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Война войной, а газ по расписанию: Украина не ожидает прекращения транзита из России
23 февраля 2022, 01:05 • 133 • Политика
Глава "Нафтогаза" Украины Витренко не ожидает прекращения транзита газа из России в ЕС. "Если не будет полномасштабной войны, активных военных действий", - уточнил он.
На Украине не боятся потери транзита газа из России в Европу из-за "вторжения" о котором рассказывают в США. Об этом прямо заявил на брифинге глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко.
По его словам, Россия "впритык" подошла к минимальным объемам газа, которые она должна поставлять на европейский рынок. Ещё большее снижение поставок голубого топлива грозит срывом контрактов. В этой связи Киев не опасается потери транзита.
- сказал глава "Нафтогаза".
Он добавил, что у Киева "есть возможности" закупать и импортировать газ из Евросоюза в необходимых для потребителей объемах.
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