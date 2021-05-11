Войной в секторе Газа управляет Байден - политолог

Военным конфликтом между Израилем и Палестиной управляет новая администрация США, уверен политолог Евгений Бень. Он указал на то, что с приходом Байдена к власти Штаты вернулись к прежним излюбленным методам финансирования Израиля после каждой "успешной" спецоперации.

О том, чего ждать после обострения войны на Ближнем Востоке и каковы причины этого обострения, рассказал в беседе с Царьградом востоковед, специалист по Израилю, политолог Евгений Бень. Он напомнил, что до прихода к власти в США Дональда Трампа подобные обострения в секторе Газа происходили практически каждые два года, всякий раз получая некие эпические названия: "Литой свинец", "Облачный столб", "Нерушимая скала".

И все эти операции, уверен эксперт, были на руку как израильской верхушке, там и ХАМАСу: "Потому что у Израиля существует "Железный купол", который надо укреплять, надо проводить спецоперации". И после каждой такой операции Израиль, напомнил Бень, получал финансирование от США на укрепление "Железного купола" и в целом военной мощи.

А у верхушки ХАМАСа, в свою очередь, скапливается большое количество новых ракет. "Всё это тоже должно, в конце концов, стрелять, для того чтобы происходил обмен веществ в псевдоэкономике ХАМАСа", - пояснил эксперт.

Однако когда появился Трамп, то выступил противником того, чтобы Америка инициировала контролируемый хаос на Ближнем Востоке, потому что он оборачивается неконтролируемым.

Теперь же при Джо Байдене США возвратились к стандартным, застарелым, заскорузлым лекалам во внешней политике, утверждает Бень:

Есть всевозможные испытанные методы, которые, в общем, применяет Байден. Мы видим на примере отношения к нашей стране. В общем, устроить там очередную войнушку. Это, конечно, не война никакая, это войнушка. Потому что силы заранее неравны.

По мнению политолога, власти Израиля сегодня заинтересованы в ситуации "бесконечной турбулентности": "Им нужно разогреть население. И эта войнушка - испытанный метод накануне выборов в Кнессет".

Что касается дальнейшего развития событий, то не исключено, что из Вашингтона поступит сигнал: "Мол, всё-таки и так, дескать, всё, что нужно, вы получите, сейчас не надо, ещё не время. И тогда всё вообще остановится через день-два".

Тем не менее Евгению Беню кажется более вероятным, что будет очередная войнушка "под каким-то метафорическим израильским названием".