Война закончена, а русские генералы продолжают гибнуть

В Сирии российская армия продолжает нести потери. На днях погиб генерал-майор Вячеслав Гладких. Он находился в составе военной колонны близ города Дейр-эз-Зор, это восток Сирии. Колонна направлялась на запад арабской республики, в сторону российской военной базы Хмеймим. Как оказалось, один из участков трассы был заминирован. В результате произошёл взрыв. По сообщениям российского Министерства обороны, пострадали три человека. Тяжёлые ранения получил генерал-майор Вячеслав Гладких. Попытки медиков спасти его не увенчались успехом.

Выходит, что война, которая, согласно заявлениям высшего руководства РФ, уже несколько раз закончилась, продолжает забирать жизни не только сирийцев, но и наших сограждан. Причём происходит это ни где-нибудь в проблемном Идлибе или на курдских территориях, где, как недавно выяснилось, американцы не брезгуют бомбить с вертолётов наших союзников, а около Дейр-эз-Зора. Эти территории мы освободили вместе с асадовцами от террористов ещё несколько лет назад. Так почему же кровь здесь по-прежнему льётся?

В сирийских социальных сетях обсуждается версия, согласно которой генерал-майору Гладких просто не повезло — мол, он наткнулся на давно позабытую мину. В своё время территории активно минировались боевиками в преддверии того самого победоносного похода сирийцев и россиян на восток. Сапёрам удалось разминировать большинство прилегающих к городу площадей. Однако вероятность того, что что-то не сумели отыскать и обезвредить, наличествует.

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Отдельные арабские СМИ как оппозиционные, так и вполне себе проасадовские, например, al-Masdar, выдвигали версию, согласно которой убийцами российского генерала-майора могли быть террористы «Исламского государства» *. Да, это не парадокс. ИГИЛ уже давно уничтожено, говорили нам. Российские чиновники, сирийские и многие прочие многократно позволяли себе говорить об ИГ как о чём-то окончательно уничтоженном.

Даже Дональд Трамп пару раз провозгласил конец эпохи господина аль-Багдади. Однако всё это — не совсем правда. Бойцы ИГ по-прежнему в больших количествах наводняют САР. Только ареал их присутствия значительно уменьшился. И так вышло, что один из самых больших анклавов ИГ в Сирии находится как раз недалеко от Дейр-эз-Зора — в пустынных районах к западу и юго-западу. И вот они-то периодически и совершают нападения на всех, кто перемещается по паре-тройки дорог у Дейр-эз-Зора. То есть взрывное устройство было заложено специально, но российский генерал не был конкретной целью.

Примечательно, что в последнее время инциденты с участием российских военных участились в Сирии. Например, в понедельник было совершено нападение на российско-турецкий патруль, перемещавшийся по одной из трасс провинции Идлиб. Благо, в этом случае обошлось без жертв. Есть ли в этом какая-нибудь закономерность?

Российский военный эксперт Алексей Леанков полагает, что никакой случайности тут нет. Нападение на генерал-майора Гладких почти гарантировано было спланировано.

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— Я в случайности не верю. Такие люди почти никогда случайно не гибнут. У нас уже был подобный случай, когда в штаб вдруг прилетела мина. Речь о генерал-лейтенанте Валерии Асапове, который, как мы все помним, был убит миномётным снарядом точной наводкой. Произошло это тоже возле Дейр-эз-Зора.

СП: -То есть вы полагаете, что кто-то обладал информацией о перемещении Гладких?

— Да, это почти точно. Я полагаю, что в Дейр-эз-Зоре у врага есть информатор, возможно, не один. Он и предоставил соответствующие данные.

СП: — Это информатор сирийских террористов или, быть может, он работает на какие-нибудь спецслужбы иностранных государств?

— Оба варианта возможны, но пока рано делать выводы. Позже станет понятнее.

*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, её деятельность на территории России запрещена.