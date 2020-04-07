Война за стабилизацию: США пытаются выдавить с нефтяного рынка Россию

Если власти США введут заградительные пошлины на нефть, то Россия может потерять американский рынок. Об этом пишет News.ru.

Трамп угрожает пошлинами

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп предупредил о том, что он может повысить тарифы на импортное сырье, если страны - экспортеры нефти не смогут договориться о сокращении добычи чёрного золота. Угрозы стоит воспринимать серьёзно, ибо ранее глава государства не побоялся развязать торговую войну с Китаем. Теперь же он пытается принудить Москву договориться с Эр-Риядом, чтобы стабилизировать цены на нефть.

Как считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, если США изолируют свой рынок, внутри Штатов возникнет дефицит сырья, а цены начнут расти до рентабельных. Это позволит спасти рабочие места и поддержать добычу сланцевой нефти.

При этом пострадают американские нефтеперерабатывающие компании, которые привыкли покупать дешёвую сернистую нефть за рубежом. В результате им придётся адаптироваться к новым условиям. Опасность заключается в том, что другие страны также могут последовать примеру Штатов, закрыв свои рынки. Это приведёт к разрушению сложившейся системы торговли нефтью.

Война за стабилизацию

Интересно и то, что Россия поставляла в США 13,5% от всего объёма нефти, что идёт за рубеж (порядка 700 тысяч баррелей в сутки). Страна может переориентироваться на другие рынки, но это приведёт к росту конкуренции и может спровоцировать новое падение цен.

Если нефтедобытчики не смогут договориться о сокращении добычи, придётся останавливать производство

"Предложение превышает спрос на 15-20 млн баррелей в сутки", - уточнил экономист.

В такой ситуации США могут оказывать на Саудовскую Аравию политическое давление, а на РФ - санкционное. Последний рычаг уже был задействован в 2017-2018 годах, из-за чего добыча в нашей стране не растёт уже несколько лет.

"Сейчас введение пошлин и санкций способно привести к тому, что Россия может потерять не только рынок США, но и существенно снизить свою долю на глобальном рынке нефти. Вашингтон никогда не скрывал, что это является его задачей на ближайшие годы", - уверен глава аналитического департамента онлайн-брокера AMarkets Артём Деев.

С этим не согласен руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев. Он уверен в том, что Россия сможет переориентироваться на другие рынки, а компании урежут инвестиционные программы и дивиденды.

"Думаю, Россия постарается ответить американцам на введение пошлин, потому что нефть для нас - это серьёзно", - добавил он.

Путин против интриг Эр-Рияда



Ранее стало известно о том, что Саудовская Аравия заинтересована в переговорах в рамках ОПЕК+. При этом Эр-Рияд решил не обнародовать цены на нефть на май 2020 года, что является беспрецедентным шагом. Дальнейшие действия королевства будут зависеть от итогов встречи добывающих стран, запланированной на 9 апреля 2020 года.

По мнению президента России Владимира Путина, Саудовская Аравия пыталась избавиться от конкурентов в лице производителей сланцевой нефти, в результате чего переговоры о продлении соглашения по добыче провалились. При этом РФ никогда не ставила перед собой цель обрушить цены, ибо российский бюджет опирается на прогноз, по которому баррель стоит 40 долларов.

"Вторая причина обвала цен - это выход наших партнёров из Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+, увеличение ими добычи и... объявление о готовности наших саудовских партнёров предоставить скидки на нефть", - заявил глава государства 3 апреля.

Впрочем, само королевство не считает себя виновным в развале сделки, передаёт телеканал "360".

"Приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение... не соответствует действительности", - заявили в МИД Саудовской Аравии.

Плохой расклад для арабов

Как поведал РИА ФАН преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, Россия не намерена уступать Саудовской Аравии на переговорах, посвящённых поискам путей стабилизации нефтяного рынка. Да, Эр-Рияд может похвастаться дешёвой себестоимостью добычи, но бюджет саудитов слишком сильно перегружен.

Сказывается и нестабильная политическая обстановка, что чревато ростом социальной напряжённости. А если королевство лишится поддержки Вашингтона, то может активизироваться региональный конкурент в лице Ирана.