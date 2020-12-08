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"Война все спишет": милитаризации Украины нашли оправдание

08 декабря 2020, 13:15  •  98 • Политика
Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
У Незалежной нет денег на пенсии и выплату госкредитов, но на военные расходы средства нашлись
Украинские власти видят в войне в Донбассе собственное спасение. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Поясняя обещание президента Владимира Зеленского "не экономить на армии", политик отметил, что Киев ищет способ снять с себя ответственность за провалы в экономике.
"Свой непрофессионализм этой власти надо на что-то списать. Проще всего на войну",
– считает Журавко. Он обратил внимание, что киевское руководство не ломает голосу над тем, как платить по долгам, как помогать пострадавшим от коронавируса гражданам и бизнесу. Зато дает распоряжения Минфину найти средства на увеличение военного бюджета.
Впрочем, Журавко уверен, что на войну как раз Запад денег даст. Это на выплаты по кредитам и соцнужды МВФ отказал выдать транш, а вооруженный конфликт, в который Киев может втянуть Москву, Европа и США с удовольствием проспонсируют.
"Они будут максимально прикладывать усилия, чтобы между Украиной и Россией конфликт военный состоялся. К этому, в принципе, ведет и риторика Зеленского, который постоянно называет Россию "агрессором",
– цитирует "Свободная пресса" украинского политика. По его мнению, Зеленский сейчас действительно готовит страну к войне, потому что не видит другого выхода из кризиса, в который ее загнал.
Ранее министр обороны Украины Андрей Таран сообщил о планах увеличить взнос Незалежной в бюджет НАТО, поскольку это поможет ей скорее стать полноценным членом альянса. При этом в украинском МИД даже назвали сроки, когда это событие должно произойти.
По последним данным, США уже поставили Украине оружия на рекордную сумму. Если в прежние годы контракты не превышали $275 млн, то в 2020 г. Киев закупил американского оружия и военной техники на $511 млн, передает РИА "Новости".
Подготовку Киева к военным действиям в Донбассе ранее заметили эксперты.

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