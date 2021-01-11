Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, требуя откат за зимний отдых

На Украине начались первые земельные конфликты. Правда, пока они касаются не земель сельхозназначения (это впереди), а передела курортных зон. Так, вчера на горнолыжном курорте «Красия» в Закарпатской области произошло разбойное нападение на работников комплекса и туристов.Группа местных жителей напала на посетителей и персонал турбазы: 45 человек ворвались на территорию комплекса и перекрыли работу лыжной трассы, забросав ее дровами. Владельцы комплекса уже назвали это нападение «попыткой бандитского захвата с целью вымогательства». В течение дня визитеры препятствовали деятельности турбазы, угрожали физической расправой и умышленно вмешивались в работу комплекса, портя оборудование. Вызов полиции не помог разрешить конфликт: сами туристы утверждают, что полицейские стояли в стороне, не предпринимая никаких мер, хотя «рейдеры» перекрыли горнолыжную трассу и захватили кассу с деньгами.Председатель Закарпатского облсовета Андрей Шекета на своей странице в Facebook заявил, что события на курорте недопустимы с разных точек зрения, от безопасности туристов до имиджа области. Правда, ему тут же возразили местные журналисты: мол, жители села Красия перекрыли трассу потому, что требовали дать им возможность кататься бесплатно., – написал журналист Глагола.А один из «захватчиков», Иван Красик, опубликовал обращение селян:Совладелец горнолыжного курорта «Красия» Тарас Тарасенко сообщил изданию Zaxid.net, что местные жители, кроме бесплатного пользования подъемниками, также хотят бесплатного доступа к имуществу и территории курорта, чтобы зарабатывать как лыжные инструкторы. При этом курорт имеет своих инструкторов, а также школу, в которой их готовят, и не хочет связываться с дилетантами. При этом ни на какие предложения владельцев курорта местные жители не соглашаются., – негодует хозяин курорта.Пока что ситуацию разруливают правоохранители, которые пришли на помощь администрации турбазы. Силовик встретились с руководителем местной громады, депутатами сельсовета и сообщили, что «рейдерам» светит срок по ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).Со своей стороны, селяне отступать не намерены. Они уверяют, что в селе нет никакой работы, а хозяева комплекса забрали у них и землю, и возможность зарабатывать в туристической сфере. Сами же туристы, приехавшие в негостеприимное Закарпатье, уже сматывают удочки и уверяют, что поедут кататься в Болгарию или Турцию, чтобы сохранить деньги и здоровье.