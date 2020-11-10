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Война за Карабах завершена: Полный текст заявления Пашиняна
10 ноября 2020, 06:55 • 61 • Политика
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян вместе с президентами России и Азербайджана подписал заявление, что война за Карабах завершена. Он объяснил, почему принял столь сложное решение.
Война за Нагорный Карабах прекращается 10 ноября в 01:00.
"Текст уже опубликованного заявления невыразимо болезнен для меня лично и для нашего народа", - цитирует Пашиняна Telegram-канал Re:public of Artsakh.
Армянский премьер-министр сообщил, что прислушался к оценкам людей, которым хорошо известна реальная ситуация в Карабахе, а также глубоко проанализировал военную ситуацию. По его мнению, прекращение войны - это "наилучшее возможное решение".
Пашинян пообещал в ближайшие дни прояснить детали прекращения войны. Он отметил, что принятое решение - это и не победа, и не поражение, потому что Армения никогда не признает себя проигравшей. Премьер подчеркнул, что подписанный документ должен ознаменовать собой начало "эры национального единения и возрождения".
Также стало известно, что Азербайджан и Армения выразили согласие на размещение российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.
Ранее Царьград публиковал прогноз политолога Сергея Маркова, который заявил о скором завершении войны в Нагорном Карабахе. По его мнению, сражение за город Шуша - переломный момент. Этот населённый пункт расположен на ключевой дороге между Степанакертом и Арменией через Лачин, а потому его взятие будет означать полное окружение столицы Карабаха. Марков подчёркивал, что считает виновником начала войны и поражения Армении Никола Пашиняна.
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