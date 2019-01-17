Война войной, а торговля растёт – некоторые итоги 2018 года

О парадоксах торговых отношений

Одной из главных тем минувшего года стала торговая война между США и Китаем. Стороны делали очень резкие заявления. Складывалось впечатление, что последует резкое сокращение взаимного товарооборота. К тому же Вашингтон вовлекал в торговую войну против Китая Канаду, Европейский союз, Японию.

Все ждали статистических данных о торговле КНР по итогам года. И вот 13 января самые главные цифры внешнеторговой статистики Китая за 2018 год были представлены. Объём внешней торговли Китая в 2018 году достиг рекордной за всю историю отметки в 4,62 трлн. долл., увеличившись по сравнению с 2017 годом на 12,6%. Китайский экспорт вырос за год на 9,9%, рост импорта составил 15,8%. Положительное сальдо во внешней торговле достигло 546,8 млрд. долл. Китайская внешняя торговля бьёт рекорды уже два года подряд.

И вот в чём парадокс: хотя торговые отношения между США и Китаем называют войной, американо-китайская торговля по итогам 2018 года выросла! Экспорт китайских товаров в США увеличился за год на 11,3%, импорт из США – на 0,7%. Положительное сальдо торговли Китая с США по итогам 2018 года составило рекордную величину в 323,32 млрд. долл. В 2017 году этот показатель равнялся 275,8 млрд. долл., т. е. прирост за год достиг 17,2%. Так что, если рассуждать в терминах «войны», 2018 год завершился оглушительной победой Китая. За два года президентства Дональда Трампа суммарное отрицательное сальдо торговли с Китаем у Соединённых Штатов составило астрономическую сумму в 600 млрд. долл.

59% суммарного положительного сальдо внешней торговли за 2018 год пришлось на торговлю Китая с Америкой. Остальные 41% – положительное сальдо с другими странами мира. Традиционно с положительным сальдо складывается торговля Китая с Россией, т. е. импорт из Китая в Россию устойчиво превышает российский экспорт в Китай. Так, в 2016 году товарный экспорт был равен 28,0 млрд. долл., импорт – 38,1 млрд. долл. В 2017 году экспорт составил 38,9 млрд., импорт – 48,0 млрд. долл. За период 2014-2017 гг. суммарное отрицательное сальдо российско-китайской торговли составило 39,0 млрд. долл. Двустороннюю торговлю тормозит ограниченный экспортный потенциал России: в Китай отправляют преимущественно нефть и уголь (около 70%), ещё кое-какое сырье и оружие. Больше ничего.

За период 2013-2017 гг. объём внешней торговли России сократился с 863,1 млрд. долл. до 591,7 млрд. долл., или на 31,4%. За счёт этого доля Китая в общем обороте внешней торговли России выросла с 10,3% до 14,7%. В результате Китай вышел на первое место среди торговых партнеров РФ, потеснив Германию, позиции которой стали слабее из-за присоединения к экономическим санкциям.

Несмотря на экономические санкции, у России, как и у Китая, в 2018 году в сфере внешней торговли были впечатляющие успехи. Сальдо торгового баланса России в январе-ноябре 2018 г. сложилось положительное в размере 191,4 млрд. долл., что на 75,4 млрд. долл. больше, чем в январе-ноябре 2017 г. Торговый оборот России составил 629,0 млрд. долл. и по сравнению с январем-ноябрем 2017 г. увеличился на 19,3%. Цифры эти достигнуты в основном за счёт благоприятной конъюнктуры на мировых рынках углеводородов (нефть, природный газ, нефтепродукты и уголь составили почти 2/3 российского товарного экспорта).

Основными торговыми партнёрами России в январе-ноябре 2018 г. среди стран дальнего зарубежья (помимо Китая) были: Германия – 55,2 млрд. долл. (122,7%), Нидерланды – 42,7 млрд. (117,2%), Италия – 24,4 млрд. (113,7%), Турция – 23,2 млрд. (117,9%), США – 22,7 млрд. (109,4%), Республика Корея – 22,6 млрд. (126,1%), Польша – 19,8 млрд. (135,0%), Япония – 19,6 млрд (117,7%), Франция – 15,5 млрд. долл. (112,8%). Как говорится, война войной, а торговля России продолжает расти. Даже с Соединёнными Штатами.

В то же время в торговле РФ с Китаем остаётся много проблем. Прежде всего, несбалансированность. Преодолеть её сложно в связи с ограниченностью номенклатуры российского экспорта. Тормозит торговлю и высокая долларизация расчётов. Вот свежие цифры (данные Банка России). Речь идёт о структуре расчётов во внешней торговле России в разрезе основных используемых валют за 2017 год и первую половину 2018 года. Сначала дам картину валютной структуры расчётов по торговле России со всеми странами мира (табл.1)

Табл. 1.

Валютная структура расчётов по торговле России товарами и услугами со всеми странами мира (в % к итогу)

Поступления от экспорта Перечисления по импорту 2017 год Первое полугодие 2018 г. 2017 год Первое полугодие 2018 г. США намерены поставить учебное оружие для тренировки украинской полиции Российский рубль 14,3 13,1 30,7 30,2 Доллар США 68,2 69,5 36,3 36,3 Евро 15,6 15,9 30,1 30,3 Прочие валюты 1,9 1,5 2,9 3,2 Итого 100 100 100 100

Как видим, долларизация расчётов по внешней торговле России остаётся очень высокой. Причем в расчётах по экспорту она намного выше, чем в расчётах по импорту: основная часть экспорта России приходится на углеводороды, а они на мировом рынке торгуются исключительно или преимущественно за доллары США. Второе место в расчётах занимает евро. Рубль оказывается лишь на третьем месте. Обратим внимание и на то, что в первом полугодии 2018 года доля доллара во внешнеторговых расчётах России не только не уменьшилась, но несколько подросла.

А теперь посмотрим на валютную структуру расчётов России с Китаем (табл. 2):

Табл. 2.

Валютная структура расчётов по торговле России с Китаем товарами и услугами (в % к итогу)

Поступления от экспорта Перечисления по импорту 2017 год Первое полугодие 2018 г. 2017 год Первое полугодие 2018 г. Российский рубль 9,5 6,0 2,8 4,0 Доллар США 79,2 89,0 75,6 73,1 Евро В Госдуме ответили на заявление Порошенко о рисках «Северного потока — 2» 3,3 0,9 5,5 3,0 Прочие валюты 8,0 4,1 16,1 17,9 Итого 100 100 100 100

Увы, здесь ещё более печальная картина, чем в таблице 1. Степень долларизации торговли между Россией и Китаем выше, чем в среднем в торговле России со всем миром. А позиции российского рубля слабее, чем опять-таки в торговле России с миром. За позицией «прочие валюты» в табл. 2 скрывается преимущественно китайский юань. Можно предположить, что юань используется шире, чем российский рубль, причём китайская валюта применяется преимущественно для оплаты китайских товаров и услуг российскими импортёрами. И ещё один важный момент: доля доллара США при оплате импорта в первом полугодии 2018 года несколько снизилась, зато она очень заметно возросла в выручке от российского экспорта в Китай. В итоге в 2018 году степень долларизации внешнеторговых расчётов между Россией и Китаем увеличилась.

В последние дни 2018 года как сенсация прозвучала новость о том, что Китай отказался подписывать межправительственное соглашение с Россией о расчётах в национальных валютах, которое готовилось с 2014 года. И, безусловно, сохранение высокой доли доллара США в расчётах по внешней торговле России и Китая будет серьёзным тормозом для дальнейшего наращивания взаимного товарооборота.

ВТО, МВФ, ЮНКТАД осторожно намекают, что в 2019 году будет «замедление темпов роста международной торговли». Это может означать и сокращение её объемов. Прогнозы строятся с учётом не только вероятного продолжения торговой войны и экономических санкций, но и вполне возможного глобального финансового кризиса.