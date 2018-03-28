«Война всех против всех»: как Вашингтон спровоцировал конфликт курдов и арабов в Ракке

В окрестностях сирийской Ракки начались локальные стычки между местным арабским населением и курдами, составляющими ядро Демократических сил Сирии. Формальный повод для конфликта — арест одного из местных племенных вождей. Однако эксперты считают, что у сторон за последние годы накопилось немало взаимных обид, а непосредственными виновниками этой вражды стали «Исламское государство»* и США. Есть ли у жителей Ракки шанс вернуться к мирной жизни — выяснял RT.

В районе оккупированной США и Демократическими силами Сирии (Syrian Democratic Forces, SDF) Ракки растёт недовольство со стороны местного населения. В минувшее воскресенье в городе Аль-Мансура, расположенном в 24 км от бывшей «столицы» «Исламского государства», вспыхнуло восстание — против курдов выступили представители арабского племени аль-бухамис. Поводом для конфликта стал арест курдскими силами главы племени шейха Башира Хамдана аль-Хашара.

«Страсти накалены»

Для вражды с курдскими отрядами и их американскими партнёрами у местных жителей есть и другие причины — к примеру, год назад в этом населённом пункте ВВС США нанесли удар по школе, где укрывались мирные жители. Жертвами атаки стали 33 человека.

Как сообщило 26 марта 2018 года ближневосточное информагентство Al Masdar News, арабским ополченцам удалось отбить у курдов несколько блокпостов на окраине Аль-Мансуры, в это же время в самом населённом пункте местные жители начали акцию протеста против коалиции, которая, по свидетельствам очевидцев, порой действует как новые оккупанты.

Также, по информации независимого иранского информагентства Fars, стычки между местными жителями и представителями коалиции начались и в других населённых пунктах сирийской мухафазы Ракка. В ходе столкновений пострадали как представители SDF, так и местные жители, которым удалось сжечь несколько опорных пунктов Демократических сил Сирии.

По версии экспертов, одна из причин растущего недовольства арабского населения Ракки — попытки курдской стороны распространить на эту провинцию свои порядки. Осенью 2016 года представители курдской партии «Демократический союз» даже высказались за включение мухафазы Ракка в состав самопровозглашённой курдской автономии. Не исключено, что курдское руководство может вернуться к этой идее, говорят аналитики.

«Курды хотят, чтобы у провозглашённого ими квазигосударства Демократическая федерация северной Сирии была постоянная армия, куда призывалось бы всё население региона, включая арабов. Но эти попытки — благодатная почва для конфликтов», — пояснил в интервью RT руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров.

Похожей точки зрения придерживается политолог, востоковед Владимир Сотников. Эксперты говорят, что сегодня курдов и арабов разделяют глубинные противоречия.

«Боевые командиры курдов не идут сейчас на примирительные шаги, они сами находятся на взводе, особенно если учесть необходимость перебрасывать силы в район Африна, где продолжается борьба курдов против ВС Турции, — пояснил в беседе с RT Сотников. — В результате в Ракке отмечается рост взаимной враждебности — и это при том, что до войны арабы и курды жили мирно, они ладили, живя в мультиконфессиональной стране. Сейчас страсти накалены, любой инцидент может спровоцировать эскалацию напряжённости».

Американские методы

До войны население Ракки составляло около 400 тыс. человек. Город стоит на берегу Евфрата и окружён плодородными землями.

В начале 2013 года за контроль над Раккой сражались проправительственная Сирийская арабская армия и оппозиционная Сирийская свободная армия. Однако летом того же года своей столицей Ракку провозгласило «Исламское государство». Группировка удерживала этот район почти четыре года, и только осенью 2017-го США и Демократическим силам Сирии, состоящим преимущественно из курдов, удалось взять город. При этом, по информации BBC, штурмующие Ракку силы и руководство ИГ заключили тайную сделку — американцы и SDF просто выпустили боевиков из города.

Ракка

Reuters

© Erik de Castro

При штурме союзники не думали о возможных жертвах среди мирного населения, нанося авиационные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

Перед началом операции союзники открыли плотину на Евфрате в районе населённого пункта Табка, подтопив Ракку. Это помогло SDF вытеснить боевиков ИГ из города, однако усугубило гуманитарное положение — большинство экспертов называют сложившуюся в Ракке ситуацию катастрофой. Приход курдов и американцев принёс местному населению куда больше бед, чем террористы.

В августе прошлого года заместитель председателя Сирийского Красного Полумесяца Дина аль-Асаад заявил, что коалиция применяла в Ракке фосфорные боеприпасы, причём бомбили даже городскую больницу. Фосфорные бомбы приводят к большому числу жертв среди мирного населения, поэтому их применение ограничено международными соглашениями.

Однако Пентагон продолжал истреблять население Ракки: только за один день — 5 августа — под обстрелами США и союзников погибло более 40 жителей города. В настоящее время Ракка фактически лежит в руинах, разрушено 80% всех зданий, в городе до сих пор не функционирует жизненно важная инфраструктура.

Восстанавливать город союзники даже не планируют. По словам главы Агентства США по международному развитию (USAID) Марка Грина, американская сторона остановится на «стабилизации» Ракки. По свидетельствам очевидцев, в руинах до сих пор лежат трупы, их захоронением никто не занимается.

Кроме того, американская сторона и курды не проводят разминирование. В ноябре прошлого года спрецпредставитель президента США Бретт Макгерк заявил, что в центре Ракки боевики ИГ заминировали практически каждое здание. Ситуация почти не изменилась и к марту этого года, когда представитель международной коалиции полковник Райана Диллон заявил, что основная причина, по которой местные жители не могут вернуться домой, — большое количество мин-ловушек, которые остаются в Ракке.

Представитель международной коалиции полковник Райан Диллон

© inherentresolve.mil

Для сравнения, Алеппо, значительно превышающий Ракку по размерам, сирийские правительственные войска при поддержке ВКС РФ освободили в конце 2016 года, а уже в феврале 2017-го основные работы по разминированию города были завершены.

Кроме того, Вашингтон не пропускает никого в Ракку, препятствуя тому, чтобы третьи страны и международные организации оказывали гуманитарную помощь жителям. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. В Москве не раз указывали на то, что действия американцев и их союзников в Ракке привели к гуманитарной катастрофе.

Как заявил осенью прошлого года замглавы МИД России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов, речь идёт о многочисленных ошибках коалиции. В частности, из обстреливаемого города не эвакуировали мирное население, аналогичная ситуация ранее сложилась в иракском Мосуле.

"Резать - так по живому": Климкин предложил украинцам избавиться от каждой русской буквы «То, какими методами SDF и США брали Ракку и как они ведут себя по отношению к местным жителям сейчас, также не могло не обозлить арабское население», — подчеркнул Сотников.

На пороге нового конфликта

Сегодня большая часть населения Ракки — арабы-сунниты, до войны в этой провинции проживало курдское меньшинство, но курды были вынуждены бежать при наступлении «Исламского государства». Если арабы-сунниты воспринимались руководством ИГ как потенциальные подданные, которые могли жить на территории халифата, подчиняясь его законам, то курдам, равно как и шиитам, пришлось намного хуже — их такфиристы в ряде случаев казнили.

Боевик «Исламского государства» в Ракке

Reuters

Эта избирательная жестокость ИГ также заложила основу для межконфессиональных противоречий в регионе, считают эксперты. Поэтому, если в Ракке не будет налажена мирная жизнь, все накопившиеся противоречия и взаимные обиды могут перерасти в новую конфронтацию.

По мнению Сотникова, сейчас в Сирии сохраняются предпосылки для нового передела сфер влияния и «развязывания войны всех против всех».

«И именно этого нужно бояться, против этого и выступает Россия», — говорит эксперт.

Багдасаров, в свою очередь, напомнил, что примерно месяц назад американская сторона заявила, что мирные жители уже могут возвращаться в Ракку и что США будут оказывать им гуманитарную помощь.

«Однако пока всё ограничивается призывами — трудно сказать, делается ли вообще что-то на практике», — подвёл итог Багдасаров.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.