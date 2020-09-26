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«Войну на два фронта мы не потянем»: в Киеве предложили способ заставить Россию вернуть Крым
26 сентября 2020, 09:35 • 117 • Украина
Киев пока не способен вернуть Крымский полуостров в лоно Украины. Поэтому цель украинских властей – сделать антироссийские санкции настолько невыносимыми, чтобы Москва сама захотела расстаться с Крымом. Об этом заявил заместитель руководителя Совета безопасности Украины Сергей Кривонос в эфире телевизионного канала «Дом».
По мнению чиновника, Украина не должна сбрасывать со счетов и военный сценарий решения проблемы, хотя тут есть свои трудности – на этом этапе применение Киевом силы не сыграет положительной роли. К тому же, Украина не сможет вести военные действия против российских войск одновременно и в Донбассе, и в Крыму.
Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свою землю, мы не потянем. Во-первых, по материально-техническому потенциалу, по человеческому – отметил Кривонос.
Сейчас Украина должна сосредоточиться на взаимодействии с мировым сообществом в деле противостояния России путем более серьезных санкций. По мнению замруководителя украинского Совбеза, санкционный гнёт по отношению к РФ должен быть настолько сильным, чтобы не оставить Кремлю иного выхода, кроме возврата Крыма. Киев также должен наращивать боеспособность ВСУ, чтобы иметь возможность адекватного применения военной силы.
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