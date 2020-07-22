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Войну между Арменией и Азербайджаном разжигают, чтобы втравить в нее Россию

22 июля 2020, 02:25  •  29 • В России

Об этом на Радио «Комсомольская правда» журналистам Сергею Мардану и Марии Бачениной рассказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

ГДЕ ТОРЧАТ УШИ ЭРДОГАНА, А ГДЕ ХВОСТ БРИТАНИИ?

Сергей Мардан:

- Давайте обсудим конфликт между Арменией и Азербайджаном. Где тут интерес России? Конфликт не заканчивается уже вторую неделю. Армения - наш официальный союзник. Азербайджан - объективно наш большой партнер, с которым у нас общая история. Откуда этот конфликт возник?

Алексей Мухин:

- Это слишком большая тема – кто спровоцировал. Это из разряда конфликтов – Троянская война. Она длилась добрый десяток лет. Уже никто не помнил, из-за чего она началась.

Мардан:

- Когда начались столкновения, на поверхности мы увидели только яростную ругань между армянами и азербайджанцами. Тут же бросили тему, что во всем виноват «проклятый Эрдоган». И это часть его османской политики.

Мухин:

- Роль Эрдогана здесь тоже есть. Но здесь есть и роль британских спецслужб. Они там очень активны в последнее время. Я думаю, они как раз и постарались вывести ситуацию на гребень конфликта. Это такая англичанка, которая гадит нам.

Мардан:

- А в чем интерес у англичан?

Мухин:

- Они баламутят этот регион. Потому что их не устраивает доминирование России здесь. Они пытаются лишить Россию статуса координатора Нагорно-Карабахского конфликта. Тут же в западных СМИ пошла информация, что Россия не справляется со своими обязанностями, надо передавать это либо в Европу, либо в США.

Мардан:

- А Россия в Закавказье разве что-то еще определяет? Наш товарооборот что с Арменией, что с Азербайджаном не поражает воображение цифрами.

Мухин:

- Помните Европейские игры, которые проходили в Баку? Никто из европейцев не приехал. Путин приехал. У нас особенные отношения с Азербайджаном.

Мардан:

- А у Азербайджана есть с нами особые отношения?

Мухин:

- Мы должны их держать в зоне видимости. Если мы теряем контроль над Азербайджаном, контроль над Азербайджаном переходит Европе и США.

Фото: REUTERS

Мардан:

- Азербайджан довольно крупный производитель нефти и газа. В этом смысле мы с ними прямые конкуренты. За Баку мы конкурируем не с Лондоном, а с Анкарой, где регулярно говорят, что Турция и Азербайджан - две страны, но один народ.

Мухин:

- Мы уже давно считаем, что американские, израильские, турецкие спецслужбы действуют самостоятельно. Но периодически обнаруживается, что все эти спецслужбы, сплетаясь в невообразимый клубок интересов и противоречий, выводят нас на один центр принятия решений. А именно – Лондон. Вы недооцениваете долгую историю британских спецслужб, их опыт по сталкиванию лбами и выведению на первый план тех же американцев и турок с целью закамуфлировать свою активность и интересы.

В британо-американских компаниях – энергетических, айтишных и так далее – первую роль играют американцы. И Британия всегда за ними закрепляет эту позицию с большой охотой. Но в реальности руководят процессом именно британцы.

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ МОСКВА

Мардан:

- Если 100 или 150 лет назад Британия свою имперскую политику вела на половине Земного шара, то после 1947 года никакой империи нет. И где эти интересы Великобритании в Азербайджане или Иране?

Мухин:

- Лондон по-прежнему – финансовый центр. И вместо бус сейчас другие товары ходят туда-сюда.

Мардан:

- Тогда откуда такая многолетняя лояльность России к городу-герою Лондону? Где тысяч триста наших соотечественников обретаются. Человек пятьдесят из списка Forbes...

Мухин:

- Легенда о том, что из Лондона выдачи нет, активно культивировалась все 90-е годы. И весь карьерный путь многих олигархов – это «британская голубая мечта». Здесь срубить деньжат, а там купить дворец, пасти овечек, чтобы семья получила британское образование. А продолжать зарабатывать в России.

Конфликт на армяно-азербайджанской границе более прозаический и менее глубокий.

Мария Баченина:

- Конфликт не очень глубокий? Как же тогда получается, что в него втягивается уже и Грузия, и Сербия, и на ковры высылаются послы?

Мардан:

- И в ситуации на московском рынке «Фуд Сити» вряд ли англичане виноваты.

Мухин:

- Вы описали просто метастазы этой онкологии. Условно, ею является Нагорно-Карабахских конфликт. Армения с Азербайджаном перезаражали те страны, которые так или иначе связаны с этим конфликтом. И находятся либо на одной, либо на другой стороне. Уникальность позиции России в том, что она ни на одной, ни на другой стороне. Азербайджану попроще, потому что на их сторону мгновенно стала Турция, которая давно уже играет в эти пляски, и просто предлагает открытую военную помощь Азербайджану. На что Азербайджан согласиться не может из-за позиции России. Вы заметили, что Азербайджан ведет себя достаточно сдержанно, когда турки кидаются к нему в объятья и пытаются подтолкнуть в вооруженный конфликт с Арменией?

У Армении другой интерес. Она под определенным влиянием России. И пытается Россию втянуть в этот конфликт. Заручиться поддержкой ОДКБ. А с учетом того, что тот же Казахстан и Белоруссия - тоже члены ОДКБ - стоят скорее на проазербайджанской позиции, это просто невозможно. Это разрушит всю систему сдержек и противовесов, которая в ОДКБ выстроена.

На самом деле обе стороны хотят втянуть Россию в участие в этом конфликте. Но почти всегда, когда Россию куда-то пытаются втянуть, уши растут очень даже британские.

Фото: REUTERS

ПРО «РУССКУЮ ДУРОСТЬ» И РУССКОЕ ВЛИЯНИЕ

Мардан:

- Почему вы ищете такое простое объяснение? А чисто русская дурость не имеет места?

Мухин:

- А это здесь причем? Что за такой политологический термин – русская дурость?

Мардан:

- Объясню. Влияние Турции в Азербайджане выражается экономически. Огромное количество турецких компаний, которые работают там. Достаточно приехать в Баку, чтобы понять, что для турок это дом родной.

Давайте приедем в Армению и попытаемся найти там российские компании, которые ведут бизнес. А после прихода к власти в Ереване Пашиняна ожидания самые негативные.

Мухин:

- Я внимательно наблюдал за развитием отношений в между Пашиняном и Путиным. Человек, который совершенно не зависит от Путина и от России, никак не может себя так вести, как ведет себя Пашинян. Армянская диаспора в России очень мощная. Все эти люди переводят деньги в Армению, которая живет в значительной степени с этих денег. И армянская диаспора обладает очень серьезным политическим влиянием на армянские власти. Может быть, сейчас это ослабевает. Потому что Пашинян борется с армянским бизнесом. И это вызывает дикое раздражение и неприятие местных армян.

Да, может быть, турецкое влияние в Азербайджане очень велико. Но за военной поддержкой Алиев регулярно обращается не к Турции. Он понимает, что не может совать руку в турецкую пасть. Ее откусят по локоть! А обращается к России за гарантиями безопасности. И это - тоже медицинский факт.

Обратите внимание, как трагическим образом складываются отношения между Евросоюзом и Россией, когда у нас был торговый оборот 460 млрд. евро, но за несколько лет он упал под политическим влиянием. Точно такое же политическое влияние Россия оказывает на Армению и Азербайджан. По сути, замораживая этот несчастный Нагорно-Карабахский конфликт.

После этого расскажите мне о том, что мы там ни на что не влияем.

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