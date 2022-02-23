Война войной, а газ по расписанию: Украина не ожидает прекращения транзита из России

Глава "Нафтогаза" Украины Витренко не ожидает прекращения транзита газа из России в ЕС. "Если не будет полномасштабной войны, активных военных действий", - уточнил он.

На Украине не боятся потери транзита газа из России в Европу из-за "вторжения" о котором рассказывают в США. Об этом прямо заявил на брифинге глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, Россия "впритык" подошла к минимальным объемам газа, которые она должна поставлять на европейский рынок. Ещё большее снижение поставок голубого топлива грозит срывом контрактов. В этой связи Киев не опасается потери транзита.

Если не будет полномасштабной войны, активных военных действий… мы не ожидаем прекращения транзита,

- сказал глава "Нафтогаза".

Он добавил, что у Киева "есть возможности" закупать и импортировать газ из Евросоюза в необходимых для потребителей объемах.