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Война за горы: жители села ограбили турбазу и перекрыли горнолыжные трассы, требуя откат за зимний отдых

11 января 2021, 16:45  •  302 • Украина

На Украине начались первые земельные конфликты. Правда, пока они касаются не земель сельхозназначения (это впереди), а передела курортных зон. Так, вчера на горнолыжном курорте «Красия» в Закарпатской области произошло разбойное нападение на работников комплекса и туристов.

Группа местных жителей напала на посетителей и персонал турбазы: 45 человек ворвались на территорию комплекса и перекрыли работу лыжной трассы, забросав ее дровами. Владельцы комплекса уже назвали это нападение «попыткой бандитского захвата с целью вымогательства». В течение дня визитеры препятствовали деятельности турбазы, угрожали физической расправой и умышленно вмешивались в работу комплекса, портя оборудование. Вызов полиции не помог разрешить конфликт: сами туристы утверждают, что полицейские стояли в стороне, не предпринимая никаких мер, хотя «рейдеры» перекрыли горнолыжную трассу и захватили кассу с деньгами.

Председатель Закарпатского облсовета Андрей Шекета на своей странице в Facebook заявил, что события на курорте недопустимы с разных точек зрения, от безопасности туристов до имиджа области. Правда, ему тут же возразили местные журналисты: мол, жители села Красия перекрыли трассу потому, что требовали дать им возможность кататься бесплатно.

«До этого такая возможность была для местных, а в этом году владелец решил, что хватит и надо начать платить, – вот жители села и перекрыли трассу. Кроме того, они блокировали кассу (но не захватывали), у некоторых забирали ski-pass и требовали долю», – написал журналист Глагола.

А один из «захватчиков», Иван Красик, опубликовал обращение селян:


«Между владельцами комплекса «Красия» и общиной была заключена договоренность, что жители села Вышки имеют право бесплатного проезда на подъемниках за предоставление Вышковским сельским советом земель запаса в пользование. Однако договоренность нарушена».

Совладелец горнолыжного курорта «Красия» Тарас Тарасенко сообщил изданию Zaxid.net, что местные жители, кроме бесплатного пользования подъемниками, также хотят бесплатного доступа к имуществу и территории курорта, чтобы зарабатывать как лыжные инструкторы. При этом курорт имеет своих инструкторов, а также школу, в которой их готовят, и не хочет связываться с дилетантами. При этом ни на какие предложения владельцев курорта местные жители не соглашаются.

«Мы предлагали им, пусть покупают ski-pass по льготному тарифу. Например, за 100 грн. Но они не соглашаются, говорят, что это их земля», – негодует хозяин курорта.

Пока что ситуацию разруливают правоохранители, которые пришли на помощь администрации турбазы. Силовик встретились с руководителем местной громады, депутатами сельсовета и сообщили, что «рейдерам» светит срок по ст. 356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство).

Со своей стороны, селяне отступать не намерены. Они уверяют, что в селе нет никакой работы, а хозяева комплекса забрали у них и землю, и возможность зарабатывать в туристической сфере. Сами же туристы, приехавшие в негостеприимное Закарпатье, уже сматывают удочки и уверяют, что поедут кататься в Болгарию или Турцию, чтобы сохранить деньги и здоровье.

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