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Война за Родину: Малофеев жёстко обратился к властям России

07 августа 2020, 01:20  •  79 • Политика
Учредитель Царьграда Константин Малофеев жёстко обратился к властям России. По его словам, ситуация с блокировкой аккаунта Царьграда говорит об одном - пора сделать выбор между либералами и патриотами. Этот эпизод - лишь один в войне, которую Запад постепенно претворяет в жизнь.
Ситуация с блокировкой Царьграда на YouTube вскрыла то, на что старательно пытались закрыть глаза, - Запад вовсю навязывает России свои принципы игры, свои законы. Как отметил в своём видеообращении режиссёр Никита Михалков, видеохостинг почему-то не закрывает ни один канал, где идут прямые нападки на президента России, где потоком льются оскорбления в адрес нашей страны. Однако канал, отстаивающий интересы русских православных людей с миллионной аудиторией, "банится" на раз.
"Но мы-то понимаем, что если мы это проглотим, то никакие поправки к Конституции становятся не действенными. Это фикция. Поэтому я считаю, что государство и общественность должны подумать, как поступать", - подчёркивает в своём обращении Михалков.
В свою очередь, учредитель Царьграда Константин Малофеев продолжил этот тезис, сделав жёсткое заявление, адресованное властям России. По его словам, пришло время выбирать между либералами и патриотами, дальше медлить просто невозможно.
В эфире программы "Царьград. Главное" он подчеркнул, что именно сейчас на наших глазах разворачивается война за национальное самосознание, за нашу независимость.
"Она началась в тот момент, когда в Конституцию России были предложены соответствующие поправки. Масса людей потом выли и кричали, что эти поправки ничего не меняют, не решают. Меняют", - категорично заметил он.
Потому что впервые с 1993 года в России заговорили о самостоятельности, о примате российского законодательства над международным, именно в обновлённой Конституции мы назвали свой русский народ государствообразующим.
"Мы вернули Бога в Конституцию, и в этой Конституции записали, что брак - это союз мужчины и женщины, а дети - приоритет государственной политики", - подчеркнул Малофеев.
И эти нормы, указывает он, идут вразрез с современными тенденциями на Западе, с глобалистскими тенденциями построения одноклеточного, атомизированного, трансгендерного, трансгуманистического общества потребителей и заёмщиков, главная задача которых - потребить на заёмные деньги и всю жизнь платить проценты.
Патриоты России говорят о другом обществе - о русских людях, о русской традиции, о наших национальных интересах.
Потому, констатирует учредитель Царьграда, именно сейчас властям страны и стоит сделать выбор - либералы или патриоты, защитники Родины или приспешники, оглядывающиеся на Запад.

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