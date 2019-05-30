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Война вне закона: почему ВСУ не имеют права воевать в Донбассе

30 мая 2019, 01:39  •  27 • Война
Эксперты Генпрокуратуры Украины, проанализировав законодательство страны, пришли к выводу о том, что действия Вооруженных сил государства в Донбассе являются незаконными, рассказал юрист Олег Животов на пресс-конференции на тему «Так кто же сдал наш Крым?» в агентстве «Интерфакс-Украина».
По его словам, заключение экспертов составлено с опорой на семнадцатую статью украинской конституции. В соответствии с ней ВСУ могут быть задействованы только для отражения внешней агрессии, но их использование в каком-либо внутригосударственном конфликте считается противоправным.
Соответствующее заключение подготовили эксперты Генпрокуратуры в рамках дела экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы, адвокатом которого выступает Животов.
Экспертиза носит статус процессуального документа. Отменить ее или отозвать уже невозможно. Юрист обратил внимание, что в истории Украины такое происходит впервые.
«То есть у нас есть официальный процессуальный документ в деле, на который сейчас любой враг может ссылаться и обвинять любого военнослужащего, который был задействован в [антитеррористической операции] АТО», — заявил Животов.
Замана был задержан в феврале этого года за госизмену. Ему предъявили обвинения в «подготовке аннексии» Крыма и подрыве боеспособности армии страны, сообщил на своей странице в фейсбуке генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Он отметил, что с 2012 по 2014 год задержанный лично уменьшил состав Вооруженных сил Украины в большей мере, чем это было предусмотрено законом, в частности, расформировав 70 воинских частей, в том числе зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных. Кроме того, он свел к эскадрилье бригаду тактической авиации.
«В эти годы произошло уничтожение военных комиссариатов, что заблокировало мобилизацию в 2014 году. Реформа структуры ВСУ фактически готовила аннексию Крыма и «Новороссию», — подчеркнул прокурор.
Решение генерал-полковника подчинить тактическую группу «Крым» бывшему руководителю Военно-морских сил Юрию Ильину, по словам Луценко, «фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих во время российской агрессии».
Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что действия Заманы привели к сокращению украинской армии до менее чем 200 тыс. человек, передает Segodnya.ua. Распоряжения экс-начальника Генштаба лишили Украину противовоздушной обороны (ПВО) и авиации, уверен он.
Сам Замана даже не стал читать и подписывать предъявленное ему обвинение. «Ниже моего достоинства читать ту ерунду, что там написана», — цитирует его УНИАН.
Военный отметил, что присягал на верность украинскому народу, добросовестно выполнял свои обязанности и ни от кого не скрывался. «Вот пришло время — нужно было кому-то такое решение провести, показать, что, оказывается, у нас преступная группировка была», — считает обвиняемый.
Позже он рассказывал о срыве плана украинских властей по «деоккупации» Крыма. По его словам, 1 марта 2014 года ВСУ перешли к действия по разблокированию полуострова, но по приказу украинских властей в тот же день они были прекращены.
«Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования. И на этом все закончилось», — сказал он.
Об отмене операции Замане, по его словам, рассказывали должностные лица. При этом официальных документальных подтверждений этого он не видел.
Генерал-полковник Владимир Замана занимал должность начальника Генштаба ВСУ с 2012 по 2014 год. Во время событий Майдана в феврале 2014 года он отказался выполнять приказы бывшего тогда министром обороны Павла Лебедева задействовать военных для подавления митингующих. Тогда Замана решил подать в отставку, за ним ушел и его заместитель Юрий Думанский. Свое решение они объясняли тем, что во время госпереворота происходило «втягивание военных в гражданский конфликт».
После этих событий и свержения власти бывшего президента Украины Виктора Януковича Замана был назначен уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью министерства обороны. На этой должности он проработал меньше недели. Кроме прочего, генерал-полковник в качестве свидетеля был привлечен со стороны обвинения по делу против Януковича, которого украинский суд обвинил в госизмене.

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