируют (как именно, на Совбезе не прозвучало, но, пожалуй, несложно догадаться, - откроют стрельбу на поражение). И тогда с белорусской стороны раздадутся ответные выстрелы. Вот вам и война.

Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века

В документах СНБО этот сценарий прописан следующим образом: белорусский лидер намерен использовать европейский миграционный кризис, чтобы дестабилизировать обстановку на украинской границе. В этой связи Минобороны предписано привести войска на границе с Белоруссией в полную боевую готовность. Министр обороны Андрей Таран, впрочем, не спешит выполнять это распоряжение главы СНБО Данилова – то ли не считая его своим начальством, то ли дожидаясь своей отставки, которая, как ожидается, произойдёт со дня на день. Как бы там ни было, любой из возможных сменщиков Тарана первым делом реализует распоряжение СНБО, а это значит, что ситуация накалится не только вдоль линии разграничения на Донбассе, но и у границ с Белоруссией (поставляющей Украине ГСМ для военной техники).

А ещё занятно, что в войска украинские креативщики из Совбеза спустили напечатанные «разъяснения» для личного состава, как вести себя в случае незаконного перехода границы «выходцами из стран Азии и Африки». С ними нужно вести себя максимально предупредительно, ни в коем случае по ним не стрелять, а задержать, не применяя насилия, и доставить в ближайшее воинское подразделение с оборудованным «арестантским уголком». Если, конечно, с белорусской стороны не раздадутся провокационные выстрелы. Всё это было бы смешно, ибо отдаёт откровенным балаганом, но глава СНБО Данилов, как известно, шуток не понимает (в отличие от своего развесёлого начальства из «Квартала-95»). Так или иначе, украинские военные готовятся к обострению ситуации, вплоть до полноценной войны, и даже называют примерную дату начала конфликта – по их мнению, он случится через двое суток после смены руководства Минобороны (двое суток потребуется сменщику Тарана, чтобы формально принять дела и оформить приказ о наступлении в установленном порядке).