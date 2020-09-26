«Войну на два фронта мы не потянем»: в Киеве предложили способ заставить Россию вернуть Крым

Киев пока не способен вернуть Крымский полуостров в лоно Украины. Поэтому цель украинских властей – сделать антироссийские санкции настолько невыносимыми, чтобы Москва сама захотела расстаться с Крымом. Об этом заявил заместитель руководителя Совета безопасности Украины Сергей Кривонос в эфире телевизионного канала «Дом».По мнению чиновника, Украина не должна сбрасывать со счетов и военный сценарий решения проблемы, хотя тут есть свои трудности – на этом этапе применение Киевом силы не сыграет положительной роли. К тому же, Украина не сможет вести военные действия против российских войск одновременно и в Донбассе, и в Крыму.– отметил Кривонос.Сейчас Украина должна сосредоточиться на взаимодействии с мировым сообществом в деле противостояния России путем более серьезных санкций. По мнению замруководителя украинского Совбеза, санкционный гнёт по отношению к РФ должен быть настолько сильным, чтобы не оставить Кремлю иного выхода, кроме возврата Крыма. Киев также должен наращивать боеспособность ВСУ, чтобы иметь возможность адекватного применения военной силы.