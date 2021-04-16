Война за "Северный поток - 2": Как защитить газопровод от польских диверсантов?

Война за будущее проекта "Северный поток - 2" создает угрозу для сохранности газопровода, который могут атаковать польские, американские и даже украинские диверсанты. Об этом пишет обозреватель "Взгляда" Дмитрий Павлов.

Попытки США и их партнеров помешать достройке газопровода "Северный поток - 2" вынуждают Россию подумать о методах защиты дорогостоящего проекта. Об этом в колонке для газеты "Взгляд" пишет журналист Дмитрий Павлов.

В последнее время участились инциденты в зоне проведения работ. В частности, польские гражданские и военные корабли совершали опасные маневры вблизи судна "Фортуна".

Также были замечены самолеты, кружившие над акваторией. А компания Nord Stream 2 AG (оператор трубопровода) сообщила о появлении неопознанной субмарины, которая вполне могла спровоцировать аварию.

Недавно пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарин заявил, что Москва якобы может разместить "разведывательные системы" на трубах.

Не исключено, что западные политики заранее готовят почву для того, чтобы организовать в будущем скандал и помешать установке датчиков безопасности. Последние нужны оператору для предотвращения возможных диверсий.

Павлов считает, что у США и Польши есть все необходимые возможности для того, чтобы повредить трубы. Последние заложены на глубине в 100-150 метров, а диверсанты могут задействовать непилотируемые подводные аппараты (НПА), управляемые с материнского корабля по кабелю.

"Взрыв аппарата будет произведен тогда, когда судно не находится рядом с ним. Экипажу судна достаточно будет просто сбросить управляющую аппаратуру за борт, чтобы спокойно уйти с места диверсии", - пишет журналист.

Исполнителем вполне могут стать и украинские военные, которые заинтересованы в сохранении поставок русского газа через ГТС Украины.

Однако у Москвы есть, чем ответить оппонентам. Журналист предлагает создать систему обороны трубопроводов, задействовав гидроакустическое оборудование для борьбы с НПА, а также держать наготове вертолет со спецподразделением на борту.

Он также предлагает задействовать патрульные корабли проекта 22160 для охраны "Северного потока - 2", которые пока не имеют никаких серьезных задач в составе Черноморского флота. Впрочем, Павлов умалчивает о том, что трубопровод проложен также в территориальных водах других стран, что усложнит работу ВМС России.

Как ранее заявил в интервью сайту 360tv.ru политолог Сергей Марков, в случае "горячей фазы" конфликта в Донбассе США введут более жёсткие санкции против России, которую они обвинят в произошедшем. В результате может быть окончательно сорвана реализация проекта "Северный поток - 2".

Кроме того, осенью в России пройдут выборы в Госдуму. Американцы попытаются дестабилизировать обстановку внутри страны и организовать госпереворот.

По мнению заместителя главы ИАЦ "Альпари" Натальи Мильчаковой, при помощи санкций против трубопровода Вашингтон пытается заставить Москву платить за транзит через украинскую ГТС, тем самым финансируя антироссийскую политику Киева. Это лишний раз доказывает, что заявления о "независимости" Украины являются мифом.

"Ментальная адекватность ряда конгрессменов, являющихся авторами санкций, направленных против "Северного потока - 2", вызывает вопросы даже у здравомыслящих американцев", - сказала эксперт в интервью, данном РИА ФАН.