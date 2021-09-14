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Война закончится катастрофой: в США заявили, что отстают от России в вопросе ядерного оружия
14 сентября 2021, 03:35 • 61 • Политика
Война Соединенных Штатов с Россией или Китаем закончится мировой катастрофой. Поэтому таких конфликтов в Америке предпочитают избегать. Об этом замглавы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил в подкасте, записанном для института Брукингса.
Генерал Хайтен подчеркнул, что любой военный конфликт между США и Россией рискует превратиться в ядерный, а это обернётся катастрофой для всего мира. Если же до этого дойдёт, то у Соединённых Штатов вряд ли будут какие-то преимущества, считает американский эксперт.
По словам генерала, русские ядерные силы уже полностью модернизированы, чего пока нельзя сказать об американских. И процесс их обновления идёт медленнее, чем у потенциальных противников в лице России и Китая.
Хайтен заметил, что на сегодня стратегия США должна основываться на исключении любой вероятности военного конфликта с Китаем или Россией, что обезопасит планету от ядерной катастрофы.
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